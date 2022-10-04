Okurlarımın bana en çok sorduğu sorudur: "Siz hangi dizileri izliyorsunuz?.." Mesleğim gereği neredeyse hepsini... Sadece dizileri mi? Haberleri, yarışmaları, spor karşılaşmalarını, tartışma programlarını da... Kimini canlı izliyorum, kimini kaydedip daha sonra seyrediyorum, kaçırdıklarımı da internet üzerinden takip ediyorum.

Peki ya işim bu olmasaydı hangi dizileri izlerdim? İşte kişisel dizi tercihlerim:



PAZARTESİ

Canlı: Bir Küçük Gün Işığı - Atv

Kayıt: Alparslan Büyük Selçuklu - TRT 1

Reklam arasında: Yasak Elma - FOX

SALI

Canlı: Ben Bu Cihana Sığmazam - Atv

Kayıt: Üç Kız Kardeş - Kanal D

Reklam arasında: Baba - Show TV

ÇARŞAMBA

Canlı: Kuruluş Osman - Atv

Kayıt: O Kız - Kanal D

Reklam arasında: Mükemmel Eşleşme - TRT 1

PERŞEMBE

Canlı: Aldatmak - Atv

Kayıt: Camdaki Kız - Kanal D

Reklam arasında: Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Show TV

CUMA

Canlı: Yalnız Kurt - Atv

Kayıt: Yalı Çapkını - Star TV

Reklam arasında: Kasaba Doktoru - TRT 1

CUMARTESİ

Canlı: Gönül Dağı - TRT 1

Kayıt: Kardeşlerim - Atv

PAZAR

Canlı: Gül Masalı - Atv

Kayıt: Yargı - Kanal D

Reklam arasında: Teşkilat - TRT 1



Aldatmanın kitabı Atv'de yazılıyor

Atv'de bu sezon seyirciyle buluşan üç dizinin de temel konusu aldatma... Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde baş karakter Cezayir Türk'ün beş yıldır ikinci bir eşi ve ondan dünyaya gelen bir kızı olduğu ortaya çıkıyor. Aldatmak dizisinde ise hakime hanım Güzide'nin eşi Tarık'ın yine 5 yıldır onu bir başka kadınla aldattığı, ondan bir küçük kızı olduğu, ayrı bir evde bambaşka bir hayat yaşadığı deşifre oluyor. Bir Küçük Gün Işığı'nda ise Elif, çok sevdiği kocasının bir başka kadından çocuk sahibi olduğunu ve alternatif bir hayat yaşadığını trafik kazası sonucu öğreniyor.







Atv'nin dizilerindeki bu aldatma furyası boşuna değil. Çünkü aile mahkemelerini adeta felç eden yoğun boşanma davalarının neredeyse yüzde 70'i aldatma kaynaklı. Yani bu diziler hem bir toplumsal gerçeği yansıtıyor, hem de izleyenleri çeşitli ihanet oyunlarına karşı uyanık olmaya sevk ediyor.

Aldatmak dizisindeki entrikalar ise sadece aşk ihanetleriyle sınırlı değil. Dizinin ilk bölümünde Ozan'ın arkadaşı Kaan'ın da kripto para işinin içinde olduğundan şüphelendiğimi söylemiştim. Endişelenmekte haklıymışım. Kaan sadece arkadaşını dolandırmakla kalmamış, onun kız arkadaşıyla da aşk yaşıyormuş...

Özetle: Atv dizileri diyor ki, "Bu zamanda babana bile güvenme!.."



Teşkilat'a taze kan

TRT 1'in aksiyon dizisi Teşkilat da yeni sezona merhaba dedi. Dizinin geçen yılki kadrosu neredeyse tamamen değişti. Özellikle Gürkan Uygun'un 'Eski Kurt Efkar Baba'olarak dizinin bilge karakterini canlandırmaya başlaması hikayeye ayrı bir ivme kazandırdı.

Teşkilat'ın geçen yıl izleyiciyle buluşan ilk bölümü büyük sansasyon yaratmış, birbirinden cazip aksiyon sahneleriyle hepimize "Vay be, böylesi bizde de çekiliyor muymuş?" dedirtmişti. Ancak daha sonra mali sebeplerle olsa gerek iş tavsadı ve herhangi bir aksiyon dizisine dönüştü. Oysa neredeyse her hafta gerçekleştirdiği nokta operasyonlarıyla dünyayı kendisine hayran bırakan MİT'in icraatları, senaristler için bulunmaz bir hazine.

Bu arada komandoların sınır ötesindeki harekatı sırasında bomba tuzağı sonucu hayatını kaybeden Mehmetçik'in son nefesini verirken kızı tarafından telefonla arandığını izledik. İyi de, hangi özel kuvvet elemanı, operasyona çıkarken telefonunun sesini açık bırakır ki?..



Zap'tiye

Rusya- Ukrayna savaşında son durum: Herkes okuduğunu bilir, Putin bildiğini okur!



Ne demiş?

"Akıllı adam, düştüğü yere değil, ayağının kaydığı yere bakar..." (Atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bilge karakteri Kurban Baba'nın sözü)



Gaf'let kürsüsü

Üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu canice katleden ve daha sonra cezaevinde intihar eden Mustafa Murat Ayhan'ın cenazesini teslim almaya gelen ablası, "Kardeşimle gurur duyuyorum" dedi.