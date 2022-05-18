Aylardır bizzat Cem Yılmaz tarafından PR çalışması yapılan Erşan Kuneri dizisi nihayet Netflix'te izleyici ile buluştu. Cem Yılmaz'ın ilk televizyon dizisi olduğu için merak edip, ilk bölümünü izledim. Sonuç: Koca bir hayal kırıklığı...

Öncelikle şunu söyleyeyim: +18 ibaresini es geçerek, "Nasıl olsa Cem'in komedi dizisi, ne olacak ki?" deyip çoluk çocuk ekran karşısına geçmeyin, acayip utanırsınız. Çünkü bölüm, tamamen cinsellik içeren ucuz bel altı esprilerden ve kelimeler arasında noktalama işareti gibi kullanılan galiz küfürlerden oluşuyor.







İzlerken kendi kendime dedim ki, "Meğer Cem Yılmaz cinsel espri yapıp, ağız dolusu küfür etmek için yıllardır Netflix'i beklermiş..." Yahu, bekarlar için ortası delik sabun esprisi artık amele iskelelerinde bile yapılmıyordur muhtemelen... Cem Yılmaz gibi zeki bir komedyenin bile gelip de milleti güldürmek için tamamen cinselliğe saplanıp kalması, Türk mizahı için ne büyük bir çaresizlik ve umutsuzluktur?..

Bütün bunların yanı sıra her CMYLMZ projesinde olduğu gibi Zafer Algöz oyunculuğuyla zevahiri kurtarıyor. Ezgi Mola "Komik kadın tiplemeleri benden sorulur" diyor. Çağlar Çorumlu her yeni yapımda oyunculuğunun üstüne kat çıkıyor. Bu üçünün çabası, Cem Yılmaz'ın başarısız oyunculuk performansını bile örtüyor, sökükleri dikiyor.



Bravo Kasımpaşa

Atv Kahvaltı Haberleri'nde izlediğim muhabir Altay Altuğ'un özel haberi bir yanıyla savaşın acımasız yönünü ortaya koyarken, diğer yönüyle ülkemin yardımseverliğini gözler önüne seriyordu.

Ukrayna'nın Paralimpik Yüzme Takımı oyuncuları bir şampiyona için Türkiye'ye gelmiş, ancak savaş çıkınca ülkelerine dönememişlerdi. 7 engelli sporcu ve antrenörleri mahsur kalınca, Kasımpaşa Spor Kulübü kapısını onlara açtı. Şimdi hem günlük antrenmanlarını kapalı havuzda yapıyorlar hem de barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor.

Şampiyonluk bazen sahada kazanılmıyor. Savaşın soğuk yüzüne sıcak bir şamar atan Kasımpaşa'nın duyarlı yöneticilerini ayakta alkışlıyorum.



'Adı üstünde' demiştim

Cuma günü kripto para yatırımcıları için Kara Cuma oldu. Çünkü bazı coin ve bunlara bağlı alt coin'ler yüzde 99'luk değer kaybıyla adeta çakıldı. Bu gelişme hayattaki tüm birikimini yitiren bir kişinin intihar etmesine bile yol açtı.

Haber bültenlerindeki sokak röportajları dehşet vericiydi. Kadın, babasının araba alması için verdiği para ile kripto para almış, şimdi elinde kuruş kalmamış. Adam, evlilik için biriktirdiği tüm parayı batırmış...

Daha önce bizim Zap'tiye kutucuğuna iliştirmiştim bu konudaki net düşüncemi. Demiştim ki: "Adı 'kripto' olan paraya güvenilir mi?.." Alın işte sonuç...

Onu bilirim, onu söylerim: Bedava peynir sadece fare kapanında olur!..



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden yine kaçmamış: Arka Sokaklar'ın 627'nci bölümünde uyuşturucu baronu Kudret rolüyle yer alan Alper Yakıcı ,daha önce de 454 ve 455'inci bölümlerde Gündüz adlı şantajcı bir mafya üyesini canlandırmıştı.



Zap'tiye

Bülent Ersoy, Masumlar Apartmanı dizisinin çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartmanı'nı 7 milyon dolara satın alıyormuş. Safiye'nin cillop yaptığı "mis gibi" yatırım tabii...



Ne demiş?

"Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim." (Aleyna Tilki'den polemiğe girdiği Demet Akalın'a cevap)