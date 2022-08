Atv'nin yıllardır eskimeyen mottosu "Dizi Atv'de izlenir" yeni sezonda da geçerliliğini koruyacak. Kanalın büyük ilgiyle izlenen dizileri Kuruluş Osman, Yalnız Kurt ve Kardeşlerim önümüzdeki sezonda da devam ederken, bu yapımlara yeni ve iddialı diziler de eklenecek. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yanı sıra efsane dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcısı Tim's&B imzalı olan ve Vahide Perçin'in bir kadın hakimi canlandıracağı dizi de yeni sezonun en iddialı dizisi olmaya aday. Ayrıca Kardeşlerim'in yapımcısı NGM'den Seray Kaya, Berk Oktay, Şeyma Korkmaz ve Esra Dermancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı da Atv izleyicilerinin merakla beklediği yapımların başında geliyor.



DEVAM EDENLER

Atv'nin dışındaki kanallarda geçen sezon ekrana tutunup, bu sezon da devam edecek dizilere gelince:

Kasaba Doktoru, Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Teşkilat (TRT 1), Yasak Elma (FOX), Baba (Show TV), Arka Sokaklar, Üç Kız Kardeş, Camdaki Kız (Kanal D) kaldıkları yerden devam edecekler.



YENİ DİZİLER

Peki dizi tutkunları yeni sezonda hangi yapımlarla tanışacak? İşte o liste:

O Kız (Kanal D - Erkan Petekkaya, Berrak Tüzünataç, Ogeday Girişken, Dilin Döğer)

Yeşil Vadinin Kızı (TRT 1 - Beren Gökyıldız)

Yalı Çapkını (Star TV - Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ)

Kral Kaybederse (Star TV - Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Belçim Bilgin)

Zeytin Ağacı (Netflix - Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Fırat Tanış)

Terzi (Netflix - Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül)

Yaratılan (Netflix - Erkan Kolçak Köstendil, Şifanur Gül)

Bizden Olur mu? (BluTV - Deniz Işın, Sarp Bozkurt)

Siyaha Bulaşan Kadınlar (Disney Plus - Biran Damla Yılmaz)

Dünya İle Benim Aramda (Disney Plus - Buğra Gülsoy, Demet Özdemir)

Akif (TRT'nin yeni açılacak dijital kanalında yayınlanacak - Fikret Kuşkan, Özge Borak, Ertan Saban)



Şefler kıyafet değiştirmiyor mu?

Pek çok okurumuz, tv8'in yemek yarışması Master Chef'in seçmelerinde jürideki şeflerin hep aynı kıyafeti giymelerini yadırgadıklarını söyleyip, bu durumdan şikayet ediyorlar. Haklılar ama bu durum ne prodüksiyonun fakirliğinden ne de şeflerin zevksizliğinden kaynaklanıyor. Bu bir zorunluluk. Zira, seçmeler farklı günlerde ve uzun bir süreç içinde yapılıyor. Daha sonra içerik ve çekimlerin süresi yüzünden farklı günlerdeki kayıtlar birleştirilip, montajlanarak ekrana tek bölüm halinde servis ediliyor. Eğer her çekimde ayrı kıyafet giyseler, aynı bölüm içinde her yarışmacının önüne farklı kıyafetlerle çıkacak ve bir devamlılık hatasına neden olacaklardı.

Dikkat ederseniz, aynı zorunluluktan dolayı Atv'nin Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da sürekli siyah takım elbise, beyaz gömlek ve siyah kravat kullanıyor.



Ligimiz yabancı hurdalığı

Süper Ligimiz (!) bugün başlıyor. Peki ya onca yabancı transferi yapılmış, milyonlarca dolar yurt dışına savrulmuşken, aralarında size "Vay be, yok artık" dedirten gerçek bir yıldıza rastladınız mı? Ben rastlamadım. Brezilya dışında lig görmemiş yerel şöhretler, Avrupa kulüplerini konsomatris gibi bir masadan diğerine dolaşıp hiçbir takımda dikiş tutturamamış çıkmalar, menajerlere esir düşmüş teknik direktörlerin tavsiyesiyle (!) getirilen çakmalar... Şimdi takım farkı gözetmeksizin hepinize soruyorum: Hangi transferi izlemek için maça gidersiniz?

Üstelik bu hurda yabancılar yüzünden bizim gençler forma şansı bulamıyor. Beşiktaşlı Rıdvan, çareyi yurt dışına gitmekte buldu. Fenerbahçeli Arda Güler'in yüzünü gören cennetlik... Asıl futbolumuzda "mülteci sorunu" var, kimse farkında değil...



Şeref kürsüsü

Bolulu pazarcı Metin Karadayı, yanlışlıkla hesabına yatan 212 bin lirayı bankaya iade edip sahibine ulaştırılmasını sağlayarak insanlık dersi verdi.



Zap'tiye

Demet Akalın'ın tadını beğenmediği için başından aşağı şampanya bardağını boca ettiği garson yine de şanslıymış. Yıldızımız ya işkembe çorbası sipariş etseydi?



Ne demiş?

"İnsan, biri söyleyene kadar kaç yaşında olduğunu bilmiyor." (Atv'de yayınlanan Biz Böyleyiz filminden)