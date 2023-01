Bugün yeni yılın ilk günü... İstedim ki, hayatımızın geri kalanının ilk gününe umutla, mutlulukla uyanalım. Bu nedenle geride bıraktığımız yılın güzelliklerini yeniden hatırlatmak istedim sizlere.

Koronavirüs belası iki buçuk yılın ardından sıradan bir gribe dönüştü.

Önceki yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Bostancı sahilinde başlattığımız müthiş savaşı zaferle noktaladık. Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtardık.







Terörün kökünü kazıdık. Mehmetçik şimdilerde kalan son inlerini onların başlarına yıkıp, "Türk askeri buraya ayak basamaz" dedikleri tepelere bayrak dikiyor.

Trafik kazalarına savaşlardan daha çok kurban veren bir ülkeydik. Yeni duble yollar, viyadükler, tüneller ve köprüler ile birlikte denetimlerin de artmasıyla trafik kazalarında ölümler yüzde 50 azaldı.

Karadeniz'de petrol ve doğalgaz bulduk. Yenilerini bulmak için dördüncü sondaj gemimizi de aldık. Yılın son günlerinde gelen yeni müjdelerle sevincimiz katlandı.

Batman'da da 12 milyar lira değerinde petrol bulundu.

Çanakkale 1915 Köprüsü, Yusufeli Barajı, Assos Tüneli, Kızılelma gibi muhteşem projeler hayata geçirildi.

Türkiye, ekonomisi pandemi ve savaşta büyüme gösterebilen birkaç ülkeden biri oldu.

Ülkemiz, "omurgalı" dış siyaset politikasıyla dünyada barışının teminatı haline geldi. Külliye'de neredeyse her gün bir dünya liderini ağırlıyoruz.

Güzel ülkemin vefakar ve cefakar mühendisleri, arkalarına devlet desteğini de alarak silah sanayiinde destan üstüne destan yazıyorlar. Ukrayna'da "Bayraktar Marşı" söyleniyor. Bundan büyük gurur olur mu?

Yılların hayali, ilk Türk otomobili TOGG yollarda...

Artık memlekette EYT diye bir problem kalmadı. 2023'e umutla bakmamız için öyle çok sebebimiz var ki... Türkiye Yüzyılı'nın ilk gününe hoş geldiniz...



"İnsanlık ölmemiş" dedirtenler

Geride bıraktığımız yıl içinde hepimizin gönül telini titreten, "İnsanlık ölmemiş" dedirten olayları bizim Şeref Kürsüsü kutusunda sizlerle paylaşmıştım. Aralarından yaptığım bir seçkiyi, yenilerine ilham vermesi açısından bir kez daha hatırlatıyorum:

Diyarbakırsporlu futbolcular, otele verecek paraları olmadığı için maç saatini otobüste bekleyen rakipleri Erciyesporlu futbolcuları kahvaltıya götürdü. Diyarbakır seyircisi maç boyunca "Paranız yoksa şerefiniz var" tezahüratı yapınca duygulanan Erciyessporlu futbolcular kentten ağlayarak ayrıldı.







İzmir'de kas hastası öğrencisi Samet Karaköse'yi her gün kendi aracıyla evinden alıp, kucağında sınıfa taşıyan fizik öğretmeni Birol Danışman hepimizin gönlünde yılın öğretmeni seçildi.

Engelli temizlik işçisi Ali Eren parkta bulduğu 190 bin lirayı polise teslim edip, vicdan ve ahlak dersi verirken, aynı zamanda kırmızı bültenle aranan paranın sahibi, uyuşturucu kaçakçısının da yakalanmasını sağladı.

İstanbul'da yürümekte güçlük çeken kadını aracına alıp ücretsiz olarak evine kadar götüren, sonra da sırtına alıp ikinci kattaki dairesine çıkartan taksi şoförü Süleyman Güngör mesleğin yüzünü ağarttı.

Suriyeli sığınmacı Abdullah, kağıt toplarken bulduğu 100 bin liralık ziynet eşyasını yana yakıla onu arayan Niğdeli kuyumcuya götürerek insanlık dersi verdi.

Yalova'da su satarak kazandığı tüm parayı düzenli olarak Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan 11 yaşındaki Alperen Dede'yi yetiştiren o anne ve babaya bin kere helal olsun.

Niğde'de tamir için dükkanına getirilen koltuğun içinde bulduğu 110 bin liralık altını tereddüt etmeden sahibine götüren döşemeci Sercan Sevenk, "altın kalbin" bir deyim olmadığını kanıtladı.

Hakkarili Seyidoğlu aşiretinin düğününde alışılageldiği gibi kilolarca altın takılmadı. Davetliler bunun yerine ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

İzmir Urla'da yorgancılık yapan 61 yaşındaki yorgancı Nazlı Akgün, kendisine bırakılan bohçanın içinde bulduğu 17 Reşat altınını sahibine iade ederek 'namuslu esnaf nasıl olur?'un dersini verdi.







Bartın'da bahçesindeki fındıkları toplayacak kimsesi olmayan şehit annesi Zühre Nine'nin fındıklarını toplayan jandarma personelinin hepsinin teker teker alınlarından öpüyorum.

Bitlis'te yolda bulduğu 50 bin lira değerindeki beşi bir yerde kolyeyi, bir an bile tereddüt etmeyip, polise teslim eden 12 yaşındaki Mustafa Yaman'ı ve onu yetiştirenleri yürekten kutluyorum.

Sahne kostümlerini internette satıp, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan, Ankara'daki evini Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne veren Muazzez Ersoy, gönüllerdeki tahtını iyice sağlamlaştırdı.

Hayatında hiç doğum günü kutlamayan 7 yaşındaki Van'lı Nisanur'a hayatının en unutulmaz doğum günü heyecanını yaşatan Gençlik Merkezi sorumlusu Osman Pekür ve Kaymakam Mehmet Nuribeyoğlu kalplerimizi ısıttı.



Ne demiş?

"Keşke her yılbaşında zekamız, hoşgörümüz, sabrımız, sadakatimiz ve vicdanımız için de bir güncelleme gelse..." (Ben dedim)



Gaf'let kürsüsü

Yeni EYT düzenlemesine sevinen halkın davullu zurnalı kutlamasına bile tahammül gösteremeyenlere hangi psikolojik tanı konulabilir?



Zap'tiye

2022 için öngördükleri neredeyse hiçbir şey gerçekleşmeyen astrologlar için tüketici hakları derneklerine başvurabilir miyiz acaba?