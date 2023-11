Şu haritaya bakar mısınız? Gördüğünüz ok işaretleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Gazze sürecinde savaşı durdurabilmek, rehinelerin takasını sağlayabilmek adına yaptıkları uluslararası temasları gösteriyor. Derdimizi, yani Gazze'nin derdini anlatabilmek, katliama dur demek için çalmadık kapı bırakmamışız. Almanya'ya, Macaristan'a, Yunanistan'a, Cezayir'e, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişiz, İran heyetini kabul etmişiz. Batı topyekun işgalci ve katliamcı İsrail'in arkasında yer alıp, Tel Aviv'e sadece Netanyahu'nun sırtını sıvazlamak için giderken, taşın altına elini sadece biz ve Katar koymuşuz.

Bu arada her vesile ile Katar'a saldıranlar, o ülkeyi hakir görüp Türkiye ile her alanda iş birliği yapmasından rahatsızlık duyan ve endişelenenlere de bu diplomatik başarı kapak olmuştur umarım.







Kendi ekonomik menfaatleri için Rusya-Ukrayna savaşını körükleyen Batı'ya karşı, Afrika'daki açlık çeken çocukları düşünüp tahıl koridorunu açan Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu kez de Gazze'de öldürülen çocuklara kayıtsız kalmadı.

Belli ki dünya bundan sonra da sadece "iyi yürekli insanların yüzü suyu hürmetine" dönecek...



Zaferin Rengi

Sadece Fenerbahçelileri değil, tüm futbolseverleri mutlu edip, gururlandıracak Zaferin Rengi filmi 16 Şubat'ta vizyonda olacak.

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz'un oturduğu Zaferin Rengi, eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesini; 1918 - 1923 döneminin işgal altındaki İstanbul'unda, düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu'da başlatılan eşsiz bir direnişi, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak.

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i canlandıracak Kubilay Aka ve Peyker rolünü üstlenen Gülper Özdemir'in yanı sıra filmde; Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edib Adıvar) da dönemin sembol siyasetçilerine, aydınlarına, askeri figürlerine ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat veriyor.



Yılmaz Erdoğan ekranlara dönüyor

Sizi bilmem ama ben onu çok özlemiştim. Türkiye'nin en yaratıcı ve üretken kalemlerinden Yılmaz Erdoğan pek yakında senaryosunu yazıp, önemli rollerinden birini üstleneceği İnci Taneleri dizisiyle ekrana dönüyor.

Yılmaz Erdoğan'ın "Bu öykü insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine... İnci ne kadar değerli, iplik o kadar ince..." sözleriyle başlayan hikayede ünlü yazar ve oyuncu, cezaevinden yeni çıkan Adem Yücel isminde bir karaktere de hayat verecek.

BKM imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.



Gaf'let kürsüsü

Kastamonu'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden Taşköprüspor, deplasmanda karşılaşacağı İhsangazispor maçına dakikalar kala itirazda bulunarak kale direklerinin ölçüsünün standartlar dışında olduğunu belirtti. Metreyle kale direklerinin ölçülmesinin ardından maç iptal edildi. Peki o statta 22 yıldır oynanan maçlar ne olacak?



Zap'tiye

Gazze cehennemi, haber bültenlerinde üçüncü sıraya düşmüşse vay gidene…



Ne demiş?

"Hamsi tavada, kar havada güzel. Cumartesi günü İstanbul'a yağacak kar tutmayacak." (Meteoroloji Profesörü Ahmet Köse'nin A Haber'deki yorumu)