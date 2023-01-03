PTT kısaltmasının anlamı Posta Telefon Telgraf olmaktan çıkalı uzun süre oluyor. Bu, artık yılbaşını evinde televizyon karşısında geçiren Pijama Terlik Televizyon grubunun ismi. Peki PTT'cileri bu yılbaşında kimler eğlendirdi?

Atv bir kaç yıldır olduğu gibi ünlülerin yarıştığı ve tüm para ödüllerinin Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlandığı Kim Milyoner Olmak İster ile seyircilerin karşısındaydı. Yılbaşı gecesinde bile "bilginin" önde olması ne güzel...

Önce Oktay Kaynarca ile Sefo yarıştı. Cezayir Reis bu kez tabancasına kurşun değil, genel kültürünü koymuştu ve 12'den vurup 1 milyon liralık soruyu bile açırdı. Bu arada bizim ufaklığın tüm Sefo şarkılarına eşlik ettiğine ve gözünü ondan ayırmadığına şahit oldum. Nasıl öğrendi, nereden ezberledi bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey var ki; Sefo, şöhretinin gelecek 25 yılını çoktan garanti altına almış.







Yarışmanın iki yıldızı ise Hülya Avşar ile onun telefon jokeri olarak kullandığı Acun Ilıcalı'ydı. Harika bir yarışma çıkartan ve kıvrak zekasını bir kez daha doğru analizleriyle ortaya koyan Avşar Kızı, bir spor sorusunda takıldı. 1996 Dünya Kupası'nda Fransa'nın hangi takımı yenerek şampiyon olduğu soruluyordu. Hülya tereddüt etmeden Acun'u aradı. Acun, soruyu duyunca "Bu soru bana yürüyor galiba" diyerek müstehzi bir şekilde güldü. Zira bu kupanın, Acun'un kariyerinde son derece önemli ve renkli bir yeri vardı. Acun önce doğru yanıt "Brezilya" cevabını verdi. Ardından da o şahane anısını anlattı.

Acun, çalıştığı kanal tarafından finali izlemek üzere Paris'te görevlindirilmiş. Ama bizimki bir can arkadaşının doğum günü partisi için İstanbul'da kalmış. Canlı bağlantı zamanı gelince Acun partideki arkadaşlarına fonda Fransızlar gibi tezahürat yapmalarını söylemiş. Ama çılgın particiler hep bir ağızdan Gülden Karaböcek'in o yıllarda çok popüler olan Sürünüyorum şarkısının tribün versiyonunu söylemeye başlamışlar... Yayın apar topar kesilmiş tabii...

Acun aynı saatlerde kendi kanalı tv8'in yılbaşı klasiği O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'i sunuyordu. Yani aynı anda iki kanalı kurtarmakla meşguldü...



BÜYÜK REKABET YAŞANDI

TRT 1, yeni yıla diziyle giren tek kanal oldu. Gönül Dağı'nın yılbaşı için çekilen özel bölümü eğlenceliydi. Saatler 24.00'ü göösterdiğinde ise TRT arşivinden derlenmiş, eski yılbaşı özel programlarının yer aldığı 1'de Nostalji ekrana geldi. Yılbaşı gecesi, zaten yaşımız bir yıl daha artmışken, durduk yere bize ne kadar yaşlandığımızı hatırlatan TRT'ye içimden sitem ettim doğrusu. Çünkü ben de İzzet Altınmeşe'nin Hint garibanı kostümü ve etrafında Hintli dansçılarla söylediği Avaramu'yu canlı izleyenlerdendim!







Yıl boyunca müzik-eğlence programı sevenlerin iştahını tek başına doyuran Şarkılar Bizi Söyler de yılbaşında yine formdaydı. Kanal D'yi "patron eliyle" kurtaran ise Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin canlı yayınlanması oldu.

Show TV'nin gülen yüzü Güldür Güldür de yılbaşına özenle hazırlanmıştı. "Parmağını" özlediğimiz ünlü haberci Sadettin Teksoy'u yeniden ekranda görmek ise beni çok mutlu etti. Hele ki, ekranın renklerinin teker teker solduğu şu gri günlerde...

Star TV ise sırtını İbo Show derlemesine dayamıştı. Tonlar, yılbaşı ile tezat olacak şekilde ağır arabeske dönüp, sohbet de kıraathane muhabbetine benzeyince zap'lamak zorunda kaldım.

FOX ise artık her sahnesini ezberlediğimiz Ata Demirer Gazinosu'nu bilmem kaçıncı kez ekrana sürerek temcit pilavı geleneğini bozmadı.



Gaf kürsüsü

CNN Türk'teki Gece Görüşü programında moderatör Hande Fırat, konuğu Zafer Şahin konuşurken araya girip Pele'nin ölüm haberini duyurunca, Şahin anlamsız bir tepki gösterdi: "Bir ölüm ilanı mı var? Spor kanalı değiliz sonuçta..." (Dünyadaki tüm haber kanalları bu gelişmeyi normal yayın akışlarını keserek duyurmuştu)



Zap'tiye

EYT ulannn!.. Var mı emekliye yan bakan?..



Ne demiş?

"Biraz önce eve temizliğe gelen yardımcım aradı. Artık evden çalışacakmış. Bana telefonda neler yapmam gerektiğini anlattı." (Sosyal medyadan)