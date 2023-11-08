Öncelikle; bazıları zorlama, samimiyetsiz ve ayıp örtmeye ya da yasak savmaya yönelik olsa da Cumhuriyetimizin 100. yılı için marş ve şarkı besteleyip okuyan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz, gazetecilik mesleğimin yanı sıra kariyerimin önemli bir bölümü de ekranlardaki müzik yarışmalarında jürilik yaparak geçti. Bu nedenle 100. yıl marşları ve şarkıları arasında kişisel bir sıralama yapmaktan çekinmedim. Dilerseniz siz de kendi listenizi göndererek bu tespite katkıda bulunabilirsiniz. İşte benim listem:

1- Parla (Norm Ender)

2- 100. Yıl Marşı (Resmî) (İlker Kömürcü)

3- Emanet (Mehmet Kalyoncu)

4- Cumhuriyet Sonsuza Dek (Ali - Aysun Kocatepe)

5- 100. Yıl Cumhuriyet Marşı (Kıraç)

6- 100. Yılda Yüz Akıyla (Erol Evgin)

7- Sen Rahat Uyu (Tarkan)

8- İkinci Yüzyıl (Kenan Doğulu)

9- Cumhuriyet Marşı (Fatih- Şebnem-Kaan Kısaparmak)

10- 100. Yıl Marşı (Fazıl Say)



İki fotoğraf arasındaki 7 fark

Biri 2023 yılındaki Gazze'den...

Diğeri 1945'in Hiroşima'sından... İlk bakışta birbirinin kopyası gibi görünüyor.

Ama aralarında ciddi farklar var. Sıralayayım:







1- Hiroşima'ya atılan atom bombası bir dünya savaşını bitirdi. Gazze'ye yağan bombalar ise muhtemelen yeni bir dünya savaşını başlatacak...

2- Hiroşima'ya ölüm bir anda, ansızın geldi. Gazze ise bir aydır her saat ölüyor...

3- Hiroşima'da Japonların karşısında bir devlet vardı. Filistinliler ise hukuk tanımayan bir terörist toplulukla becelleşiyor...

4- Hiroşima'ya atılan bombanın radyasyon etkisi nedeniyle engelli nesiller silsilesi oluştu. Gazze'ye yağan bombalar ise yürekleri nefret ve intikam dolu yeni nesiller doğuracak...

5- Hiroşima'daki atom bombası vücutları dıştan içe yaktı. İsrail'in Gazze'de kullandığı fosfor bombası ise içten dışa...

6- Hiroşima ve Nagazaki'deki bombalar, nükleer dehşeti ortaya koyup, bu silahın yeniden kullanılmasını engelledi. Gazze'deki soykırıma kimsenin ses çıkarmaması ise daha kötüsü için İsrail'i cesaretlendirdi.

7- Hiroşima ve Nagazaki insanlığın vicdanını harekete geçirdi. Gazze ise ne acıdır ki



En karanlık 10 dakika

Haber, bu savaş hengâmesinde gazetelerin üçüncü sayfalarında harcanıp gitti. Oysa FETÖ tehlikesinin nasıl hortlamaya başladığının açık kanıtı gibiydi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan Başakşehir'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak ağır yaralandı.









Başlatılan soruşturmada kaza yerini gören güvenlik kameralarının 10 dakika boyunca görüntü kaydetmediği ortaya çıktı. Kameraların elektrik kesintisi nedeniyle kayıt yapmadığı belirtildi.

Peki kimdi şimdi yoğun bakımda yatmakta olan Hakim Ali İhsan Horasan? Çok sayıda FETÖ davasına bakan yürekli, adil bir hukuk adamı...



Gaf kürsüsü

BeIN Sports spikeri Murat Yenersoy, Fullham - Manchester City maçından önce yapılan anma töreninde Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden İngilizler için "Şehitler" dedi.



Zap'tiye

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da dolandırıldığına göre olay bitmiştir. Şimdi sakince dağılıp, evlerimize dönebiliriz...



Ne demiş?

"Buradaki insanların yaralarını dikebilirim, kanamalarını durdurabilirim ama buza dönen vücutlarını iyileştiremem. Çünkü üstlerine örtecek bir tane battaniyemiz yok." (Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışan bir doktorun sözleri)