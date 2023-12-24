Daha İsrail'in Gazze saldırısı başlamadan aylar önce bu sütunlarda yazmıştım, "Bu iş sonunda Haçlı seferlerine dönecek, eninde sonunda gelip dinler savaşına evrilecek" diye... Bu isabetli öngörümün belgesi, a Haber'de grafik olarak karşıma çıktı.

Meğer 16 ülkenin askeri Gazze'de İsrail'in safında savaşıyormuş. Tabloda hangi ülkenin ne kadar asker gönderdiği yazıyor. En başı da 3 bin 804 kişi ile Fransa çekiyor. Bunlar arasında gönüllüler olduğu gibi paralı askerler de yer alıyor.

uyurun size 21. Yüzyılın Haçlı Ordusu...







Eski çağlarda Avrupalı sefil köylüleri ve mahkumları "Müslümanları dilediğinizce yağmalayabilirsiniz. Tüm ganimet sizindir" vaadiyle toplayıp sefere çıkartan aynı zihniyet, bugün de paralı askerleri kullanıyor. O askerler bombaladıkları sivillere bakıp, "Gördün mü, ölü adam dümdüz havaya uçtu" diye kahkaha atıyor. Yahu, o hallerine üzüldüğümüz Ukrayna'nın askerleri bile İsrail'e yardım etmek için Gazze'ye gelmiş, dahası var mı? Kendi halkları bombalar altında inim inim inlerken hem de...

Şimdi bize yeni bir Kılıçarslan ve Selahaddin Eyyubi lâzım...



Yapma Mehmet Ali!

Mehmet Ali Erbil'in ülkedeki en önemli şovmen olduğunu bu sütunlarda defalarca yazdım. Ama son zamanlarda yaptığı yorumlar tepki topluyor. Bunu yaş almasına ve rahatsızlığının getirdiği duygusal gelgitlere bağlamak istiyorum.

Mali, konuk olduğu bir yayında bu kez Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Dedi ki: "Acun elinde mikrofonla benden röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu. 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri oldu... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 Euro'm vardı, Almanya'da akladım da geldim."

Peşinen söyleyeyim, kimsenin avukatlığına soyunmuyorum. Ama haksızlığa karşı da susamam.

Acun'unki romanlara, filmlere konu olacak gerçek bir başarı ve cesaret hikayesidir. Acun'un gerçek sermayesi, kaynağı meçhul paralar değil, girişimciliği, isabetli öngörüsü ve halkın içinden gelmiş biri olmasıdır. Popüler kültürün parlatıp, zenginleştirdiği bazıları paralarını kumarda, çapkınlıkta heba ederken, Acun gecesini gündüzüne katarak çalışmış, hep kendisiyle yarışmıştır. En büyük para babalarının bile yatırım yapmaktan çekindiği, riskler ve tuzaklarla dolu televizyon sektörüne balıklama dalarken, sadece cesaretini ve tecrübesini kendine rehber edinmiştir.

Diyeceğim o ki; ortada türlü dolandırıcı, siyasi rant sağlayıcı, mirasyedi, playboy varken, Acun Ilıcalı töhmet altında bırakılacak son kişidir.



Fenerlinin ahı tutarsa...

Sezon başlamadan Fenerbahçe iki büyük kayıp yaşamıştı. Kaleci Altay Bayındır ve Arda Güler Avrupa kulüplerine transfer olmuştu. Onları gerçek kıymetlerine ulaştıran, yıldız olmalarını sağlayan kulüplerine sırtlarını dönüp, onlar için yanıp tutuşan sarı lacivertli taraftara aldırmadan Avrupa'nın yolunu tutmuşlardı. Peki sonra ne oldu? Altay, Manchester United'da yedek kaldı, kalmaya da devam edecek gibi görünüyor. Gençliğinde azıcık kaleci eldiveni kuşanmış biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, Onana, Altay'dan çok daha iyi bir file bekçisi. Sakatlanmaz ya da büyük bir ceza almazsa Altay'ın kaleyi teslim alması çok zor.

Arda ise çok talihsiz bir sakatlık yaşadı ve henüz doğru dürüst forma giyemedi. Çok geçmiş olsun ama demek ki sarı lacivertli taraftarın ahını alan iflah olmuyor. Keşke en az bir sezon daha Fenerbahçe'de kalıp vefa borçlarını ödeme olgunluğunu gösterebilselerdi. Tıpkı Fenerbahçelilerin yeni sevgilisi Ferdi'nin yaptığı gibi. O Ferdi ki, sezon başında tüm Avrupa tekliflerini elinin tersiyle itip kulübünde kaldı. Hem "vefanın" yeniden tarifini verip hayır duası aldı hem de fiyatını ikiye, üçe katladı.



Şeref kürsüsü

Soğuk kış günlerini atlatabilsinler diye bahçe duvarına kedi kulübeleri yaptıran Moda Rum Kilisesi'ne teşekkürler.



Zap'tiye

ABD Başkanı Biden şimdi de kürsüde görünmez adamlarla konuşup, onlara sarılmaya başladı. ABD'yi gerçekte "üç harfliler" yönetiyor olmasın?



Ne demiş?

"Erkeğin kadın görünce uzaklaştığı tek yer trafiktir." (Sosyal medyadan)