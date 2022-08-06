Köşemizin müdavimleri bilir, Yakından Kumanda aynı zamanda sosyal bir bilgi panosu işlevi de görür. Buna uygun olarak bu hafta okur mektupları sayfamızda uzman bir hekimi, Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç'ı ağırlamayı tercih ettim. Ülkemizde 5 vakaya ulaşan yeni kabusumuz Maymun Çiçeği salgını hakkında aradığınız tüm gerekli bilgileri onun ağzından aşağıda bulabilirsiniz.



EBOLA'YA BENZİYOR

Son dönemlerde Gana'da ortaya çıkan Marburg virüsü (Maymun Çiçeği) endişeye yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgın olarak tanımladığı Marburg virüsü, yüksek ateş, yoğun baş ve kas ağrısıyla kendini belli ediyor ve hayati riske neden olabiliyor.

Ebolaya neden olan hastalığın virüsü ile aynı aileden olan Marburg virüsü, yüzde 88'e varan ölüm oranıyla oldukça tehlikelidir. Batı Afrika'da yıllardır önemli bir sağlık sorunu olan Marburg virüsü, oldukça bulaşıcı ve yüksek ateşle başlamaktadır.







Hastalık son evrede şiddetli kan kaybı ve şoka neden olmaktadır. Hastalık ilk olarak 1967 yılının ağustos ayında Batı Almanya'nın Marburg şehrinde ortaya çıktığı için bu ismi almıştır. Marburg ve Frankfurt kentlerinde 30 kişide görülen bu hastalık daha sonra Belgrad'da 2 kişinin hastalanmasıyla seyrini sürdürmüştür. Yapılan laboratuvar çalışmalarında iki ayrı yerde eş zamanlı başlayan bu salgına neden olan virüsün Doğu Afrika'daki Uganda'dan Avrupa kıtasına getirilen Afrika yeşil maymunlarının neden olduğu belirlenmiştir. Daha sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Güney Afrika, Zimbabve ve Angola'ya seyahat eden çok sayıdaki kişide de bu virüsün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2008 yılında Uganda'da Afrika meyve yarasalarını araştıran gezginlerde de bu virüs görülmüştür. Son dönemde Gana'da ortaya çıkan virüs, can kaybına yol açmış ve dünyada yeni bir paniğe neden olmuş durumdadır.



BELİRTİLERİ NELER?

Marburg virüsünün neden olduğu hastalık; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlikle aniden başlamakta, kas ağrıları bu tabloya eşlik etmektedir. Hastalığın üçüncü günü genellikle şiddetli ishal, karın ağrısı ile bulantı ve kusma görülmektedir. İshal şiddetlenerek devam etmekte, sıvı kaybı ve birçok metabolik bozukluk ortaya çıkabilmektedir. Hastalarda belirtilerin başlamasından 2-7 gün sonrasında deri döküntüleri gözlenmiştir. Ölümcül vakalarda ise vücudun birden fazla yerinde kanamalar (diş eti, vajinal, bağırsak) eşlik edebilmektedir. Merkezi sinir sistemindeki tutulum nedeniyle bilinç bulanıklığı ve karışıklığı önemli bir belirtidir. Hayati kayıpların ise genellikle 8-9 gün sonra meydana geldiği bildirilmektedir.



NASIL BULAŞIR?

Bu virüsün doğrudan insandan insana bulaştığı ya da enfekte olanların kan, salgı ve diğer vücut sıvılarının yüzeylere, cisimlere bulaştığı bilinmektedir. Yani virüs bulaşan yüzey ve cisimlere temas ile geçmektedir

Marburg virüsünün neden olduğu hastalığın; sıtma, tifo, şigelloz, menenjit ve diğer viral hemorajik ateşli hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir. Bu virüsün varlığını belirlemek için bazı ELISA ve RT-PCR başta olmak üzere bazı laboratuvar testleri uygulanabilmektedir.



TEDAVİSİ VAR MI?

Marburg virüsü ile ilgili belirlenmiş bir tedavi protokolü bulunmamaktadır. Hastalığın seyrini hafifletecek kanıtlanmış bir tedavi yöntemi henüz yoktur. Marburg için bir aşı bulunmamaktadır. Ancak hastalık süresince bağışıklığı destekleyici tedaviler ile bazı ilaçlar verilmektedir.



Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmacısı "... havada, yumurtası tavada" şeklindeki çocuk şarkısında başa gelen hayvan hangisidir?" sorusundaki "Leylek leylek" cevabını seyircilere sorarak bulduktan sonra tereddüdünün gerekçesini açıkladı: "Şebek şebek şıkkı kafamı karıştırdı."



Zap'tiye

Rusya-Ukrayna, Çin-ABD, Sırbistan-Kosova, Güney Kore-Kuzey Kore, Hindistan- Pakistan, Türkiye-Yunanistan savaşın eşliğinde. Ah be Cüneyt ağabey, niye acele ettin ki? Asıl şimdi ihtiyacımız vardı Dünyayı Kurtaran Adam'a...



Ne demiş?

"O güzel gurbetçiler, o güzel Audi, BMW ve Mercedes'lerine binip 'Türkiye'nin kıymetini bilin' diyerek gittiler..." (Sosyal medyadan)