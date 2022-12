Bir yılı daha geride bırakırken, Yakından Kumanda'nın merakla beklenen "Yılın En'leri" değerlendirmesi için yine günlerce süren detaylı bir arşiv çalışması yaptım.

Hayatın zorluklarına karşı direnmemizi sağlayan en önemli özelliğimiz, unutkanlığımız. Başımıza gelen kötülükleri unutamasaydık, hayat gerçekten de çekilmez olurdu. Ben de bu arşiv çalışması sırasında "Bütün bunlar gerçekten de bir yıl boyunca bizim başımızdan mı geçti?" diye hayretten hayrete düştüm. Gelin görün bakalım, neleri unutmuşuz, neleri unutamamışız...



YILIN DEĞİŞMEYENLERİ

Atv'nin hemen her kulvarda reytinglerin efendisi olması.

Muhalefetin memleket adına dikilen her ağacı taşlaması.

Kim Milyoner Olmak İster'deki üniversite mezunlarının tel tel dökülmesi.







Kadın cinayetleri, kadın cinayetleri ve kadın cinayetleri.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonu gelmez gafları.

Onlarca suç kaydı bulunanların ifadeden sonra serbest bırakılması.

Fırsatçıların her krizi fırsata çevirme çabası.

Yakından Kumanda'nın televizyon sektöründe değişmez referans noktası olması.



YILIN ANNESİ

Özbekistan'da adına anne denilen bir yaratık, üç yaşındaki çocuğunu parçalasın diye bir ayının bulunduğu alana fırlatıp attı. Neyse ki ayı, anneden daha vicdanlıydı.







Yaralanan yavrucağın yanına gidip onu kokladı, yarasını yaladı ve sonra utancından olsa gerek dönüp inine girdi. Benim "yılın annesi" adayım, çoğu zaman "ayı" diye aşağıladığımız o şahane varlıktır.



YILIN FENOMENİ

4 milyon takipçisi bulunan çoban, TikTok'ta canlı yayın açtıktan sonra uyuyakaldı.







Tam 12 bin kişi, tek başına geviş getiren koyunu dakikalar boyunca izleyip, karşılığı para olan emojiler gönderdi. SORU: Olaydaki koyun sayısı kaçtır? CEVAP: 12.001.



YILIN ÇARPILMASI

Bu yılın en unutulmaz görüntülerinden biri de kerameti kendinden menkul bir cinci kadının Youtube canlı yayınında söyledikleriydi.







"Sağdan sola, soldan sağa, yukarıdan aşağıya donat" diye başladığı tuhaf hareketleri sosyal medyada caps'lere konu oldu. Bu cehaletin aleti olmamak için ismini yine yazmıyorum. Allah, yeni yılda cin olmadan adam çarpmaya kalkanlardan cümlemizi korusun!



YILIN GAF ŞAMPİYONU

2022'de köşemizin Gaf Kürsüsü bölümünü en fazla işgal eden siyasi şahsiyet, geçen yıllarda olduğu gibi yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nun 2022 Gaf Külliyatı'ndan seçmeler:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zonguldak konuşmasında duble gaf: "Bir buçuk milyon ton rezerve sahibiz. Efendim?.. Affedersiniz bir buçuk milyar tonmuş... Uzun Hasan'ın topraklarındayız. Ne?.. Evet, Uzun Mehmet'in topraklarındayız."

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirmek isterken, "Gelişmeler haksızlığımızı gösterdi" deyiverdi.







CHP Lideri'nin üç ay önce elektriği kesildiği için evinde ziyaret ettiği İbrahim Öztürk bazı CHP'liler tarafından ödül vaadiyle kandırıldığını itiraf etti.

Kılıçdaroğlu, Niğde'de partililere hitap ederken, "Akdeniz'deki petrol aramalarında Güney Kıbrıs'tan İsrail'e kadar tüm devletler var. En uzun kıyı bizde olmasına rağmen Türkiye niye yok?" dedi. Ne yazık ki 240 metrelik koca Abdülhamid Han sondaj gemisini bile görememişti.

Kılıçdaroğlu bir konuşmasında "Sakarya, İstiklal Savaşı'nın en büyük muharebesinin yapıldığı şehirdir" dedi. Oysa Sakarya Meydan Muharebesi, Polatlı ve Haymana'da gerçekleşmiş, ismini ise buradan geçen Sakarya Nehri'nden almıştı.

Kılıçdaroğlu coğrafi gaflarına yıl boyunca ara vermeden devam etti: 41 şehit verdiğimiz maden ocağı kazasının Zonguldak'ta yaşandığını söyledi. Oysa olay Bartın iline bağlı Amasra'da gerçekleşmişti.



YILIN LAFI

"Cennette yemek var mı anne? Varsa hemen ölelim." (Afrika'da açlıktan ölmek üzere olan çocuğun sözleri.)



YILIN SAFI

Gelin Evi'nde konuk gelin, ev sahibine sordu: "Kübra hanım, şu baş köşede duran resim aile büyüğünüz mü?" Kübra: "Hayır, o William Shakespeare. Kendisini çok severim de..."



YILIN GAFI

TV 100'de haber bültenini sunan Oğuz Haksever'in dili, mahkeme haberini sunarken fena sürçtü: "Kevin Spacey hakim karşısına s.çtı..."



YARIN: Bir yıl böyle geçti... Çocukluğumun öldüğü yıl... Yılın navigasyon hatası... Yılın lafları, gafları ve saflarına devam...