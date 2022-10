Bu hafta bütün Türkiye, Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'e kilitlendi. Bunu işkembeden sallamıyorum. Perşembe ve cuma gününün reyting sonuçları söylüyor. Müge, tüm dizi ve programları geride bırakarak gün birincisi olmuş, her 100 televizyon izleyicisinden 37'si Müge'nin programını izlemiş. Peki bu büyük ilginin sebebi ne? Müge'nin, programında bir "medyum çetesinin" ipliğini pazara çıkartması...

Yasemin Çınar, kayıp annesini bulmak için programa başvurmuştu. Program ekibi, anne Gülseren Çınar'ı Almanya'da bulup stüdyoya getirdi. Sonradan ortaya çıktı ki; Gülseren Hanım, ağına gönüllü olarak düştüğü Ali Akyıldız'ın başını çektiği medyum görünümlü bir dolandırıcılık çetesine tam 20 milyon lirasını kaptırmış. Hem de senetlerin altına gönül rızasıyla imza atmış. Yani hayatını onlara teslim etmiş. (Daha sonra programa ihbarda bulunan pek çok kişi, aynı aile tarafından dolandırıldığını iddia etti)

20 milyon lira... Paraya bakar mısınız? Büyü yapmak, büyü bozmak, bağlamak, bağ çözmek, gelecekten -haşa- haber vermek gibi hizmetlere (!) karşılık 20 milyon liralık bir taahhüdün altına girmek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Peki ya medyumluk adı altında dolandırıcılığı adeta holdingleştirmeye ne demeli?

Sülün Osman bugünlere yetişemediği için kim bilir ne kadar üzülüyordur...



Acun'un takımına müdür lazım

Memleketi Erzurum'da açtığı ve kendi zevkini yansıtan terlik fabrikasıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Acun Ilıcalı, ne yazık ki aynı başarıyı satın aldığı Hull City futbol takımında yakalayamıyor. Şimdi spor yazarı şapkamı takıp, tarafsız bir gözle takımı analiz edeyim. Umarım sevgili Acun'a bir faydası olur...

Bir kere defans kurguları çok kötü. Bütün yük Jones'a binmiş. O da baskı gördüğünde hata yapmaya çok meyilli. Defanstan oyun kuracak bir ön liberoya ihtiyaç var. Kalecileri istikrarsız. Yenilecek topu çıkartıyor, yenmeyecek golü yiyor. Bütün bunlar takımın neden ligde en kötü averaja sahip olduğunu açıklıyor.

"Çıkma" Fenerbahçeliler Ozan Tufan ve Pelkas bu ligin oyuncuları değil. Santraforda rakipsiz olduğuna inanan Estupinan ile Allahyar arasında rekabet olması sağlanmalı. Ayrıca kanatlarda çok daha hızlı ve adam eksiltme yeteneğine sahip oyunculara ihtiyaç var.

Şota Arveladze iyi adam, hoş adam ama sempatik olmak tek başına bu çetin ligde takım çalıştırmaya yetmez. Geçen sezonun sonunda değiştirilmesi gerekirdi. O gün görevlendirilecek Ada futbolunu bilen bir menajer çok daha gerçekçi bir kadro kurabilirdi.

Son olarak kendi evindeki Luton Town maçında tel tel dökülürken izlediğim Hull City, asla Acun'un takımı olamaz. Çalışmıyorlar, savaşmıyorlar, hepsinden önemlisi de inanmıyorlar. Acun'un bir an önce kendi karakter özelliklerini bu takıma yansıtması lazım.

İngiltere'de teknik direktörlere "Menajer" (Müdür) denmesi boşuna değildir. Çünkü asli görevleri; çalıştıkları kulübün çok önceden belirlenmiş sportif ilkelerine, duruşuna, başarı anlayışına hizmet etmektir.

Sevgili Acun kardeşim bir an önce "Müdürünü" bulmalı.



Fıtık ameliyatı korkusu

Show TV'de ikinci sezonuna başlayan Baba dizisinde en sevdiğim karakterlerden biri olan Yaşar'ın ameliyat masasında kalmasına bir izleyici olarak üzüldüğümü ifade etmiştim. Daha da üzücü olan, karakterin fıtık ameliyatı yüzünden hayatını kaybetmesiydi.

Şöyle kısa bir araştırma yaptım. Tıp profesörlerinin konuyla ilgili makalelerine göz attım. Fıtık ameliyatında ölüm riski neredeyse sıfırmış. Hani neredeyse bu risk, kıl dönmesi operasyonuna denkmiş.

Yahu adamı hiç olmazsa sigaranın yol açtığı koah ya da yanlış beslenmenin neden olduğu kalp rahatsızlığından kaybetseydiniz de topluma doğru bir mesaj verseydiniz. Şimdi bu bölümü izleyen fıtık hastaları kolay kolay ameliyat masasına yatar mı?..



Gaf'let kürsüsü

Halk TV'de "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil" diyen Ayşenur Arslan büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Süper Lig Yayın İhalesi gibi Banka Promosyon İhalesi açılsın. En yüksek teklifi veren banka, tüm emekli maaşlarını toplasın.



Ne demiş?

"Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum..." (İbrahim Tatlıses'in tweeti)