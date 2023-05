ABD'nin emir erleri mi? Dünyaya kafa tutanların demir elleri mi?

PKK ile FETÖ'nün dayattığı kadrolar mı? Vatanını ölümüne seven komandolar mı?

PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın oy dilendiği nifak mı, "Türkiye yüzyılı" diyen ittifak mı?

Her hizmeti çekemeyip kuduranlar mı? 15 yılda köprü üstüne köprü kuranlar mı?

Apo ile Selo'yu salmak için gün sayanlar mı? Şehit analarıyla aynı merdivende ağlayanlar mı?

"Adam gibi tıpış tıpış sandığa gidip oyunuzu kullanacaksınız" diye parmak sallayanlar mı? "Milletimin ferasetine inanıyorum" deyip parlayanlar mı?

ABD'nin para baronlarına avuç açıp, "300 milyar buldum" diye bayram eden tefeci sevenler mi? Kan emici IMF'nin tahakkümüne son veren vatanseverler mi?

FETÖ'cülerin tutulduğu cezaevini kast edip, "Silivri'nin soğuğu tarih olacak" diyenler mi? "Tüm hainlerin kökünü kazıyacağız" diye yemin edenler mi?

Mavi vatanın yeni gururu TCG Anadolu'yu iki bomba ile batırmayı hayal edenler mi? Her türlü ihanetten, çirkinlikten, pislikten haya edenler mi?

İhanet yoluna baş koyanlar mı, memleketin her köşesinde taş üstüne taş koyanlar mı?

Pensilvanya'nın tükürüklü çayını içenler mi, hainlerin kökünü kazımak için ant içenler mi?

Tek başına elma bile soyamayanlar mı? Kızılelma'nın göklerde süzülmesine doyamayanlar mı?

Seccadeye ayakkabı ile basanlar mı, vatan, millet ve Allah sevgisini yüreğine asanlar mı?

Seçim sizin...



Aşık Arifî'ye kulak verin

Aşık Arifi kim mi?

Bendenizim efendim. Beni sadece Yüksel Aytuğ adıyla bilirsiniz. Oysa göbek adım, merhum dedemden miras Arif'tir. Bazı şiirlerimi de mahlas kullanarak "Aşık Arıfî" adıyla imzalarım. İşte onlardan biri. Günün anlam ve önemine uygun olduğu için seçtim...



KİBRİN SONU

Ey ehl-i kibir, zulmün kimedir?

Ezdiğin gülün bile hesabı sorulur

Bre gafil sen bilmez misin ki

En sefil solucan da Allah kuludur



Gözüne inen gafletin perdesidir

Ama gün gelir Hak divanı kurulur

Bre cahil sen bilmez misin ki

Bastığın seccade Allah yoludur



Aşık Arifî'nin sözünü iyi belle

Üstten bakanın sonu dipsiz kuyudur

Bilesin ki gün batarken uzayan

Sadece gölgenin boyudur



Şimdi anladınız mı?

Geçen hafta "Yemişim demokratlığınızı" başlığıyla bu sütunlarda yazdığım yazı büyük yankı uyandırdı. Okurlarımdan, kendini demokrat ilan edip, İmamoğlu'na taş atılmasını kınayan, geçmiş olsun mesajları yazan ama şehit ailelerinin acılarına hiçbir zaman ortak olmayan bazı ünlü sanatçılara tepki yağdı.

Aynı gün Türkiye, CHP'li avukat Feyza Altun'un tweet'ini de konuştu. Avukat, "Bugün konuşmayan, susan o ünlüler, korkaklığınızı unutmayacağız. Tek tek gelip 'O gün neredeydiniz?' diye hesap soracağız" mesajıyla muhalefetin benimsediği tehdit ve şantaj dilinin sesi oldu.

Şimdi anladınız mı sahte demokrat ünlülerin neden avaz avaz bağırdığını?..







Gaf'let kürsüsü

Ekrem İmamoğlu, Konya gezisinde otobüsünü durdurup, balkondaki iki vatandaşa konuşma yaptı. "Balkon konuşması" kapasitesi bu kadar sanırım.



Zap'tiye

Şehit analarının aşkına, dönsünler şaşkına... Haydi milletim, Anneler Günü'nde sandık başına...



Ne demiş?

"Hayır, ben İngilizce öğrenmek istemiyorum. Ben emekli olmak istiyorum." (7 yaşındaki kızımın okul isyanı)