Atv'de ilgiyle izlenen Destan'ı cazip kılan özelliklerinden biri de Türk devlet geleneğinin ta Orta Asya'dan beri değişmediğini göstermesi, bugüne yansıyan iz düşümleriyle adeta günümüzü anlatması.

Meselemiz yine aynıydı. Farklı düşünen, farklı davranan, birlik yerine birbirlerine düşmanlık besleyen Türk kavimlerinin yeniden bir araya gelmesi, ortak düşmana karşı yekvücut olması. Batuga ile Akkız bunun için çok uğraştılar. Hatta Batuga zaman zaman babası Gök Hanı Alpagu ile karşı karşıya gelse de, Akkız babasını öldürten Alpagu'dan intikam almak için yanıp tutuşsa da 'bir olma duygusu' her şeye üstün geldi. Alpagu, dağınık haldeki boyları bir araya getirmek için güçlü komşusu Çin'e savaş açtı. İçeride birliği sağlamak için de bir zamanlar canına kast ettiği, boynuna ip doladığı oğlu Batuga ve öldürtmek istediği Akkız başta olmak üzere herkesten özür diledi.







O güne kadar Gök Hanlığı'na kin besleyen beyler ise birer birer saraya gelip, biat ettiler. İçlerinden biri vardı ki, oğullarıyla birlikte gelip, kapıları kapattırdıktan sonra "Ucunda kavga da, ölüm de olsa uzlaşmadan dışarı çıkmayacağız" dedi ve ekledi: "Karındaş karındaşın kanını dökse de sonunda o kana muhtaçtır..." Ancak, siyasi emelleri yüzünden gözlerini hırs bürümüş olanlar, sarayı yine içeriden karıştırmaktan, Çin için casusluk yapmaktan geri durmadılar. Dedim ya, çağlar değişiyor ama meselemiz değişmiyor.

Destan bir kez daha gösterdi ki: Türkün Türkten başka dostu yoktur. Düşmanı da... Keşke bunu anlamak için savaşların gelip de kapımıza dayanmasını beklemesek...



Bravo Mesut Özil

Pazar günü bizim Günaydın'ın manşetinde değerli meslektaşım Ömer Karahan'ın şahane atlatma haberi vardı. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'ye 29'uncu yaş günü hediyesi olarak 30 gün süresince rehber eşliğinde Türkiye turu hediye etmişti.







Peki neden mi Mesut'a "Bravo" dedim; şov dünyasının ünlülerinin aklına hediye denildiğinde milyonluk otomobiller, kaldırım taşı büyüklüğünde pırlantalar vs. gelir. Mesut ise eşine Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak, kendisi de uzun yıllar çektiği sıla hasretini dindirip, kendi toprağıyla buluşmak için bana göre hediyelerin en güzelini vermişti. Turun 'uzman rehber eşliğinde' olması ise seyahatin sadece eğlence amaçlı olmadığını, içinde bilgi ve kültür barındırdığını gösteriyordu.

Fena yaptın (!) Mesut. Çıtayı çok yukarıya koydun. Biz erkekler şimdi bunun üzerinden nasıl atlayacağız?



Biri bana anlatsın

Şu görevden alınan, haftalarca maç verilmeyen, sonra aniden görevine iade edilen Cüneyt Çakır ve hakem arkadaşlarının durumunu doğrusu çok merak ediyorum.

Cüneyt Çakır'ı bu hafta küme düşmesi kesinleşen iki takım Altay ile ÇAYKUR Rizespor maçını yönetirken izleyince düşündüm: Aynı gün Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi varken bu kadar önemsiz bir maça niye verildi? Aylarca sahalardan uzak kalmasına neden olan 'suçu' neydi? Yok eğer bir suçu yoksa, neden FIFA'nın en iyi hakemlerinden birinin itibarı zedelendi, kariyeri etkilendi? Herkes niye suskun? Federasyon'daki MHK'daki istifaların sebebi ne? Onların görevlerinden istifa etmiş olmaları, sorumluluklarından da istifa etmelerini gerektirir mi?

Biri bana anlatabilir mi lütfen?



Gaf kürsüsü

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı, programın sonunda yayınlanacak şarkı için "Haydi bakalım bu şarkı da bana gelsin" dedi ama pişman oldu. Çünkü şarkı 'Ağla Halime' çıktı...



Zap'tiye

Rusya, pazar günü okul vurdu, aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi öldü. Putin, Anneler Günü'nde dünyanın anasını ağlattı.



Ne demiş?

"Samimiyet, oynanması mümkün olmayan tek roldür." (Kendi çektiği biyografi filmi Selfi, sinemalardan sonra YouTube'da yayınlanmaya başlanan Hülya Avşar'ın filmdeki sözlerinden)