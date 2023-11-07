Atv'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de açılan 1 milyon lira değerindeki soru tek kelime ile ibretlikti:

"İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır? A- Hulk posteri B- Karpuz dilimi C- Kırmızı karanfil D- Sedir ağacı dalı."







Aslında bunların hiçbiri, bir insanın tutuklanmasına, özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olmamalıydı. Ama konu "İsrail'in Filistin paranoyası" olunca bu şıkların hepsi ister istemez gözümüze makul göründü. Ne yalan söyleyeyim, karpuz kabuğu dilimi bana hiç gerçekçi gelmedi. Yeşil kabuğu, beyaz çeperi, kırmızı içi ve siyah çekirdekleri ile Filistin bayrağını çağrıştırdığı, bu nedenle sokakta elinde karpuz dilimiyle yürüyenlerin tutuklandığını düşünmek bile insana şaka gibi geliyordu. Ama ne yazık ki doğru yanıt "B" yani karpuz dilimiydi. Yaz günü Gazze sokaklarında sadece susuzluğunu gidermek için karpuz yiyen çocuklar da dahil olmak üzere pek çok masum sadece bu gerekçe ile tutuklanıp işkence görmüş, hatta öldürülmüştü. Yarışmacı kardeşimiz de B'yi tercih ederek yarışma tarihinde 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazanan ilk kişi oldu.

Meğer Filistinliler, İsraillilerin aklına "karpuz kabuğu" düşürmüşler...



Yok böyle rezillik

Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni, ilk bölümleriyle eleştirilerin odağı oldu. Nasıl olmasın ki? En iyisi sözü, okurum Y.Cem Çağlar'a bırakayım:

"Yüksel Bey merhaba, dizide 10-12 yaşlarında iki çocuk evcilik oynarken cinsel taciz gerçekleşiyor. Uçuş sırasında yakınlaşan bir kadın ve erkek inişten sonra havalimanında birlikte oluyorlar, dışarıya çıkınca kadını kocası karşılıyor. Dünür ailelerden bir tarafın damadı diğer tarafın kızı ile yasak aşk yaşıyor. Ayrıca dünürlerden birisi diğer dünürün kızı ile geçmişte aşk yaşamış. Dizinin kadın kahramanı, bekaretini bir erkeğe verirken 'Bu benim seçimim, ben böyle karar verdim ve hep böyle güzel olmasını hayal ettim' diyerek uzunca bir süre 'Bekaret nasıl verilir?' (!) eğitimi veriliyor ve bunlar çok normal hayatın içinde olan şeylermiş gibi aktarılıyor.

Dünyanın hangi ülkesinde bir dizide o ülkenin milli ve manevi değerlerine aykırı bunca rezil mesajlar verilmiştir çok merak ediyorum.

RTÜK ne yapar? Bu yapımcılar ve senaristler kime hizmet eder? Ben artık çıldırma noktasına geldim."

NOT: Okurumun bu mesajı bana ulaştıktan birkaç saat sonra RTÜK dizi hakkında inceleme başlattı.



Bay bay Kemal!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidişi çizgi film gibiydi. Hani Tom, Jerry'yi kovalar. Jerry uçurumun kenarına tutunur. Önce eliyle asılır, sonra tek parmağıyla, o da kayınca bir süre havada yerçekimine karşı debelenir ve sonra düşer... Kılıçdaroğlu da öyleydi...

Şaşırdığım, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi değil. Bu vizyonsuzluğu ve beceriksizliğiyle tam 13 yıl boyunca CHP'nin başında kalması.

Peki yerine kim geldi? İki yıl önce CHP'nin başına geçeceğini rüyasında görse inanmayacak olan, çiklet karikatürü kahramanı Özgür Özel. Anladım ki CHP'de gerçekten adam sıkıntısı var.

Özgür Özel için "emanetçi" diyorlar. Bir süre bu görevi Ekrem İmamoğlu'na vekâletten yürütecekmiş. Ama CHP'de genel başkanlık koltuğu bağımlılık yaratır. Bir kere oturan, bir daha zor kalkar. Bana göre İmamoğlu fazla umutlanmasın.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun gidişine üzüldüm. Belli ki bizim Gaf Kürsüsü boynu bükük kalacak.



Gaf kürsüsü

Milyoner yarışmacısı Damla hanım, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusunda "Pazar" yerine "Perşembe" şıkkını tercih edince ikinci soruda elendi.



Zap'tiye

"Sürdürülebilemez" enerji kaynaklarına bir yenisi eklendi: Dilan Polat enercisi!..



Ne demiş?

"Babam bana arabasını vermezken, devletim uçak emanet etti." (Kadın F16 pilotumuzun sözleri)