Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), fenomen olarak bilinen kişilerin internet üzerinden beyin yıkarcasına tanıttığı kozmetik ürünlerinin yüzde 92'sinin sağlığa zararlı olduğunu açıkladı. Yani Polatgiller ve şürekasının başımıza açtığı dert, magazinel ya da hukuki bir sorun olmaktan çıkıp, halk sağlığını direkt etkileyen bir boyuta ulaştı. Benim aklımın almadığı konu ise eczanelerde ve lisanslı mağazalarda satılması gereken bu ürünlerin nasıl olup da bu kadar uluorta ve sorumsuzca halka pazarlanabildiği...







Geçenlerde Türkiye'nin kuşaklar boyunca hizmet vermiş en önemli kozmetik firmalarından birinin sahibiyle sohbet ederken "Bu yolsuzluk ve kara para aklama olayları neden kozmetik sektörü üzerinden yürütülüyor?" diye sordum. "Sıradan kimseler bile marka oluşturduktan sonra ürünlerine istedikleri fiyatı koyabiliyorlar. Buna sınır getirecek bir kanun yok. Böyle olunca da bu büyük kâr marjı, mafya için cazibe oluşturuyor" dedi. Yani her zaman dediğim gibi, para neredeyse, mafya da orada...

Çok şükür, necip halkımız Gazze zulmünü kaynağından kesmek üzere son derece başarılı ve etkili bir boykot sürdürüyor. Aynı duyarlılığı yolsuzluklara zemin hazırlayan kozmetik pazarlamacısı sözde fenomenlere karşı da göstermeliyiz.



Milyoner'deki şaşırtıcı soru

Atv'nin yıllardır aynı ilgi ve heyecanla izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster sayesinde bir yaşıma daha girdim. Televizyon yazarı olmama, küçük kızım yüzünden tüm bölümlerini izlemek zorunda kalmama rağmen Teletubbies çizgi filminin kahramanlarından birinin sokakta donarak öldüğünü yarışmadaki soruyla öğrendim.

Milyoner'deki soru şöyleydi: "Teletubbies adlı televizyon programındaki hangi karakteri canlandıran oyuncu, 2018'de İngiltere'de bir caddede soğuktan donarak ölmüştür? A) Tink Winky B) Dipsy C) Laa - Laa D) Po."

Meğer 90'lı yıllara damgasını vuran çocuk dizisi Teletubbies'de (Teletabiler) mor renkli Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes, 52 yaşındayken Liverpool sokaklarında donarak hayatını kaybetmiş. Cesedini de devriye atan polisler tesadüfen bulmuş.

Şimdi diyeceksiniz ki, bu gereksiz bilgiyi öğrendin de ne oldu? Birincisi, mesleğimi ilgilendiren bir bilgiye sahip olup, genel kültürümü geliştirdim.

İkincisi, minik kızıma insanlığın Tinky Winky'yi bile sokağa terk edip dondurarak öldürecek kadar vicdansız olduğunu öğretme fırsatı buldum.



Cezayir türküleri

Oktay Kaynarca'nın iyi türkü okuduğunu artık herkes biliyor. Katıldığı televizyon sohbetlerinde, dost meclislerinde bu hünerini sergilemişliği de vardır.

Oktay Kaynarca bir kaç haftadır atv'deki Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde de türkü yeteneğini sergiliyor. Canlandırdığı Cezayir karakteriyle karısı Leyla'ya telefonda serenat yapıp duruyor.







Özellikle büyük bir içtenlikle okuduğu Selanik türküsü Bir Fırtına Tuttu Beni dinleyeni mest etti. Atatürk'ün en sevdiği bu türkünün 10 Kasım haftasına denk gelmesi de olaya ayrı bir anlam kattı.

Önümüzdeki yıl sevgili Oktay'ın sesinden "Reis'ten Türküler" albümü gelirse şaşırmam.



Gaf kürsüsü

Esenboğa Havalimanı'nda ring aracının şoförü, Batman yolcularını Amsterdam uçağının önünde indirince büyük karışıklık yaşandı. Batman yolcuları son anda uçaktan indirildi.



Zap'tiye

Ağaçlar kesildiğinde yeri yerinden oynatan, Gazze'de bebekler öldüğünde "ağaç taklidi" yapan bazı ünlüler hangi yüzle halkın önüne çıkacak?



Ne demiş?

"Bizim milli şuurumuzu oluşturan şey, inançtan başka nedir? Bir ilkemiz, bir inancımız ve hedefimiz olmazsa parçalanmaz mıyız? Gazze bizim milli meselemizdir." (Oyuncu Deniz Uğur'un 24 TV'de yayınlanan Araf'ta Sorular programındaki sözleri)