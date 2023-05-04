■ TOGG için "Yapamazlar. Fabrikası bile yok."

■ TCG ANADOLU için: "İki bombalık işi var."

■ KIZILELMA için "Hayal kurmak bedava..."

■ KARADENİZ GAZI için "Bulamazlar. Bulsalar bile karaya çıkartıp işleyemezler."

■ AYASOFYA CAMİİ için "Asla ibadete açamazlar. Verilmiş sözler var. Savaş çıkar."

■ ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ için "Yapımı 1915 sene sürer."

■ İSTANBUL HAVALİMANI için "O kadar büyüğüne Türkiye'nin yıllık bütçesi yetmez."

■ EYT için "Milleti boşuna umutlandırmayın. Parayı nereden bulacaksınız?"

■ ALTAY, ATAK, TB 2,GÖKBEY VE MMU için: "İktidara geldiğimizde yapanları rahatsız edeceğiz."

■ YUSUFELİ BARAJI için: "Baraj karın doyurur mu? Millet barajın duvarını mı yiyecek?"

■ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ için: "Çevre katilleri, asla yaptırmayacağız."

■ KUZEY MARMARA OTOYOLU VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ için: "Üçüncü köprüye ne gerek var? Ağaçların kesilmesine yaban domuzlarının evsiz kalmasına değer mi?"

■ OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ için: "Kimsenin geçmeyeceği köprüye garanti verilir mi?"

■ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ için: "Vatandaşın evini yıkmak kimin haddine? Asla yıktırmayız."

■ GABAR'DA BULUNAN PETROL için: "ABD ve İngiltere çıkartılmasına kesinlikle izin vermez."

Dediler...

Onlar unutmuş olabilir ama bu millet kendine hizmet edeni unutmaz. Kimileri yönünü şaşırmış olabilir ancak bu halkın "pusulası" asla şaşmaz!.. "Oy pusulası" doğruyu mu gösterecek, eğriyi mi, hep beraber göreceğiz.



Söyleyecek sözün kaldı mı Amerika?

Geçen hafta MİT, dünyayı kendisine hayran bırakan bir sınır ötesi operasyonuna imza attı. DEAŞ'ın sözde yeni lideri, sahte halife Hüseyin El Kureyşi, Cin Deresi'nde saklandığı kale gibi evinde elemanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu operasyon haberi, gün boyunca dünyanın önde gelen haber kanallarında "Son Dakika" altyazılarıyla yer aldı.

Operasyonun "mesajı", ABD tarafından yeterince alındı mı bilmiyorum. Ama bana soracak olursanız, PKK ve PYD'yi her fırsatta "DEAŞ ile savaşan müttefikimiz" diye tanıtıp semirten Amerikalılar, bölgede gerçekten barışın peşindeyse, bu toplama eşkıyalarla değil, Türkiye Cumhuriyeti ile müttefik olmaları gerektiğini umarım anlamışlardır.



Mübarek eller

Karadeniz'den doğalgaz, Güneydoğu'dan petrol fışkırmaya başladı. Kuzey Ege rüzgar enerjisini elektriğe dönüştüren dev yel değirmenleriyle doldu. Yusufeli ve Akkuyu santralleri tam kapasiteyle hizmete girdiğinde enerji sorunu diye bir şey kalmayacak.

Son olarak Kalyon Enerji, Karapınar'da Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı güneş enerjisi merkezlerinden birini hizmete soktu. Memleketimin ufkuna Konya'dan yeni bir "güneş" doğdu.

İnsanın biraz da elinin ayağının uğurlu olması lazım. Şükür ki, başımızda böyle insanlar var.









Zap'tiye

İki fotoğraf arasındaki 7 farkı bulmadan önce elinizi vicdanınıza koyup söyleyin: Memleketin dümenini hangi "kaptana" emanet ederdiniz?



Gaf kürsüsü

Hasan Can Kaya'nın talk show programında "Elazığ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü var ama bilgisayar yok. İlkokulda kullanılan abaküs ile ders yapıyorlar" esprisi Elazığlıları kızdırdı.



Ne demiş?

"Tarih gibi kadınlar da ikiye ayrılır: M.Ö. (Makyajdan Önce) ve M.S. (Makyajdan Sonra)." (Sosyal medyadan)