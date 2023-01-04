Yeni yıla şahane bir haberle uyandım. Bursa'da bir cami imamı ruhumda güller açtırdı, yeni yıla daha büyük bir umutla bakmamı sağladı.

Bir baba, Bursa'daki Kamberli Camii'ne engelli oğluyla birlikte gelmişti. Çocuğu, kimseyi rahatsız etmesin diye onu en arkaya oturtup, imamın arkasında namazını kılmak için hazırlandı. Durumu fark eden imam Osman Civelek, babadan, oğulunu en ön safa getirmesini rica etti.







Baba "Ama benim oğlum engelli" diyecek oldu. İmam, "Ne fark eder ki, getir bizimle birlikte namaza katılsın" diye ricasını yineleyince, babası çocukla birlikte en önde saf tuttu.

Camideki güvenlik kameralarının tespit ettiği görüntüleri izlemediyseniz, çok şey kaçırmışsınız demektir. O çocuğun, cemaatle birlikte olduğu anlarda mutluluktan nasıl el çırptığını, gözlerinin nasıl sevinçle ışıldadığını görenlerin yüreğine eşsiz bir huzur yayıldı.

Malum, camilerde hutbeler okunur, vaazlar verilir. Bence o şahane imam Osman Civelek'in icraatı, bin hutbeden ve vaazdan daha etkili ve çok daha sevap yüklüydü...



Sonunda utandılar!

20 gün önce bu sütunlarda "Elin marketlerine bak" başlığıyla aynen şöyle yazmıştım:

"Şimdi size bizim gibi enflasyonla boğuşan batı ülkelerindeki bazı market uygulamalarından söz edeceğim: Ülkemizde de faaliyet gösteren Carrefour, Fransa ve Belçika'da 100 günde 100 temel gıda ürününün fiyatını dondurma kararı aldı. Yunanistan'da tüm zincir marketler, her gün üzerinde mutabakata vardıkları bir ürünü halka yüzde 50 indirimle satma kararı aldılar. İngiltere'de zincir marketler, bazı temel gıdalardan oluşan ve aile paketi adı verilen ürün gruplarını indirimli satmaya başladılar.

Yani, zincir marketler yurtdışında halkın geçim sıkıntılarını hafifletmek için hükümetlerinden önce devreye girip, fedakarlık yapmayı ticari değil, insani bir görev saydılar.

Bizler ise hep beraber fahri belediye zabıtası kesilip, market raflarındaki kazıkları ayıklamaya soyunduk. Bu durumu eleştirenler ise bizzat market CEO'ları tarafından hakarete uğradı. Halka yardım etmek yerine, 'Kendinize çeki düzen verin' diyen yönetime parmak sallayıp, tehdit etmeye bile kalktılar. Ben bunları yazarken bile utanıyorum. İnşallah utanma sırası onlara da gelir..."

Sonunda içlerinden bir utanan çıktı. ŞOK marketler zinciri, 1000 ürünün fiyatını sabitleme kararı aldı. Darısı, diğerlerinin başına...



Haber kanalları coştu

Bayram günlerinde olduğu gibi haber kanalları, yılbaşında büyük kanallarla müthiş bir eğlence rekabetine giriştiler. a Para sabahtan akşama renkli programlarıyla yılbaşına renk kattı. Haber Global, Sahrap Soysal ile Yılbaşı Sofrası'nda İlber Ortaylı ve arkadaşlarını ağırladı. NTV de Ceyda Düvenci'nin yönetiminde yine bir yılbaşı masası konseptiyle Bambaşka Sohbetler'de seyircisine yılbaşı eğlencesi sundu. CNN Türk'te, Fulya Öztürk'ün özel izlenimleriyle denizlerdeki gururumuz "yüzen kale" TCG Anadolu'nun tanıtımı, izleyen herkesi gururlandırdı. Habertürk de hiç istifini bozmadan ağırlıklı olarak EYT'deki son gelişmeleri ekrana sürdü. Belli ki Milli Piyango'da kazanamayan emeklilere yürüyordu.

Yeni yılın ilk dakikalarında ise gözümü Tele 1 ve Ekotürk'ten alamadım. Tele 1'de Andre Riel yönetiminde Maastrich Geleneksel Yılbaşı Konseri yayınlandı. EkoTürk ise Cemal Reşit Rey'den Yılbaşı Konseri'ni ekranlarına taşıdı.



Zap'tiye

Kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, yüksek hız, tehlikeli araç kullanma, emniyet kemeri takmama gibi trafik cezalarının yanına bir de "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" cezası eklenmeli!..



Gaf kürsüsü

İngiltere'de bir doktor, hastalarına "Mutlu Noeller" mesajı atmak isterken yanlışlıkla "Akciğer kanserisiniz" mesajı göndermesin mi?



Ne demiş?

"Kırmızı ışıkta geçme cezasını az arttırmışlar. Bence öyle bir para cezası uygulanmalı ki, insanlar kırmızıyı gördüğünde ayağa kalkıp, önünü iliklemeli..." (A Haber'de gazeteci Faruk Erdem'in sözleri)