Öğretmenlik diploması yoktu belki ama verdiği ders gönüllere nakış oldu.

Türkiye, Perran Kutman'ı Hayat Bilgisi dizisinin Afet Öğretmen'i olarak çok sevdi. Kutman'ın son dersi ise geçtiğimiz günlerde geldi. Kendi eliyle ördüğü onlarca atkı ve bereyi Diyarbakır'daki köy okulu öğrencilerine gönderdi. Gönderirken de dedi ki, "Okşayamadığım başlarınızı bu bereler okşasın, sarılamadığım boyunlarınıza bu atkılar sarılsın..." Kutman, kendi çapında bir sosyal sorumluluk kampanyasının altına imza atmış, günlerinin büyük bölümünü fuzuli işlerle harcayan meslektaşlarına önemli bir ders vermişti.







Hediyelerin ulaştığı Diyarbakır'daki Taşpınar İlkokulu'nun öğrencileri de bu jeste yine harika bir jestle karşılık verdiler. İçlerinden biri Afet Öğretmen olup, sınıfa girdi. "Günaydın arkadaşlar" dedi. Sınıf hep bir ağızdan "Günaydın hocam" diye karşılık verdi. Minik Afet Öğretmen de o bilindik repliği tekrarladı: "Hoca camide, ben öğretmenim, öğretmen!.." Çektikleri bu anlamlı videoyu da Perran Kutman'a ulaştırdılar.

Bu şahane haberi bizim magazin programlarında ve magazin eklerinde göremezsiniz. Çünkü kimse kimseyle bar önünde yakalanmamıştı!..



Şiir sever haberciler

Çarşamba günü bu köşede sizlerle paylaştığım "TV Yazarının Şiiri" büyük ilgi gördü. A Haber Sabah Ajansı'nın sunucusu, değerli dostum ve meslektaşım Erkan Tan da bültene benim bu şiirimle veda etme inceliğini gösterdi. Yüreğine, nefesine sağlık. Ne yalan söyleyeyim, Erkan Tan'ın şiir okuma performansına şapka çıkarttım.







Ben bile kendi şiirimi bu kadar duygulu, vurgulu ve heyecanlı okuyamazdım. Şiir okuma konusunda Turkuvaz Medya'da İbrahim Sadri dostumun rakipsiz olduğunu sanıyordum. Ama gördüğüm kadarıyla karşısına dişli bir rakip çıktı.

Şaka bir yana; şiir yazan, okuyan insandan dünyaya asla zarar gelmeyeceğine inananlardanım. Haberci dostlarım için de, şiddetle örülü bültenlerin kirinden pasından arınmanın bir yolu şiirden geçiyor demek ki...



Sokak tacizine karşı dur!

Dizilerde verilen doğru toplumsal mesajları önemsiyorum. Çünkü kamu sporlarından çok daha etkililer. Zira kamu spotlarının köşesinde "Zorunlu Yayın" yazıyor, dizi izleyicileri ise dünden "Gönüllü."

Kanal D'nin Yargı dizisinde ise günden güne önem kazanan sokak tacizi konusu ele alındı. Ceylin yolda yürürken bir adamın, genç bir kızı takip ettiğini fark etti. Hemen adamın yanına gidip sözde yol tarifi sorarak onu meşgul etti ve kızın uzaklaşmasını sağladı.

Meğer Sokaktacizinekarsıdur# tabelası altında sokak tacizlerine engel olmanın en güvenli taktikleri bir saatlik bir stand-up ile öğretiliyormuş. Gözünüzün önünde yaşanan tacizlere kayıtsız kalmamak ve bu yolla belki de birilerinin hayatını kurtarmak adına bir göz atmanızda fayda var.



Arkadaş dediğin böyle olur (!)

Geçen haftanın sosyal medyada en fazla ilgi gören konularından biri, genç bir kadının, sevgilisinin yakın arkadaşına uyguladığı testti. Kadın, sevgilisinin yanından o yakın arkadaşı aradı ve dedi ki: "Murat dün gece eve gelmedi, senin yanında mı?" Kankası bir an bile tereddüt etmeden, "Evet, dün biraz içkiliydi, eve göndermedim, bende kaldı" dedi. Kadın, "Onunla görüşebilir miyim?" deyince cevap yine hazırdı: "Uyuyor şu anda..." Kadın ısrar etti: "Uyandır o zaman, konuşmak istiyorum." Kanka "Bekle biraz" dedi. Bir kaç saniye sonra Murat'ın sesini taklit ederek "Şu anda çok uykum var, uyanınca ararım ben seni" dedi. Telefon kapanır kapanmaz, kadın, sevgilisine ültimatomu verdi: "Bir daha asla bu arkadaşınla görüşmeyeceksin..."

Peki siz böyle bir durumda arkadaşınızı mı korursunuz, yoksa eşine ya da sevgilisine doğruyu mu söylersiniz? Hani şu lise ve üniversite yıllarında "Anne ben bu akşam Merve'lerde kalacağım, birlikte sınava hazırlanacağız"daki Merve'nin de diyecek bir şeyleri vardır herhalde...



Ne demiş?

Neler Oluyor Hayatta programının "Sinirlenince ne yaparsınız?" anketine katılan bir izleyici şöyle cevap verdi: "Cebimdeki paraya göre eşya kırarım."



Gaf kürsüsü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında teknik direktörleri Jorge Jesus için "Elin Portekizlisi" ifadesini kullanması tepki çekti.



Zap'tiye

52 yaşındaki kadın, torununu doğurdu. Söyleyin dostlar, başka kıyamet alameti aramaya gerek var mı?