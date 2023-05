Seçim sonuçları ve ardından gelen CHP sempatizanlarının çirkin depremzede mesajları hafta boyunca Yakından Kumanda okurlarının da gündemindeydi. Köşemize bu konuda sayısız mesaj yağdı. Samsunlu okurumuz Yaşar Aslan'ın mektubu tüm duyguları ifade edecek nitelikteydi:

"Abiciğim merhaba... Samsun'dan ulaşıyorum size... İnşallah mailimi okuyor olursunuz. Öncelikle köşe yazılarınızı her gün bir nefeste düzenli takip ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bugün size ulaşmak istememin sebebi, pazartesi gününden beri depremzedelere yönelik sosyal medyadaki saldırılar. İnanın çok doluyum...

Siz de bugünki (Çarşamba) yazınızda konuya çok güzel değinmişsiniz. Bu linç kampanyasına dahil olanlardan bir tanesi de maalesef CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi... Konu sosyal medyaya düşüp, eleştiriler de başlayınca sizin de mutlaka dikkatinizden kaçmamıştır, Belediye'nin başkanı dün akşam kanal kanal gezip kendini aklamaya çalıştı. Ama dikkatle izledim, konuştukça daha da çok battı. Sorulara kem küm etti, her şeyi eline yüzüne bulaştırdı.

Dünkü konuşmasında en çok dikkat ettiğim şey ise, 'Biz depremin ilk gününden beri depremzedelerimizin yanındaydık. Şu kadar yardım yaptık, şu kadar oraya gittik. Misafir ettik' demesi... Tamam, buraya kadar her şey güzel... Allah razı olsun, gitmişsin yardımını yapmışsın, maddi manevi yanlarında olmuşsun... Eee ne oldu da Ağustos ayına kadar olan sözleşme birden sonlandırıldı ve depremzede vatandaşlarımıza 'Gidin buradan' denildi. Hee, oylar deprem bölgesinde AK Parti'ye çıktı ya... 'Vay nasıl oy verirsiniz, pılınızı pırtınızı toplayıp defolun buradan...' İşte CHP zihniyeti bu abiciğim... 'Bizden değilsiniz, ne haliniz varsa görün...' Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta dediği gibi, bunların her şeyi yalan dolan...

Onların gözünde AK Parti'ye oy verenler hep cahil, ama her şeyi onlar biliyor!.. Çünkü onlar eğitimliler, okumuşlar ya! Benim isyanım işte tam bu zihniyete... Toplumu bölen, ayrıştıran da tam bu zihniyet... Allah bunlara ve bu zihniyettekilere asla fırsat vermesin. Allah'ın sopası yok işte... Oyunlarını da niyetlerini de boyunlarına doladı ve foyaları, düşünceleri, zihniyetleri ortaya çıktı...

Neyse abiciğim, iki günden beri inan çok kızgınım ve doluyum. Dokunsan patlayacak gibiyim. Sadece düşüncelerimi paylaşmak istedim... Allah kaleminize zeval vermesin... İyi çalışmalar diliyorum."



"Bay Kemal'e daha fazla oy çıkmaz"

Köşemizin vefalı okurlarından Ali Uygur da kendi bakış açısıyla seçim sonuçlarını değerlendirmiş:

"Yüksel Bey'ciğim, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri bazı kendini bilmez gafiller ve özellikle depremzedelere atılan iftira niteliğindeki paylaşımlar dışında büyük bir olgunluk içinde geçmiş, halkımızın demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu ispat etmiştir. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tura kalmıştır. Tesellimiz şu ki; Millet İttifakı'nın adayı Bay Kemal, ABD ve AB'nin desteklerini almış. (Neyin karşılığında acaba?) Ülke içinde HDP'yi (YSP) -bazı tavizler karşılığında- kendi tarafına çekmeyi başarmış, ittifakın tüm bileşenlerini Erdoğan nefreti etrafında toplamış, fakat yeterli oyu alamayıp seçilememiştir. Üstelik Erdoğan'dan yüzde 5 gibi bir fark yemiş, büyük bir hezimete uğramıştır. Şu anda Bay Kemal'in alabileceği en yüksek oy bu kadardır. Bu oy potansiyeline bir daha asla ulaşamaz. Kaldı ki Bay Kemal'e büyük bir çoğunluk kerhen oy vermiştir. Şahsen ben bu kesimlerin ona bir daha oy vereceğini zannetmiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2. turda daha büyük bir oranda halkının desteğini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Muhalefet şimdiden 2028 seçimlerine ayrı bir argümanla, yeni bir siyasi anlayışla hazırlansa iyi olur. Tabii ki bir daha böyle bir ittifak kurabilirse... Saygılarımla."



Gaf kürsüsü

TV8'deki Zuhal Topal'ın yemek programından bir kesit: 1. Yarışmacı: Bu benim Terbiyesiz Pancar Çorba'm. Zuhal Topal: Neden terbiyesiz? 2. Yarışmacı: Kendisi gibi de ondan...



Zap'tiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 günde hastane inşa ettiği Defne'de Kılıçdaroğlu'na yüzde 50, Erdoğan'a yüzde 20 oy çıktı. Tam tersi olsa, CHP'liler daha açılmadan hastanenin kapısına kilit vurmuşlardı.



Ne demiş?

"Depremzedelere gönderdiğimiz yardımlar haram olsun diyenler, banka hesap numaralarını versinler de bir kampanya düzenleyerek gönderdikleri paraları iade edelim." (Okurumuz Ali Şahin'in önerisi)