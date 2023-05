Tarihi seçim öncesinde son 24 saate girerken benim kulağım siyasilerden ziyade, vatandaşın ta kendisinde. Okurlarıyla en fazla direkt iletişim kuran yazarlardan biri olarak "nabız tutma" konusunda iddialı olduğumu söyleyebilirim.

Bursa'da yaşayan Ali Şahin beyefendi beni yıllardır okumasına rağmen, kendisiyle ancak geçen hafta tanışabildim. Seçim öncesinde duygu ve düşüncelerini mısralara dökmüş. Kulak vermekte fayda var:



İSTEMEZÜKÇÜLER

Ömür tüketirken taşlı çamurlu yollarda,

Yürüyecek yol kalmamıştı büyük illerde,

Yol istemezük deyip hep yollara düştünüz,

"Uçak mı inecek bu yola" sözü dillerde.



"Su yok, ekin kurudu" diye nara attınız,

Toplanıp ortalığı birbirine kattınız,

Başlanınca betondan gem vurmaya sulara,

"Baraj istemezük" deyip çamura yattınız.



On yılları boşa harcadınız cekle cakla,

Dediniz: "Sondaj ne, yetiniriz köstebekle,

Doğalgaz istemezük, daha doğalımız var,

"Kuru fasulye yiyip, ısınırız tezekle."



Ferhat dağları delip Şirin'e kavuşurken,

Bayraktarlar gökte kartallarla yarışırken,

Kimileri taşın altına gövdeyi koydu,

İstemezükçü arka kapıdan savuşurken.



Dostlarından alırsın finansını fonunu,

Onlar tayin ederler gideceğin yönünü,

Yerli ve milli hiçbir şey istemezük dersen,

Kaptırırsın sonunda gömleğini, donunu.



Söylersiniz yalanı üstüne basa basa,

Ufkunuz birkaç sandalye bir yuvarlak masa,

Darbe yasaları dar gelse de üstünüze,

İstemezük dersiniz sivil bir anayasa.



Masa değil mübarek, yengeç ya da kırkayak,

Altında kaç bacak var bilinmez, bu ne ayak!

Denizde batık adayı arıyorlar sanki,

Balık adam olup derinleri tarayarak.



İstemezük diye diye milleti baydınız,

Aman gene unutulmasın seçmen kaydınız,

Aylar ve yıllar geçti, su dövdünüz havanda,

Toplanıp da masa ayaklarını saydınız.



Bu sözler ok olur,

istemezükçüye batar,

Onlara kalsa uçaklar hangarlarda yatar;

"Galaksiden galaksiye yol mu alacağız?

Uçurtma uçurmaya alanımız yeter"



Engelliler haftası dediğiniz

Köşemizin pek çok engelli okuru var. Bunlardan en aktif olanı ise sevgili Ali Uygur. Bugün sözü ona bırakmanın tam zamanıdır:

"Yüksel beyciğim; bilindiği gibi her yıl 10-16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak idrak edilir. Bu haftada engelli kardeşlerimizin sorunları, sıkıntıları dile getirilir, çeşitli çözümler ortaya koyulur, bir şeyler yapmak için engellilere yönelik çeşitli projeler üretilir. Ama hiç bir zaman engelliler bakımından hayatı kolaylaştıracak çözümler üretilmez. Durmadan engellileri hayata adapte etmek pratik de sözler veriyoruz ama icraat kısmında bocalıyoruz. Engelliler için engelsiz yaşam merkezleri, spor tesisleri, rehabilite alanları kuruyoruz ama oraya nasıl ulaşacaklarını düşünmüyoruz. TOKİ'nin yaptığı bütün konutlarda engelliler için çözümler geliştiriyoruz ama bu çözümleri diğer özel ve kamu binalarına uygulamıyoruz. Yine bir hafta beylik laflarla, ucuz politikalarla geçirilecek sonra her şey unutulacak ve engellilerin hayatlarını devam ettirmeleri için hep birilerinin refakati gerekecek. Gerçi bu sefer Engelliler Haftası 14 Mayıs seçimlerinden dolayı güme gitti ama olsun. Vatan sağolsun!..

Saygılarımla..."



Gaf kürsüsü

Milyoner'de yarışan Reyhan kızımız, "Elle tutulur, gözle görülür"ün karşılığını "Çok belirgin, çok açık" yerine "Belli belirsiz, muğlak" olarak verince ikinci soruda elendi.



Zap'tiye

Etsiz çiğ köfte, fıstıksız baklava ve arısız baldan sonra "taksisiz taksi durağını" icat etmek de bize nasip oldu.



Ne demiş?

"CHP bu kaset işlerine fena sardı. Bence gelecekteki en güçlü genel başkan adayı Erşan Kuneri'dir." (Ben dedim)