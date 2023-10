Haydi buyurun bakalım... Haberi İsveç'te yaşayan çocukluk arkadaşım Münir Yücebilgiç gönderdi. O da Rusya Sağlık Bakanlığı'nın İsveç basınında haberleştirilen resmi açıklamasından derlemiş. Aynen yayınlıyorum:

"Rusya, dünyada bir Kovid-19 cesedinin otopsisini (post mortem) gerçekleştiren ilk ülke oldu. Kapsamlı bir araştırmanın ardından Kovid-19'un bir virüs olarak var olmadığını, bunun radyasyona uğramış bir bakteri olduğunu ve kanda pıhtılaşma yaparak insanın ölümüne sebep olduğunu keşfetti. Kovid- 19'un insanlarda tromboza (kanın pıhtılaşmasına) neden olduğu ve damarları tıkadığı ve böylelikle beyin, kalp ve akciğerler oksijen alamadığı için kişinin nefes almasını zorlaştırdığı, insanların hızla ölmesine neden olduğu tespit edildi.







Solunum enerjisi eksikliğinin nedenini bulmak için Rusya'daki doktorlar WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı) protokolünü dinlemedi ve Kovid-19'un cesetlerine otopsi yaptı. Doktorlar kan damarlarının genişlediğini ve damarların kan pıhtılarıyla dolduğunu fark ettiler,

Bu araştırmanın öğrenilmesi üzerine Rusya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 için tedavi protokolünü derhal değiştirdi ve pozitif hastalarına Aspirin verdi. Sonuç olarak hastalar iyileşmeye başladı. Rusya Sağlık Bakanlığı bir günde 14 binden fazla hastayı taburcu ederek evine gönderdi. Rusya'daki doktorlar, bir dizi bilimsel keşif sonrasında hastalığın fellium-intravasküler pıhtılaşmadan (tromboz) başka bir şey olmadığını ve hastalığın küresel bir aldatmaca olduğunu söyleyerek tedavi yöntemini açıkladılar

Diğer Rus bilim adamlarına göre ise, ventilatörlere (solunum cihazları) ve yoğun bakım ünitesine hiçbir zaman ihtiyaç duyulmadı. Bu etkiye yönelik protokoller Rusya'da çoktan yayınlandı. Çin ise bunu zaten biliyordu, ancak raporunu asla yayınlamadı.

Bu bilgiyi ailenizle, komşularınızla, tanıdıklarınızla, arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla paylaşın ki Kovid-19 korkusundan kurtulsunlar ve bunun bir virüs değil, sadece 5G radyasyonuna maruz kalmış bir bakteri olduğunu anlasınlar. Kaynak: Rusya Sağlık Bakanlığı."

Şu büyük yalana bakar mısınız?

Peki sağlığımızı en çok "kim" tehdit ediyor? Adı üzerinde değil mi? WHO...



Bu ne düşmanlık?

Galatasaray'ın deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 yenmesi, hangi takımı tutarsa tutsun herkesi mutlu etti, gururlandırdı. Ancak mağrur İngilizlerin, ülkelerine giriş ve çıkışta gösterdikleri kabalığı da bir kenara not ettik.

Okurumuz Mehmet Erdem de bir başka taraflı tutuma dikkat çekip, Euronews kanalının icraatını mercek altına almış:







"İyi günler Yüksel bey, ben emekli bir memurum ve milli konularda oldukça hassas biriyim. Yazılarınızı ilgiyle takip etmekteyim. Şu anda işim gereği yurtdışına sık sık gitmekteyim. Galatasaray'ın Manchester United galibiyeti ile ilgili olarak her Türk vatandaşı gibi ben de çok gurur duydum. Ancak bu haberleri Euronews kanalında izlediğimde Galatasaray ile ilgili hiçbir görüntüye yer verilmediğini gördüm. Buna karşılık Manchester United futbolcuları bolca gösterildi. Basın adına utanç verici bir durum. Biraz objektif olunup zafer kazanan Galatasaray ile ilgili bir görüntü yayınlanabilirdi. Bu nedenle bu kanalı size şikayet ediyorum. İyi çalışmalar."



HAFTANIN ŞİİRİ



KAĞIT KESİĞİ

Sen parmağımın ucunda bir kağıt kesiği

Dokundukça kendini hatırlatan

Sen dudağımın kenarında bir çatlak gibi

Tam gülecekken yeniden sızlatan

Yıllanmış bulutlardan yüzüme damlayan

Her bir anıyla hüzne dalar bu gönül

Ne son nefesini verir hançerinle, ne ölür

Ne de huzur bulur cennetinde şu ömür

Yüksel Aytuğ 2022 - Sensizlik Bekçisi



Zap'tiye

İngiltere'de Büyücülük Yüksek Okulu açılmış. Bizim göbeğe yazı yazan sahte hocalar artık Harry Potter'dan sertifika almak zorunda!



Gaf kürsüsü

Yalı Çapkını dizisinde henüz reşit olmayan Dicle'nin Orhan ile yakınlaşması ve dudaklarına dokunması "Pedofiliye özendiriyorlar" tepkilerine yol açtı.



Ne demiş?

"Sorduğun soruyu unutmuş değilim. Hep etrafında dolaşıyorum. Ama gerçekten cevabını bilmiyorum." (Meslektaşım, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in A Haber ekranlarındaki samimi itirafı)