Bu köşenin okurlarına göre geçen haftanın en önemli olayı Beyaz TV ekranlarında spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar'ın stüdyoda yakaladığı bir at sineğini yemesiydi. (Daha fazla mide bulandırmamak için tekrar olayın ayrıntılarına girmek istemiyorum.)

Köşemizin okurları ve takipçilerim de bu olayı kendi bakış açılarıyla yorumladılar. İşte çirkin olayın izleyici nezdindeki yansımaları:

"Şovun adını rezillik, pislik yaptılar. Sadece yazıklar olsun diyorum. Yüksel Bey, bunlara program yaptıranlar da reyting yaptıranlar da en az onlar kadar suçlu." (Ayşe Uzuner)

"Yaşlandıkça şaşırıyor bu ünlüler nedense?.." (Necef45)

"Midem bulandı..." (Nimet Taşkın)

"Valla Yüksel ağabey bunlardan futbol yorumcusu değil, şovmen olur ancak. Yorumcu dediğin Erman Toroğlu ve Şansal Büyüka gibi olur." (Melek Panko)

"Koca koca adamların yaptıkları nedir böyle? Televizyon ekranlarındaki seviye artık belli!.." (Neslim79)



Soru sormayan muhabir

Köşemizin gönüllü neferi, değerli meslektaşım Tansu Sarı bu kez de beIN Sports ekranlarında rastladığı bir olayı analiz etmiş:

"Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut; deplasmanda 3-2 kaybettikleri Antalyaspor maçı sonrası kendisine soru soramayan beIN Sports muhabirine 'Bir soru daha sor' deyip kendisine zorla soru sordurtuyor; işini öğretiyor ve hakem Mete Kalkavan'ı eleştiriyor. İşte o diyalog:

İLHAN PALUT: Sor, bir soru daha sor... MUHABİR: Ne hocam? İLHAN PALUT: Sen sor... MUHABİR: Ne sormamı istersiniz hocam? İLHAN PALUT: Hakem kararları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorabilirsin mesela. MUHABİR: Hocam tabii buyrun şöyle; son penaltıyla ilgili tepkiniz oldu... Yorum yapmak isterseniz tabii ki hocam. İLHAN PALUT: Sen sordun...

Koskoca yayıncı kuruluş beIN Sports'un muhabiri buysa; kanal yöneticileri, muhabirliği sadece 'mikrofon tutmak' olarak görürse, böyle manzaralarla çok sık karşılaşırız."



Acun tüyo vermese miydi?

Köşemizin çalışkan okurlarından Murat Aydın bu kez de Survivor'da yaşanan bir gelişmeyi mercek altına almış:

"Survivor'da Acun Ilıcalı yarışmacılara, dayanamayıp bir sonraki gün Hull City - Nottingham Forest maçına götüreceğini söyledi. Oysa ki o dakikalarda maç 1-1 bitmişti ve ben de dayanamayıp gecenin 01.00'inde ufak bir Google araştırmasıyla maçın görüntülerini izledim. Birçok kişi gibi maalesef ben de mavi takımın kazandığını gördüm. Şimdi pazar akşamı sonucunu bildiğim bir yarışmayı ilk defa keyif almadan seyretmiş olacağım. Üzerinde durduğum konu, acaba sevgili Acun hiç tüyo vermese miydi?"



Tarihi diziler birbirinin dümen suyunda

Okurumuz Mehmet Memduh Öksüz, tarihi dizilerin birbirinden kopya çektiğini iddia etmiş. Hani haksız da sayılmaz...

"Merhaba Yüksel Bey. Tarihi diziler ve Teşkilat ile Yalnız Kurt'u izliyorum. Atv takip ettiğim kanalların başında, gazetem Sabah ve siz yazarları da köy şartlarında internet olduğu müddetçe zevkle okuyorum. Benim sıkıntım şu; izlediğim üç tarihi dizide senaryolar o kadar benzemeye başladı ki, aynı ekip mi yazıyor diye araştırdım, değilmiş. Birinde kadınlar kaçırılıyor, hoop diğerlerinde de öyle. Birinde mağara patlıyor, çöküyor hoop diğerlerinde de öyle. Birinde sefer var, diğerlerinde de var. Birinde gardaş hainlik yoluna giriyor, haydi ötekiler de öyle. Kafamda karakterler bile karışmaya başladı. Bunlar neredeyse eşzamanlı oluyor. Esas adamın arkadaşları benzer adamlar, benzer silahlar... Örneğin, Yalnız Kurt atak yaptı, iyi gidiyor, Gaffar Okkan Müdürümüz de konu edildi (Sizin yazdığınız gibi), bu hafta Teşkilat'ın fragmanında yineleniyor.

Sizi okuduklarına eminim. Yayınlanırsa sevinirim."



Gaf kürsüsü

Acun'un takımı Hull City'nin teknik direktörü Şota Arveladze, Gönüllüler ile yaptığı sohbet sırasında Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğunu ağzından kaçırmasın mı? (Survivor yarışmacılarının, dışarıda olup bitenlerin hiçbirinden haberdar olmaması gerekiyor.)



Zap'tiye

Ünlü markanın yırtık pırtık, paçavraya dönmüş spor ayakkabısı 23 bin liradan satışa çıktı. Yırtık kot, delik deşik tişört, kaçık çorap, paçavra ayakkabı... Buyurun Zombi Modası'na...



Ne demiş?

"Bir ailen varsa gerisi teferruattır." (Show TV'deki Baba dizisinden)