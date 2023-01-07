Son yıllarda gezdiğim en güzel sergiydi. Kalyon Holding ile Home Art Dergisi el ele vermiş ve sadece atıkların kullanıldığı eşya ve sanat eserleri hazırlamaları için Türkiye'nin en yetenekli, en ümit vâdeden tasarımcılarını bir araya getirerek İleri Dönüşüm Sergisi düzenlemiş. Dikkat edin, "geri" dönüşüm değil, "ileri" dönüşüm. Yani amaç; dünyanın geleceğini kurtarmak, yarınlara dair çevre bilincinin gelişmesine hizmet etmek, "atıkların" aslında nasıl "sanata" dönüşebileceğini ispat etmek.







Aslında proje çok daha önce hayata geçirilmiş. Farklı materyallerden tasarımlar hazırlanmış. Önceki gün Üsküdar Nevçarşı'da ziyaretçilerle buluşan sergi ise bu ürünlerden yapılan özel bir seçki sunuyor.

Sergide muhteşem tasarımlar gördüm. Bakır fincanları üst üste dizerek yapılan portmanto, kazmalar kullanılarak yapılan tahtıravalli ve abajur, süpürgelerden bahçe şemsiyesi, kürekten sehpa... Tasarımcılara sadece kazma ya da kürek gönderilmiş, sonra da "Bunlardan fonksiyonel eşyalar yapın" denilmiş. Beni en çok etkileyenlerden biri de genç tasarımcı Erhan Sağır'ın ürettiği "fırın küreğinden hoparlör" oldu. Erhan kardeşim iki fırın küreğini almış, aralarına elektrik tesisatı döşemiş, bir ahşap aplik ile destekleyip, kadın çorabından hoparlör zarları üreterek ortaya hem görsel olarak çok etkileyici hem de son derece kullanışlı bir alet çıkarmış.







Dünyanın insan tarafından hızla kirletilip, çöplüğe dönüştürüldüğü şu günlerde Kalyon Holding ile Home Art dergisinin bu şahane girişimini son derece önemli ve anlamlı buldum. Belli ki Emine Erdoğan hanımefendinin dünyaca takdir gören "Sıfır Atık Projesi", geleceği düşünen herkesi ivmelendirmiş. Zaten dünyamız kurtulacaksa, bu sağduyu sahibi kişi ve kuruluşların sayesinde kurtulacak.

Üsküdar Nevçarşı'da bir ay boyunca açık kalacak sergi beni öyle etkiledi ki, eve gelir gelmez minik kızımla birlikte ardiyede bulduğumuz kullanılmayan eşyalardan bir masa lambası yapmaya karar verdik. Bitince biz de burada sergilemek istiyoruz.



Minik teknoloji neferleri

Bizim evin en çok izlenen çizgi filmlerinden biri olan Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filminin AKM'de gala yapacağını duyunca durur muyuz? Ailece Taksim'e koştuk tabii...







TRT bu yıl destekçisi olduğu sinema filmleriyle de büyük bir hizmet yarışına girişti. Özellikle Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak teknoloji hamlelerine göndermede bulunan filmler birbirini izledi. Rafadan Tayfa Galaktika ise galasında filme katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ağırlayacak kadar önemli bir içeriğe sahipti. Zira Türkiye Yüzyılı'nın en önemli dayanak noktasını oluşturan teknolojinin başrolde olduğu Rafadan Tayfa Galaktika son derece önemli mesajlarla yüklüydü. Teknolojinin günlük hayatımızdaki önemi, çocuk ve gençlerin bu ülkeye en önemli hizmetinin, bir yandan tarihlerine sahip çıkıp, diğer taraftan teknolojinin nimetlerinden yararlanarak sadece insanlığa değil, kainatı paylaşan tüm varlıklara fayda sağlamak olduğu son derece neşeli bir üslupla perdeye taşınmıştı.

Bu hafta sonu çocuklarınızı, yeğenlerinizi, kardeşlerinizi alıp, Rafadan Tayfa Galaktika'ya koşun. Koşun ki, Türkiye Yüzyılı'na yeni teknoloji neferleri katılsın.



Gaf kürsüsü

"Simsar" kelimesinin anlamını bilmeyen Nur Tuğba Namlı, Neler Oluyor Hayatta programındaki partneri Hakan Ural'ın "sansar"dan söz ettiğini sanınca, stüdyoda kahkaha tufanı yaşandı.



Zap'tiye

Bu yıl Avrasya Maratonu'na "otobüs itme" branşı da eklensin. Malum, Ekrem İmamoğlu sayesinde İstanbullular bu konuda büyük iddia sahibi oldular!



Ne demiş?

Şarkıcı Melek Mosso sahnede çekilmiş seksi fotoğrafını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı: "Daş Mosso'nuz iyi seneler diler."