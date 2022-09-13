ABD, özellikle de Kaliforniya haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyor. Haber bültenlerinde duyduğum sayıya inanamadım. Son yangın fırtınasında eyalette tam 28 bin futbol sahası genişliğinde orman yanıp, kül olmuş. Şimdiye kadar da yangının sadece yüzde 5'i kontrol altına alınabilmiş.

Şöyle bir ABD basınını taradım, orman yangınıyla ilgili muhalefetten hükümeti eleştiren tek ses çıkmamış. Gazetelerde, televizyonlarda birkaç küçük eleştiri dışında hükümetin ve ilgililerin acizliğine dair tek bir yorum yapılmamış. Hepsi tek vücut olup yangını söndürmeye odaklanmış.

Doğal olarak aklıma Mersin ve Manavgat yangınları sırasında bizim muhalefet liderleri ve muhalif medyanın daha ilk kıvılcım çakar çakmaz ortaya koydukları yıkıcı ve moral bozucu eleştiri bombardımanı geldi. Milletin bağrı yanarken devleti eleştirmek için fırsat yakaladıklarına adeta sevinmiş gibiydiler. Yok efendim o uçak niye kalkmamış, bu helikopter niye uçmamış...

Acaba diyorum, dünyanın süper gücü ABD'nin bile doğanın şiddeti karşısında aciz kaldığı şu manzarayı gördüklerinde o dönem söylediklerinden dolayı utanmışlar mıdır? Hiç sanmıyorum...



Kim Evlenmek İster?

Atv'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in ismini geçen hafta "Kim Evlenmek İster?" diye andık. Sebebi ise yarışmacı Erol Yılmaz'ın sürpriz evlilik teklifiydi.







Yılmaz dördüncü soruya geldiğinde telefon jokerini kullanmak istedi. Aradığı kişi, stüdyoya beraber geldiği kız arkadaşının babasıydı. Önce onun onayını aldı, sonra da kız arkadaşının önünde diz çökerek "Sen benim her zaman son kararımsın. Benimle evlenir misin?" diyerek evlenme teklifinde bulundu. Karşı taraftan da olumlu cevap gelince Milyoner'de bir ilk yaşanmış oldu. Erol Yılmaz ise yarışmadan 5 bin lira ödülle ayrıldı.

Bu ilginç olay, doğruluğundan emin olamadığım, yurt dışında yaşandığı söylenen bir şehir efsanesini aklıma getirdi. Yarışmacı son soruya kadar hiç joker kullanmadan gelmiş. Son soruda telefon jokeri kullanmak istemiş. Aradığı kişi karısıymış. Demiş ki, "Bir ziyafet sofrası hazırla. Birazdan eve milyoner olarak geleceğim." Sonra da soruyu doğru yanıtlayıp, büyük ödüle ulaşmış...



Kraliçe hayranlarına anımsatırım

Meğer bizim memlekette Kraliçe Elizabeth'i ne çok seven varmış?.. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Kraliçe'nin ardından başta ünlü sanatçılar olmak üzere pek çok kişi sosyal medyada neredeyse ağıt yaktı.

Toprağı bol olsun. Ölenin arkasından kötü konuşmak bizim adetimiz değildir. Ancak "Nasıl bilirdiniz?" sorusunun yanıtı bende biraz flu. Özellikle de Prenses Diana'ya karşı takındığı "kötü kaynana" tavrı, o dönemde Prens Charles'ın metresi olan Camilla'ya gösterdiği kasıtlı hoşgörü, güzeller güzeli Lady Di'nin hem saraydan hem sevdiklerinden uzaklaşmasına neden olmuş, ötelere savrulduğu hayatı bir tünelde son bulmuştu. Elizabeth'in son olarak torunu Prens Harry ve eşi Meghan'ı adeta saraydan aforoz etmesiyle sonuçlanan kibirli tavrı da unutulmadı.

Allah taksiratını affetsin!..



Bir şefin dramı

Haberi, pazar sabahı Atv'nin Kahvaltı Haberleri'nde başarılı muhabir Altay Altuğ'dan aldım. Meğer MasterChef'in eski yarışmacılarından Hamza Mercimek'in böbrekleri iflas etmiş. 24 yaşındaki şef, 4'er saatten haftada üç kez diyalize girmeye başlamış. Şimdi onu hayata bağlayacak tek umut, kardeşi Fatih'ten alacağı böbrekmiş.







Haber sadece genç ve sempatik şefin dramını ortaya koymakla yetinmiyordu. Organ bağışının öneminin altını da kalın bir çizgiyle çiziyordu. Sunucu İbrahim Sadri'nin haber sonrası beynimize astığı soru çengeli ise düşünmeye değerdi: "İhtiyacınız olsa size kim böbreğini verirdi?"



Gaf kürsüsü

"Hadise'nin evliliğini bitirdiğinin bir başka ispatı, son konserinde külotunu göstermesidir. Normalde şort giyiyordu. Hadise'nin poposunu görüyoruz. Mehmet Dinçerler'e gösteriyor poposunu." (Beyaz Magazin yorumcusu Bilal Özcan'ın tepki çeken sözleri)



Zap'tiye

VAR hakemleri maçların olmadığı günlerde kayda alınmış karıkoca kavgalarını değerlendirebilirler mi acaba?



Ne demiş?

Atv'nin yakında başlayacak dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın fragmanından: - İnsan aynı anda iki kişiye birden aşık olabilir mi? - Çoğul olan sevgidir, aşk ise tekdir.