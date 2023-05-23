■ Milliyetçi oylara ihtiyacı olduğunu anlayıp, İYİ Parti'yi saflarına çekmek için "En büyük ülkücü benim" dedi.

■ Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nun desteğini almak, muhafazakar oyları çelmek için uzunca bir süre en sahtesinden "Allah, din, kitap" edebiyatına soyundu.

■ HDP'siz oy alamayacağını anlayınca bir numaralı PKK savunucusu kesildi. Selo'yu kardeş, kayyumları kalleş, özerkliği mukaddes ilan etti.







■ Evinin mutfağında fakir edebiyatı yaparken gariban, miting yapmaya özel jetle giderken sultandı.

■ Önce eliyle kalp işareti yapıp, sevgi pıtırcığı oldu. Tutturamayınca çakma şahin kesilip masa yumruklamaya başladı.

■ Kendini ülkenin en iyi hesap uzmanı ilan etmişti. Ama aralıksız 15 seçimden mağlup çıkarken hiçbir hesabı tutmayan gafildi.



ABD'nin köpeği olmak ya da...

Öyküye Instagram'daki Kumandan adlı bir hesapta rastladım. Zamanlaması açısından "ibretlik" olduğunu düşündüğüm için paylaşma ihtiyacı hissettim: İşte Iraklı bir milletvekilinin anlattıkları:

"Bağdat, ABD tarafından işgal edilmişti. Evime giderken ABD'li askerler önümü kesti: 'Güvenli bölge, geçemezsin.' Dedim ki: 'Evim burada. Ben vekilim. Her gün gelip gidiyorum. İzin verin.' Dediler ki: 'Irak Cumhurbaşkanı da olsan geçemezsin.' Dedim: 'Yok mu bir çaresi?' Dediler ki: 'Üst araması olursa geçebilirsin.' Dedim: 'Arayın bari.' ABD askeri dedi ki: 'Bugün çok yoruldum. İçerideki köpeğin araması lazım.' Sinirden patlayacaktım. Dedim: 'Lanet olsun ya, getir arasın.' Asker gitti ve az sonra gelip dedi ki: 'Köpek uyuyor. Uyanmasını bekleyeceksin.'

Ülkenin ve liderinin değerini bil. Yoksa ABD'nin köpeği kadar değerin olmaz."



Bu da tutumluluk rallisi

Ralli bir zamanlar en çok ilgilendiğim spor dallarından biriydi. Atv adına ta Portekiz'e gidip Dünya Ralli Şampiyonası'nı takip etmişliğim bile vardı. Daha sonra gazeteciliğimin odağını televizyon oluşturunca bu çok sevdiğim spordan uzak kaldım.

Ben takip etmeyeli meğer yeni bir ralli türü icat edilmiş: Eco Rally... Ben de Eurosport kanalında gördüm. Etapta öncelik yine belirlenen sürede güzergahı tamamlamak. Ama aynı zamanda bunu en az yakıt harcayarak gerçekleştirmek gerekiyor. Bu rallilerde öyle tozu toprağı savurarak son sürat giden araçlar göremiyorsunuz. Tam tersi "babaanne kıvamında" yarışan pilotlar var. Hibrit ve tam elektrikli araçlar ayrı kategorilerde yarışıyor. Hatta bu ralli için özel araçlar da gerekmiyor. Dileyen, günlük kullandığı aracıyla bu yarışa katılabiliyor.

Eco Rally meğer bugüne kadar 8 kez düzenlenmiş de haberim olmamış. Bundan sonra bu çevreci etkinliğin sıkı takipçisiyim.









Gazi maç kameramanı

BeINSports'ta salı günü yayınlanan Alanyaspor- Konyaspor maçında ilginç bir an yaşandı. Spiker Çağatay Uysal, saha kenarında görev yapan kameramanlardan birinin yaralandığını söyledi. O sırada burnu bantlanan kameraman da görüntüye geldi. Ancak, spikerden sadece "Kameraman Vefa kardeşimiz" diye bahsedilmesi beni üzdü. Belli ki kendi ekibi bile kameramanın soyadını hatırlamıyor ya da bilmiyordu.

Kameramanlar bizim sektörün adsız, sansız ve de şanssız ağır işçileridir. Çoğunlukla isimleri unutulur. Bu kez gazi kameraman kardeşimizin ismi Vefa'ydı. İroniye bakar mısınız?



Şeref kürsüsü

Sosyal medyadaki hakaretlerin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bağışladığı gübreyi gidip CHP bürosuna iade eden Elbistanlı çiftçi büyük takdir topladı.



Zap'tiye

Hiçbir şey yapmadan 37 milletvekilliği aldılar. Yani... Kumar masasında "yancılar" kazandı.



Ne demiş?

Atv'deki Mutfak Bahane'de bıyıklarını kestiren Ahmet, Dora'nın hışmına uğradı: "Hani kedilerin bıyıkları kesilince dengelerini kaybederler ya, sen de bıyıklarını kestirince damak tadını kaybetmişsin."