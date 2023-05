Seçimler bitti ve pek çok hainin gerçek yüzü ortaya çıktı. Dün sosyal medyada Millet İttifakı'nın bazı gözü dönmüş, fanatik taraftarının mesajlarına rast geldim. Midem bulandı...

Linçin yeni hedefi bu kez depremzedelerdi. Depremden etkilenen illerden Cumhur İttifakı'na ezici oranda oy çıkması özellikle CHP'lileri çok öfkelendirmiş görünüyordu. "M.K. Atatürk Kızıyım" adlı hesapta şöyle yazıyordu mesela: "İnsanlar enkaz altında saçını başını yola yola, feryat ede ede can verirken, bu enkaza sebep olanlara tekrar oy vermek; 'Hâlâ nefes alabiliyorum üzerime çökün' demektir." Eminim, bu rezil mesaj, o "kızın" fütursuzca adını almaya heveslendiği Atatürk'ün de ruhunu incitmiştir.

Nilgün Gök adlı kullanıcı da şöyle yazmıştı: "Deprem bölgesi olan Maraş'tan selamlar. Arkadaşlar, biz enkaz altında kalmamış, donarak can vermemiş, susuz kalmamış, toplu mezarlara isimsiz gömülmemişiz. Enkaz üzerinde korna çalıp göbek atabilecek kadar da mutluyuz. Sizlerden ricam, artık bizim için üzülmeyin..." Arda Ege Evren adlı kullanıcı işi daha da ileri götürmüştü: "Deprem bölgelerinden AKP'nin önde çıkması... Keşke daha çok ölseydiniz, bir insanın hiç mi aklı olmaz?.." Altı ok logolu YesimBİGG adlı hesabın paylaşımı da tam bir nefret suçuydu: "Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya... Allah'ın bir bildiği varmış..." Somedude adlı kullanıcı da adeta irin kusuyordu: "Çok üzüldük, çok dua ettik rabbime ama kalanlara gönderdiğim bütün yardımlar haram olsun..."

Meğer depremi duyar duymaz, "Tamamdır, bu iş bitti" diye gizliden gizliye sevinir, ellerini ovuştururlarmış. Meğer yüzyılın afetinden bile oy damıtmak isterlermiş.

En büyük üzüntüm ise bu vicdan yoksunu insan müsveddeleriyle benim oyumun aynı sayılması...



Yemişim demokratlığınızı-2

Geçenlerde bu sütunlarda sanatçı kisvesi altında propagandaya soyunan, Mehmetçik'e sıkılan mermilerin hesabını sormayıp, İmamoğlu'na atılan taşın peşine düşenler için yazdığım "Yemişim demokratlığınızı" yazısı sizlerden büyük ilgi ve destek görmüştü. Bugün ise size bu konuyla ilgili "belgeler" sunmak istiyorum. Hem de sanatçıların (!) kendi ağızlarından. Bakın Atilla Taş sosyal medyasında nasıl bir paylaşımda bulunmuş. Tam ibretlik...

"Dayımla yengem koyu AKP'li. Bana misafir geldiler. Pazar günü oy kullanmak için de Mersin'e gideceklerdi. Dedim ben alırım biletinizi. Almadım, şimdi de yer bulamıyorlar. Şu an ikisi bana yan yana küfrediyorlar ama olsun, iki oy kârdayız arkadaşlar!"

Bu arada muhalif oyuncu (!) Berna Laçin de "Halklar müstahak oldukları şekilde yönetilir. Allah müstahakınızı versin" şeklinde bir paylaşımda bulunarak, kendi halkından nasıl kopuk olduğunu, halkına nasıl cephe aldığını ispatlamış oldu. Oyuncu (!) Zeynep Beşerler de "Bu ülke için bu kadar geri zekalı fazla. Çok yazık..." paylaşımıyla büyük tepki topladı.

Benim şu "Yemişim demokratlığınızı" başlığım bunların yanında fazla mı naif kalmış ne?



Yalan dolan siyaseti

Hiç utanmadılar. "Yahu daha sonra yalanımız ortaya çıktığında biz bu milletin yüzüne nasıl bakarız?" diye bir an bile düşünmediler. Kimler mi? Vatandaşın Ankara ve İstanbul'u emanet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun iki yanında koltuk değneği gibi duran Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Seçim gecesi daha sandıkların yarısı açılmışken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiler. Resmi veriler tam tersini ifade etmesine rağmen, "Açık ara öndeyiz. Kılıçdaroğlu 47.7, Erdoğan 45.8 oy almış durumda" dediler.

Artık seçmen biliyor. Özellikle de gözüne partizanca katarakt inmeyenler, etrafını akıl ve mantık gözüyle süzenler, Kılıçdaroğlu ve koltuk değneklerinin tüm siyasi propagandalarını 'yalan' üzerine kurduklarının farkındalar. Daha iktidara gelmeden ilk icraatları 'insanları kandırmak' olan bu güruha millet nasıl inanacak ki? Eminim ikinci turda da 'yalanlar' değil, 'gerçekler' açık ara önde olacak.



Gaf kürsüsü

Şanlıurfa'da konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Fındığın yüzde 42'si Şanlıurfa'da üretilir" deyince başta Ordu ve Giresunlular olmak üzere herkes şoke oldu.



Zap'tiye

Azılı Millet İttifakı fanatiklerinin sosyal medyada yeniden kedi videosu paylaşma vakti gelmiştir.



Ne demiş?

Köşemizin kadim dostu Kamil Çetin gönderdiği mesajında şöyle demiş: "Murphy kanunları. 1-Galatasaray şampiyon oldu. 2- Adam kazandı."