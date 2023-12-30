2023 hepimizin ömründen bir yıl değil, yıllar alıp götürmüş olmalı. Henüz Rusya-Ukrayna çatışmasının üçüncü dünya savaşına dönüşme ihtimali ortadan kalkmamışken, Asrın Felaketi ile karşılaştık. 50 bin insanımızı depreme kurban verdik. 200 bin yaralımız vardı. Yıkıldık ama kısa sürede yeniden ayağa kalkmayı başardık. Ardından siyasi seçim gerilimi karşıladı bizi. Onu da kazasız belasız atlatıp tam huzura kavuşmuşken bu sefer İsrail'in Gazze soykırımı ile acılara boğulduk. Canımızı daha da acıtan, sözde uygar Batı'nın bütün bu olup bitene seyirci kalmasıydı.

Bunca toz duman arasında bir de Dilan Polat-Engin Polat çiftinin başını çektiği fenomen skandallarıyla çalkalandı koca ülke. Ardından bankacı Seçil Erzan'ın, futbol dünyasının kalburüstü isimlerini nasıl "ketenpereye" getirdiğine şaşkınlıkla şahitlik ettik.







Turkuvaz Medya açısından da kendi içimizde türlü acılar yaşadık. Şaban Arslan'ı, Hıncal Uluç'u, Engin Ardıç'ı, Mehmet Barlas'ı kurban verdik bu acılı yıla. Ama aynı zamanda gururlar da yaşadık. Kahramanmaraş ve Hatay'dan Gazze'ye her yere maddi ve manevi yetiştik. Şehir Buluşmaları ile halkın nabzını tuttuk. Binamızda gerçekleştirdiğimiz siyasi, ekonomik ve sportif zirvelerle gündem yarattık.

Atv ve A Haber başta olmak üzere Turkuvaz Yayın Grubu içinde yer alan tüm kanallar, başarılarını bu yıl da sürdürdüler. Atv, yıllardır olduğu gibi yine ülkenin en çok izlenen kanalıydı. Çocuk kanalımız Minika ise deprem bölgesindeki harika etkinlikleriyle ruhları yaralı miniklere şifa oldu.

Acıların yanı sıra büyük başarılar ve gururlar da yaşadık. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yaraşan eserlerimizle pırıl pırıl parladık. Köprülerden barajlara, ilk yerli otomobilimizden ilk yerli savaş uçağımıza, ilk uçak gemimizden dünyayı kendisine hayran bırakan Kaan ve Kızılelma'ya kadar Ata'mıza lâyık olduğumuzu kanıtladık.

Yorulduk... Özellikle de neredeyse her saat başı değişen gündemin ardından depara kalkan biz gazeteciler bitap düştük...

Şimdi sıra geldi bir Yakından Kumanda klasiğine... İşte yılın panoraması...



2023'ÜN RÖNTGENİ

YILIN STARI: Yıl boyunca pek çok ünlüden daha çok haberlere, bültenlere, tartışma masalarına konu olan Dilan Polat.

YILIN ATARI: Müge Anlı'nın cinayet şüphelisi Sinan Sardoğan'a "Benim bacaklarıma bakma. Buradan bir uçarım, yararım senin beynini" diyerek ayar vermesi.

YILIN GİDENİ: 13'üncü seçim mağlubiyeti ile nihayet koltuğu bırakan Bay Bay Kemal.

YILIN GİDERİ: Kısmetse Olur programının gelin adayı Cansel'in, mütevazı bir geliri olan damat adayına "Yetersiz bakiyesin, benim için yetersizsin" demesi.







YILIN DALLAMASI: Twitter hesabından "Deprem genelde AKP'ye oy verenlerin yaşadığı yerlerde oldu. Cumhur İttifakı'nın oyları bayağı azalacak" sözünü paylaşan Mendebur adlı kansız kullanıcı.

YILIN DARLAMASI: Survivor'dan bir kesit: Eleman: "Abi 1 dakikamız kaldı, filme gireceğiz." Acun: "Kanal benim kardeşim, ne 1 dakikası?"

YILIN SORUSU: Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır pazarda vatandaşlarla sohbet ederken 5 yaşındaki çocuk hesap sordu: "Bizim evin sularını sen mi kestin?" (Meğer annesi suyla oynamaması için vanaları kapatıp, "Suları Belediye kesti" diyormuş.)

YILIN BORUSU: İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bulunan heykellerin sayılması için ihale açıp 171 bin lira ödedi!

