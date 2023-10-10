Bu köşenin okurları, Atatürk'ün özel terzisinin beşinci kuşak torunu Levon Kordonciyan'ı iyi tanıyorlar. Son olarak FOX'un dijital platformu Disney Plus'ın, Ermeni lobisi baskısıyla Atatürk filmini yayından kaldırmasına büyük tepki göstermiş, "Bizler onun sayesinde bu ülkede özgür şekilde hayatımızı sürdürüyoruz" diyerek büyük takdir toplamıştı.







Atatürk filmi yakında gösterime girecek. Atatürk'ü oynayan Aras Bulut İynemli'nin galada giyeceği kıyafet için Levon'a başvurmuşlar. Levon da bir gün belirleyip saat 12.00- 14.00 arasında prova alabileceğini bildirmiş. "Bize uygun değil" demişler ve smokin yaptırmaktan vazgeçmişler. "Terzinin" tabii ki "film yıldızının" (!) programına uyması gerektiğini ima etmişler...







Atatürk'ün kendisine saygı duymayanlardan terzisinin torununa saygı beklemek ahmaklık olurdu zaten...

Ben filmin sanat yönetmeninin ve başrol oyuncusunun yerinde olsam, önce Kordonciyan'ın Atatürk Müzesi haline getirdiği atölyesini ziyaret eder, o muhteşem Mustafa Kemal karakterini iyice bir teneffüs ederdim. Sonra da Atatürk'ün kıyafetleri için Levon'a danışmanlık teklif ederdim. Ama nerdeee?..



Batı'nın ikiyüzlülüğü

Eğer üçüncü dünya savaşı çıkacaksa, ilk kıvılcımın Ortadoğu'da çakacağı, gün gibi aşikâr hale geldi. Çünkü bölgede fıçılar dolusu barut var. Ne yazık ki savaş tanrıları, yani ateş, kan ve kinden beslenenler de bunun farkında.

Hamas bir gece ansızın İsrail'in üzerine çöktü. İsrail misliyle karşılık vermek için hemen savaş ilan etti. ABD bir an bile düşünmeden İsrail'e tam desteğini açıkladı. Ve... Olan yine masum çocuklara, yaşlılara, kadınlara oldu. Bir kez daha filler tepişti, çimler ezildi.









Gelin görün ki, Hamas'ın roketli saldırısına anında tepki gösteren, İsrail'in yanında saf tutan Batı, incecik bir şeride sıkıştırılan Filistinli çocukların, sahilde top oynarken İsrail hücumbotları tarafından tarandığı günlerde üç maymunu oynamıştı. Filistinlilerin evleri dozerlerle yıkılıyor, dinamitleniyordu. Ambargolarla boğazı sıkılan, su ve elektrik kaynakları bile ellerinden alınan Filistin'i, Arap ülkeleri dahil bizden başka gören, duyan olmadı. İçlerinden "One minute" diyebilen bir tek cesur yürek çıktı...

Ama İsrail'in unuttuğu bir şey vardı. Köşeye sıkışan serçe bile son kertede kedinin üzerine atlardı... Yani Hamas'ın bir gecede İsrail'e 5 bin füze göndermesini Arap milliyetçiliği değil, ikiyüzlü Batı sağlamıştı.

Unutmayın, Kilis'e Suriye'den roketler, havan topları yağıp, küçücük kız çocuklarımız yataklarında parçalanırken de gıkları çıkmamıştı. Bugün "İsrail'in sınır güvenliğini sağlamak için saldırması meşrudur" diyen ABD, üç gün önce sınır ötesinde terörist avlayan SİHA'mızı düşürdü...

Yeni savaşların en güçlü silahı ikiyüzlülük. Yazıklar olsun...



Gaf'let kürsüsü

Ankara'da mahalleyi 10 kez yakan bekçi, bir de söndürme çalışmalarına katılmasın mı?



Zap'tiye

ABD, PKK/YPG üzerinden Türkiye ile savaşıyor. NATO, Ukrayna üzerinden Rusya ile savaşıyor. İran, Hamas üzerinden İsrail ile savaşıyor. "Üzerinden" geçilen hep masumlar oluyor.



Ne demiş?

Sivaslı Süperman Ahmet Yıldız'ı kostümüyle sokakta gören vatandaş ricada bulundu: "Abi otobüs çok ters yerde kaldı, bizi Beylikdüzü'ne atsana..."