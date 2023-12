Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile tanışıyoruz. Kandırma konusundaki yaratıcılığımızı uzay çalışmalarına yönlendirebilseydik herkesten önce Mars'a gidip bayrağımızı dikerdik.

Sevgili dostum Muharrem Akduman ise "akıl uçuran" bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekmiş. Kamu spotu niyetine...

"Yüksel'ciğim, merhaba, eski bir dolandırıcılık yöntemi, duyduğuma göre yeniden hortlamış. Beyoğlu esnafından biri anlattı. Olay şu: İyi giyimli, ağzı laf yapan orta yaşlı bir adam İstiklal Caddesi'nde tur atıyor. Gözüne kestirdiği orta yaşlı ve elinde kız torunu olan bayanlara yanaşıp şöyle diyor: 'Hanımefendi özür dilerim, ben iş adamıyım, torununuz galiba... Benim de kız torunum var, yurtdışında ve sizin torununuza çok benziyor. Torunum aklıma geldi görünce. Bugün de torunumun yaş günü. Hediye gönderemedim kendisine, müsaade ederseniz torununuza bir hediye almak isterim şuradaki kuyumcuda.' Kadın 'Ne münasebet?' dese de adam razı ediyor ve giriyorlar kuyumcuya. Model beğenirlerken, adam 'Bana da bir yüzük lütfen' diyor ve pahalı yüzüklerden birini beğenip parmağına takıyor. 'Bu ışıklardan taşları iyi göremiyorum, bir de gün ışığında bakayım' deyip kapı önüne çıkıyor ve bir fırsatını bulup toz oluyor.

Kuyumcu bekliyor, adam yok. Karısı sandığı kadına 'Beyiniz nerede? Yüzüğe bakacaktı ama ortada yok' diyor. Kadın 'O kişi benim kocam değil, hiçbir şeyim değil. 5 dakika önce önümüze çıktı' deyip olayı anlatıyor ve bayılıyor. Adamın aldığı yüzük 800 bin lira değerinde. Kuyumcu, kadının kocasını arıyor. 'Eşiniz bir adamla gelip bizi dolandırmaya kalktı, polis çağıracağım' deyince kocası parayı ödemek zorunda kalıyor.

Kurbanlar tanınmış bir aile imiş. Basında adlarının geçmesini istemedikleri için parayı ödemeyi tercih etmişler. İşte 30-40 yıl önce uygulanan bu taktik, bugünlerde yeniden hortlamış maalesef. Aman dikkat..."



Hastanede Esra Erol tedavisi

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da'nın tedavi ve hatta rehabilite edici bir özelliği olduğunu kadim okurum Şerife Nalan Yılmaz'dan öğrendim:

"Yüksel bey merhabalar, kayınpederimin vücudunda oluşan ödem nedeni ile hastanede günlerce süren tedavi döneminde yanındaki yatakta benzer rahatsızlığı olan bir amcayla yaşadığımız olay o ortamda bile yüzümüzü güldürdü. Oda iki kişilik, televizyon ise bir taneydi. Her ikisi de sıkıntılı anlar geçiriyordu ama benden televizyonu açmamı istediler. Hem de ikisi de anlaşmış gibi 'Esra kızımın kanalı olsun' dediler. Atv'yi açtım, Esra Erol'da programını maç izler gibi tezahüratlarla izlediler. O sırada programda eşini ve çocuklarını terk edip gitmiş bir kadın vardı, ona nasıl kızdılar, söylendiler anlatamam. Hem kayınpederimde hem de amcada serum takılıydı ama televizyon izlerken birkaç dakikalığına da olsa acılarını unuttular. Bir kez daha televizyonun insanlar üzerindeki sihirli etkisini görmek hastane odasında da olsa beni mutlu etti... İyi çalışmalar."



HAFTANIN ŞİİRİ



MECAZ

Gönül dayanmaz ayazına

Muhtacım birazına

Kor alevinden vazgeçtim

Razıyım ben alazına



Teninin süt beyazına

O dudağın al kirazına

Meltemin şöyle dursun

Hasretim poyrazına



Tutkum nazına niyazına

Hem rastına hem hicazına

Gerçeğinden umut kestim

Yürek razı mecazına



Eyvallahım marazına

Bin ölürüm bir avazına

Yeter ki celladım sen ol

Bu can kurban infazına



Düştüm aşkın kurnazına

Tel üstünde cambazına

Kışın cefalıdır ama

Ben vurgunum o yazına

Yüksel Aytuğ - Sensizlik Bekçisi 2022



Gaf kürsüsü

Okurumuz Umut Kiper'in tespiti: Arka Sokaklar'da erkek arkadaşı tarafından kaçırılan Sedef, kendisini kurtaran Kadir komisere "Acil durumlarda sizi arayabilir miyim?" diye soruyor. Kadir Komiser ise "Beni değil 155'i arayın" diyor. Ancak polis, itfaiye ve ambulans gibi kurumların acil çağrı numarası 112'dir.



Zap'tiye

İstanbul'da mezar yeri fiyatları 4 bin 500 ile 70 bin lira arasında değişiyormuş. Kefene cep yaptırma zamanı gelmiştir.



Ne demiş?

Oyuncu Şükrü Özyıldız, katıldığı Yasemin Şefik'in programında "Beni Dua Lipa'ya benzetiyorlar" deyince izleyiciler kahkahaya boğuldu.