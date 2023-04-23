70'li yıllarda Pazar ve Yıldız adıyla haftalık magazin dergileri yayınlanırdı. En çok da hafta sonları satılırdı. Çünkü maç kuyruğundakiler, "Hem oku, hem minder yap" sloganıyla satılan bu dergilerden alır, önce açık saçık fotoğraflarına bakar, sonra da soğuk betona serip üzerine oturarak, idrar zoru olmaktan kurtulurlardı. (O zamanlar tribünlerde öyle plastik koltuk filan ne gezer?)

Daha sonra bu görevi, ünlü Tan gazetesi üstlendi. Halkın cinsel zaaflarını tiraja dönüştürmek amacıyla basılan bu tür gazetelerin en büyük "oltası" ise magazin yıldızlarının küvet pozlarıydı. O dönemin "iştah uyandıran" (!) ünlüleri kimse, sırayla evlerinin küvetlerine sokulur, üzerleri biraz köpükle kaplanır, ellerine bir kadeh tutuşturulur ve bolca fotoğrafları çekilip servis edilirdi...







Yıl olmuş 2023... Ama görüyorum ki ünlüler cephesinde değişen pek bir şey yok. Üstelik bu kez küvet fotoğraflarını servis etmek için gazetecilere de ihtiyaç duymuyorlar. Kendi kendilerine çekip, sosyal medyalarından paylaşıyorlar. Örnek mi? İşte Hadise...

Son yıllarda sahnede ne söyleyeceği değil, neresini göstereceği merak edilenlerin başında geliyor. Bu kez de küvet pozunu paylaşmış.

Bir yandan magazini, magazincileri aşağılarlar, öbür taraftan 72 model küflü magazin manevralarına soyunurlar...



Acil kılıf aranıyor

Aman ki ne aman... Efendim, seçim pusulasında Kılıçdaroğlu'na basılacak mühür, saat 17.00'den sonra kendiliğinden silinecek, Erdoğan'ın mühür kısmında belirecekmiş!.. Bu akıl uçuran komik iddia, ciddi ciddi bir programda dile getirildi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, bu iddiayı "kendi kaynaklarına" dayandırdı. Ancak program partneri Emre Kongar bile bu akıl dışı iddiaya inanmadı.

Belli ki korku, dağları sarmış. Olası seçim mağlubiyeti için şimdiden kılıflar hazırlanmış. Neyse ki bazen böyle saçmalıyorlar da, millete kahkaha atma fırsatı verip, gergin seçim atmosferini azıcık da olsa yumuşatıyorlar.



Farah'tan Bihter olur mu?

Aşk-ı Memnu dizisinin dördüncü tekrarının bile ekranda reyting yapmasından cesaret alan yapımcılar, ünlü romanı bu kez sinemaya taşımak için kolları sıvadılar. Projenin ortaya çıkmasıyla birlikte en büyük tartışma ise "Yeni Bihter ve Behlül kim olacak?" konusunda yaşandı. Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağının kesinleşmesiyle beraber herkes bugüne kadar bu karakteri canlandıran Müjde Ar, Beren Saat ve Farah Zeynep Abdullah arasında kıyaslama yapmaya girişti.







Şahsi görüşüm, Farah'tan harika bir Bihter karakteri çıkacağı yönünde. Bugüne kadar büründüğü her rolün hakkını fazlasıyla veren, özellikle duygusal yönü ağır basan sahnelerdeki başarısıyla rakiplerinden bir adım öne çıkan Farah bu işin de üstesinden geleceğe benziyor. Ancak Bihter'lerin performansını belirleyen en büyük faktör, Behlül'lerin ve Adnan'ların oyunculuk gücüdür. Bu nedenle Farah'ın yanına mutlaka ve mutlaka onun oyunculuk gücünü karşılayabilecek, ilham verecek, kimyasıyla uyuşacak partnerler şarttı. Bakalım Boran Kuzum (Behlül) ve Osman Sonant (Adnan) bu standardı karşılayabilecek mi?..



Gaf kürsüsü

Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan astrolog Aygül Aydın, "Önümüzdeki günlerde deprem bölgesinde artçı tadında sarsıntılar olabilir" demesin mi?



Zap'tiye

Şu yedili koalisyonun liderlerini bugün birer tur Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsalar da bir yerleri şişmese... Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan!..



Ne demiş?

"Parasız erkeği sadece annesi sever." (Robert de Niro'nun sözü)