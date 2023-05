Kampanya şarkılarının seçim sonuçlarına etkisi ne kadardır bilinmez ama bizim milletin gönlünde yer edinebilmek için şarkılar ve şiirler en garantili yoldur.

Bu seçimde de hem liderler hem de şarkılar yarıştı. Startı Millet İttifakı eski bir Levent Yüksel şarkısı "Yine baharlar gelecek" ile verdi. Ardından da bir Karadeniz ezgisi olan "Hayde" ile seçmenlerini etkilemeye çalıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda rakiplerinden çok daha avantajlıydı. Bir kere sesi güzeldi. Makam ve usül bilgisi vardı. Meydanlara çıktığında mikrofonu eline alıp, Cengiz Kurtoğlu'nun Cumhur İttifakı için uyarlanmış "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söylemeye başlar başlamaz dinleyenleri mest ediyor, coşturuyordu.







Fakat bana göre en güzel seçim şarkısı, iki gün önce Kibariye ile Della Miles'ın sürpriz düetiyle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adanan klipteki şarkının sözleri son derece etkileyici, müziği ise akılda kalıcıydı. Buna bir de Kibariye ile Miles'ın dokunaklı sesleri de etkilenince ortaya gerçek bir "eser" çıkmıştı. Şarkının sözleri arasında yer alan "Yaradan'dan gelir gücün" gibi etkili sözler, klibin kısa sürede internet ortamında izlenme rekorları kırmasını sağladı.

Bu arada bilmeyen ya da hatırlamayanlar için de bir bilgi: Daha önce Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan siyahi sanatçı Della Miles bir yıl önce ülkemize yerleşmiş ve Müslüman olmuştu.

Hem akılda kalıcı melodisi, hem anlamlı sözleri hem de ülkeye kazandırılan hizmet ve ürünlerin resmi geçidiyle süslenmiş klibiyle "Sığınacak kalesin sen" şarkısı, Erdoğan'ın yeni cumhurbaşkanlığı yolunda önemli bir kilometre taşı olmaya aday...



Güle güle Gülendam Anne

Atv'nin popüler dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da önceki akşam son derece önemli bir gelişme yaşandı. Türk ailesinin temel direği, her türlü sorunun ara bulucusu, kendini evlatlarına ve torunlarına adayan Gülendam Anne, aileye düşman Kayıkçı'nın kızı Azra tarafından öldürüldü.

Ben "gözleriyle oynayan" aktörleri, aktristleri diğerlerinden daha üste koyarım. Işıl Yücesoy da öyle bir oyuncu. Gülendam Anne'yi canlandırırken de o boncuk gözlerini, kendine has yüz mimiklerini öyle ustaca kullandı ki, adeta konuşmasına bile gerek kalmadı.







Işıl Yücesoy benim gençliğimin en romantik şarkılarının sesiydi. Onun daha da parlak olan oyunculuk yeteneğinin farkına varmak için biraz beklemem gerekti. Tiyatro, televizyon ve sinemada en etkileyici karakterlere hayat verdi. Özellikle Alzheimer gibi şahsen çok yakından ilgilendiğim bir konuyu işleyen Unutursam Fısılda'daki muhteşem performansını unutmam mümkün değil.

Teşekkürler Gülendam Anne... Yaşattığın her duygu için...



Iskalayan anketçi kapatılsın

Kim bilir kaçıncı kez bu aldatmacayı yaşıyoruz. Seçim anketi yapan bazı sözde kamuoyu araştırma şirketleri yine açık farkla ıskaladı. Aralarında Millet İttifakı'nın yüzde 60 oy oranı ile seçimi önde bitireceğini, MHP'nin oylarının yüzde 5 buçukta kalacağını iddia eden gafiller bile vardı. Bunun adı tek kelimeyle tüketiciyi aldatmak, sahtekarlık yapmaktır.

Önerim şudur: Üst üste iki seçimde açık ara ıskalayan, kamuoyu araştırması değil, algı operasyonu yaptığı açıkça ortaya çıkan kamuoyu araştırma şirketleri kapatılsın, ehliyetleri ellerinden alınsın. Nokta...



