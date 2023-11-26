Dünyadaki Gazze reaksiyonlarını takip ediyorsanız, mutlaka biliyorsunuzdur. Batı'da İsrail'e en büyük tepki İrlanda'dan geldi. İskoçya'nın Celtic kulübü, UEFA'dan büyük ceza alma pahasına tribünlerini Filistin bayraklarıyla donattı. Peki sonra ne oldu? İrlanda'da bir Cezayirli çıkıp sokaktaki masum insanlara saldırdı, üçü çocuk beş kişiyi bıçakladı. Ardından Dublin'de herkes sokağa döküldü. Müslümanlara karşı büyük bir saldırı başladı, göçmen büroları ve merkezleri ateşe verildi. Ben bu satırları yazarken Dublin sokakları hâlâ alev alevdi.







Bu yaşananlar, ABD ve İsral'in ortaklaşa düzenlediği bir algı operasyonundan başka bir şey değildir. Muhtemelen meydanlarda İsrail'i protesto eden İngiltere, Fransa ve özellikle Türkiye'de de benzer operasyonlara girişip, halkı galeyana getirmek isteyeceklerdir. Amaç, Filistin'in haklı mücadelesini bir din savaşı iklimine sokmak ve Haçlı seferlerini yeniden başlatmak.

Aman ABD ve İsrail'in ajanlarına karşı uyanık ve daima tetikte olalım.



Paraya doyulur mu?

Aklı başında görünen, uyanık geçinen bazı ünlülerin dolandırılmasına alıştım da bazı Galatasaraylı futbolcuların bu oltaya nasıl geldiklerini hala aklım almıyor.

Eski takım arkadaşlarıyla birlikte bankacı Seçil Erzan'ın oyununa gelen Arda Turan tam 7 buçuk milyon dolarını kaptırmış. İkiliye ait olduğu iddia edilen yazışma ve konuşma kayıtları da ortaya çıkmış. Buna göre Turan, ilk olarak Erzan'a 3 milyon doları elden vermiş. Bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar 'faiz geliri' (!) elde etmiş. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S. K.'den 4 milyon dolar borç para alıp Erzan'a yine elden vermiş.

Erzan'ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce'de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan'a vermiş. Turan en son, Erzan'ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek bu kişiye dolar olarak vermiş. Turan'ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar yani 210 milyon liraya ulaşmış. 20 bin dolar parasının kaldığını söyleyen Turan'ın "Ben sana dünya para getirdim. Bütün servetim sendeydi. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim? Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın" dediği de iddia ediliyor.

Yahu sen aklı başında, kıvrak zekalı bir adamsın Arda kardeşim. Bir ayda yüzde 33 faiz geliri dünyanın neresinde var? Üstelik bu para alışverişini elden, yani kayıt dışı yapıyorsun. Peki "Bedava peynirin sadece fare kapanında olabileceği" hiç mi aklına gelmedi?

Bu memlekette statüsü ve IQ'sü ne olursa olsun çalışmadan para kazanma hayaliyle yanıp tutuşan, paraya doymayan, azla yetinmeyen, ihtirasının esiri olmuş insanlar var oldukça, dolandırıcılık da bitmez...



Evsiz modası mı?

Fotoğraf, dünyaca ünlü bir firmanın uluslararası defilesinden. Hani adamı yolda görsem, sadaka veririm, o derece...

Son zamanlarda bir "salaş" modası tutturdular, gidiyorlar. Ama salaş ayrı, sakil apayrıdır. Bir de insanın üzerinden kaçan "Over size" çılgınlığı var ki onu hiç saymıyorum.







Evet, günlük şehir yaşamının hızı, koşturmacası ve öngörülemeyen sürprizleri insanları rahat giyinmeye sevk etmiş olabilir. Evet, kimsenin gün boyunca smokinfötr şapka dolaşmasını da beklemiyorum. Ama bu nedir yahu?..



Gaf kürsüsü

Gazeteci Murat Ağırel'e YouTube'dan yayınlanan spor programında Nevzat Dindar ve Alper Mert'ten tehdit: "Ayağını denk al! Galatasaray'ın cenazesine gidersin, Galatasaray senin selânı okutur..."



Zap'tiye

Yapay zeka sayesinde çok yakında ölüler kendi sesleri ve görüntüleriyle karşımıza geleceklermiş. Mahşer denilen bu olsa gerek...



Ne demiş?

"Dünya dönüyorsa biz niye uçağa biniyoruz ki? Olduğumuz yerde yeteri kadar zıplarsak ileri gideriz zaten." (Güldür Güldür'den)