Uyarı, üyesi bulunduğumuz bir Whatsapp grubunda paylaşıldı. Sarıyer Bahçeköy'deki bir ortaokulda öğrencilerin üzerinde şeker görünümünde uyuşturucu haplar ele geçirilmiş.







Ambalajı ilk bakışta bir bonbon şekerini andırıyor. İçindeki rengarenk drajeler de masum görünümlü şekerlere benziyor. Bunların okul çevresinde çocuklara satıldığı konusunda ihbarlar var. Uyuşturucu kullanma yaşının 7'ye düştüğü günümüzde çocukları madde bağımlılığına sürüklemek için iğrenç bir yöntem.

İlgililer boşuna "En iyi narkotik polisleri anne ve babalardır" demiyor. Aman teyakkuzda olalım...



Bir "Ben demiştim" vakası

"Ben demiştim" yazılarını sevmediğimi bilirsiniz. Pek çok tahminimin tutmasına, öngörülerimin gerçekleşmesine rağmen bu tarz övünmelerden hep uzak durmuşumdur. Ama izninizle bu kez bir istisnada bulunup, Fenerbahçe'nin başında tüm resmî maçlarını kazanan (Ligde 10, Avrupa'da 9 galibiyet) İsmail Kartal'la ilgili aylar önce yazdığım bir yazıyı hatırlatmak istiyorum.

Tarih: 10 Mayıs 2023... Jorge Jesus takımın başında tüm Fenerbahçe taraftarına oynattığı o kişiliksiz futbolla eziyet ederken, bakın bu köşede ne yazmışım:

"Bir apoletsiz kahraman daha... Vallahi de billahi de yabancı teknik direktör düşmanlığı yapmıyorum. Ama sadece yabancı pasaportu var diye milyonlarca dolar ödenip de takımların başına getirilen ama zerre kadar katkı sağlamayıp, Türkiye'yi 'emekli cenneti' belleyerek dövizimizin yurt dışına akmasına neden olanlara da karşıyım. Örneğim yine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus olacak. Giresunspor karşısında da sürekli değişiklik yapıp takımın dengesini bozdu. Sanırım Fenerbahçe'yi satranç tahtası sandı... Acaba onu da EYT'den yararlandırsak mı diye düşünmeden edemiyorum...

Jesus göreve geldiğinden bu yana ne yerel, ne uluslararası hiçbir başarı sağlamadı. Fenerbahçe'nin kupalara hasretliği artarak devam etti. Bir tane bile derbi maçı kazanamadı. Avrupa'da ilk turlarda elenmek Fenerbahçe'nin kaderi oldu.

Şimdi size bir başka istatistik vereceğim: Mütevazı, halim selim, vitrini olmayan, pek çoklarının hadsiz bir şekilde görüntüsünü ve yaşam biçimini aşağılamaya kalktığı İsmail Kartal'a bakalım:

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 52 lig maçında sadece 5 mağlubiyet alıp 2.2 puan ortalaması toplamış. Oynadığı 9 derbi maçında sadece 1 kere yenilmiş. Trabzon'daki takım otobüsünün kurşunlanması olayının yarattığı psikolojik travma olmasa takımı şampiyon yapacakken direkten dönmüş. Oynattığı yürekten futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış. Adeta ruh çağırır gibi 'Fenerbahçe ruhunu' tek başına geri getirmiş bir teknik direktör... İddia makamının başka sözü yok..."

Yaa, işte böyle... Ben demiştim...







Zap'tiye

Bu toprağın kedisi bile şanlı bayrağı yerde bırakmaz.



Gaf kürsüsü

Tuğba Ekinci, 2. Sayfa'da söyledikleriyle büyük tepki topladı: "Erkek her zaman kadından üstündür. Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Çileden çıktığını anladığı an ya susar ya dayak atar. Dayak atamıyorsa susar."



Ne demiş?

"Dilan Polat'a 'görgüsüzlüğüyle çete çökerten kadın' diyebilir miyiz?" (CNN Türk sunucusu Göksu Öngören Özgür'den harika bir tanımlama)