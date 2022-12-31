Yakından Kumanda'nın geleneksel hale gelen Yılın En'leri derlemesinin ikinci günündeyiz. Ne yalan söyleyeyim, yıl boyunca öyle ilginç olaylar yaşamışız ki, aralarında seçme yapıp, bu köşeye sığdırmakta gerçekten de büyük güçlük çektim. İşte yıl boyunca radarımıza yakalananlar:

YILIN İTİBAR SUİKASTI: Toplu ulaşımla İstanbul'u gezen sokak köpeği Boji'nin itibarını zedelemek için evinden getirdiği dışkıları otobüs koltuklarına süren bir adam da gördük bu yıl.

YILIN İFTİRASI: Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güneydoğu'da kimyasal silah kullandığı yönündeki iftirası en hafif tabiriyle ihanetti.

YILIN MANEVRASI: Habertürk'te sunucu Oylum Talu, konuğuna "Siz aynı zamanda emekli askersiniz... Biraz askeri hareketliliği de değerlendirmek istiyorum sizle" deyince konuk Prof. Dr. Taşansu Türker "Değilim" cevabını verdi. Talu, bozuntuya vermedi: "Biliyorum değilsiniz ama şundan kaynaklı söyledim. Açıklamalarınız, yaklaşımlarınız, askeri hareketlere de çok yakın ve çok net bir şekilde, açık bir şekilde aktardığı için söyledim."

YILIN ÇIPLAĞI: Gülşen.

YILIN GÜNAHI: Rize'de bir TikTok kullanıcısı sahilde iftar yapmaya hazırlananlara hoparlör ile ezan dinletip, erken iftar yapmalarına sebep oldu. Bir de utanmadan o anları kahkahalar eşliğinde paylaştı.







YILIN MÜZİK ELEŞTİRMENİ: TRT 1'deki Alişan ile Hayata Gülümse programında Alişan, stüdyoya minik oğlunu getirip, şarkı söylemeye başladı. Ama ufaklık, kulaklarını tıkayarak stüdyodan kaçtı!..

YILIN EŞEK ŞAKASI: Sözde internet fenomeni arkadaş, sokakta çevirdiği genç kıza "Babanı arayıp, annenin onu aldattığını söylersen 200 lira vereceğim" dedi. Kız tereddüt etmeden babasını aradı. Adamın yüreğine iniyordu.

YILIN DEHASI: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, matematikten sınıfta kaldı: "Size bir ortalama vereyim: 800 ile 900'ü toplarsın, ikiye bölersin, ortalaması 700 olur."

YILIN İFLAH OLMAZI: Hırsızlık nedeniyle tutuklanan ancak mahkeme tarafından serbest bırakılan hırsız, adalet sarayından ayrılırken polisin çantasını çalmasın mı?

YILIN KAPRİSİ: Kocasının "Papağanım" diye sevdiği ancak evden kaçan Havva, Müge Anlı'da ayrılık sebebini açıkladı: "Çok sevildim, bunaldım..."







ÇOCUKLUĞUMUN ÖLDÜĞÜ YIL

Bu yıl köşemde öyle çok taziye ve veda yazısı yazdım ki, adeta içim karardı. Pek çoğu ekranda ve perdede çocukluğumun, gençliğimin idolü olan, gazetecilik yaşamıma yön veren isimlerdi. Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Bülend Özveren, Halit Kıvanç, İlhan İrem, Civan Canova, Pele... Ve sevgili Hıncal Uluç ağabeyim.







Aslında niyetim bugün bu köşede Hıncal ağabeyin her yıl yazdığı o klasik O'Henry hikayesini onun okurları için yayınlamaktı. Ama öykü uzun, yerim dar olduğu için gerçekleştiremedim. Sizlerden ricam, bir arama motoruna girip, Hıncal ağabeyin her yılbaşı günü paylaştığı o şahane öyküyü okumanız. Belki sonuna bir de Fatiha eklersiniz...







YILIN NAVİGASYON HATASI

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, başından geçen ilginç olayı sosyal medya hesabında paylaştı.

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı:

- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül'de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

- Tabii ki sayın Valim.

Az önce:

- Sayın Valim sabah kahvaltı nerede?

- Feriye Restaurant'ta Ortaköy'de.

-Ortaköy? Ama ben Adana'ya geldim.

- Yapmayın ya..."







YILIN YÜZSÜZÜ

Çorlu'daki çevirmede alkollü yakalanan sürücü, kendisini görüntüleyen kameramana bir de sipariş vermesin mi? "Bak yarın akşam haberlerde bekliyorum, ona göre..."



YILIN ŞOM AĞIZLISI: 17 Haziran 2021'de Malatya'yı ziyaretinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu dokunuş uğurlu gelecek. Göreceksiniz, Malatyaspor çok daha iyi sonuçlar alacak" demişti. Ligin bitimine 6 hafta kala Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti.



YILIN İTİRAFI: Show Haber Muhabiri: Kırmızıda geçtiniz değil mi? Yaya: Evet geçtim. Muhabir: Neden peki? Yaya: Eşeklikten.



YILIN AZİZESİ:

"100 gün de banyo yapmasam kokmam." (Safiye Soyman'ın magazincilere son derece iddialı açıklamaları.



YILIN LAFI-2

"Eski kaşarlar baş ağrısına neden olurlar." (Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan Doktor Murat Topoğlu, migren hastalarının uzak durması gereken gıdaları anlatırken.)



YILIN GAFI-2

Fatih Çıtlak hocamız Kanal D'nin sahur programında büyük çam devirdi: "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor, hayatın değişebiliyor. Evlenirken 'Evet' diyorsun, hayatın kararıy... Yani hayatın değişiyor." (Hocamızın eve gittikten sonraki akıbeti bilinmiyor.)



YILIN SAFI-2

Demet Akalın internetten alışveriş yaparken sepete aynı üründen bir yerine üç tane attığını fark etmeyince isyan etti: "Almayın!!! 300 liralık el ütüsü önce 600, sonra 940 lira oldu. 1 saniye içinde! Yuhhh ya, dolandırıyorsunuz milleti. Şikayet edicem!.."



YARIN: Yılın güzellikleri... "İnsanlık ölmemiş" dedirtenler...