YILIN SAKARI: Kiliseden çalmak istediği Mikail heykeli ile koşarken takılıp, heykelin kılıcının üzerine düşünce ağır yaralanan Meksikalı hırsız.

YILIN BEKARI: Yine, yeniden ve daima... Bu yıl da Beyazıt Öztürk.

YILIN UZMANI: Dolandırıcılık konusunda insanları uyaran yazılar yazan avukat, dolandırıcı çıktı. Gerçekten de konunun uzmanıydı!

YILIN KEZBAN'I: "Hocam, askerden gelen sevgiliyle hamama gitsek bir şey olur mu?" (Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen tuhaf soru)



YILIN LAFLARI

Ameliyata bile giren sahte doktor, olayı soruşturan Neler Oluyor Hayatta ekibine sitem etti: "İstirham ediyorum, biraz empati yapın. Olaya bir de benim penceremden bakın..."

Sivaslı Süpermen Ahmet Yıldız'ı kostümüyle sokakta gören vatandaş ricada bulundu: "Abi otobüs çok ters yerde kaldı, bizi Beylikdüzü'ne atsana..."







"Telefonlarımız izleniyor. Neyi aratırsanız, o karşınıza çıkıyor. Kocanızın telefonunu alıp 'Tek taş, tek taş' demenizi tavsiye ediyorum." (Hayatta Neler Oluyor'da Nur Tuğba Namlı'nın sözleri)

Estetik bağımlısı Gülşah Saraçoğlu doğal olan yerlerini saydı: "Parmak izim, kan grubum ve saçım..."

Kadının biri sosyal medya hesabına "Kocam benim vatanımdır" diye yazmış. Altına bir başka kadın yorum yapmış:

"Bu vatan hepimizin..."



YILIN GAFLARI

Hava durumu sunucusu Gökhan Abur'un vefatından birkaç gün sonra NTV'de verilen yayın akışı: "22.55- 23.00 Gökhan Abur ile Hava Durumu..."

Hafıza-i Beşer programında muhabir, sokaktaki gence "Aşık Veysel kimdir?" diye sorunca, hepimizi kahreden şu cevabı aldı: "Bilmem? Aşık olmuş biri herhalde..."







Bursa'da tabancasından çıkan yorgun mermi ile bir kadını öldüren zanlı, mahkemedeki savunmasında "Ben yere değil, havaya ateş ettim" deyince hakim çileden çıktı: "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yerçekiminden haberin var mı?"

Milyoner yarışmacısı Damla Hanım, "Satıcıların belirli günlerde mallarını sattıkları geçici yere ne ad verilir?" sorusunda "Pazar" yerine "Perşembe" şıkkını tercih edince ikinci soruda elendi.

MasterChef yarışmacısı Şırdancı Mehmet, uçakta verilen yemeği beğenmeyip, göğsünden çıkarttığı şırdanı yiyince yolcuların midesi bulandı.



YILIN SAFLARI

"Benim burada şahsıma ait yüzümü çekemezsin." (Aksaray'da trafik çevirmesine yakalanan alkollü kadının, görüntülerini çeken gazetecilere müdahalesi)







Duygu adlı öğrenci, online ders sırasında soru, bilmediği yerden gelince 'interneti donmuş' gibi yaparak hareketsiz kaldı. Ancak kardeşi odaya girince oyunu bozuldu.

A Spor'daki programdan bir kesit: Zeki Uzundurukan: "Johan Curuyuf diye Hollandalı bir antrenör varmış. Gençliğinde de iyi futbolcuymuş." Gürcan Bilgiç: "Bildiğimiz Johan Cruyff işte o..." Zeki Uzundurukan: "Yok, yazınca başka biri çıkıyor, o değil.



YILIN LAFI

Dilan Polat kendisinden ürün alanlara Tik Tok üzerinden seslendi: "Vizyonsuzlar... B.k yiyin desem onu yiyeceksiniz. B.k yiyin... Bakın dedim işte. Hadi gidip yiyin..."



YILIN GAFI

Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de İçişleri Bakanlığı saldırısıyla ilgili sözleri infial yarattı: "O kadar manasız ki... Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Durup dururken kendini patlatmış..."



YILIN SAFI

Üç üniversite mezunu adamı "Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin kurban borcun var. Para ver de Cebrail Aleyhisselam'a EFT yapayım" diye dolandırdılar.



Yarın:

Asrın felaketinden kulaklarımızda kalanlar... 2023'ün röntgeni, yılın lafları, gafları ve saflarına devam...