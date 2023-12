Artık Türk milletinin fabrika ayarlarının gizli eller tarafından planlı olarak kurcalandığından şüphem kalmadı.

Son örnek, Instagram'ın kardeş platformu Threads oldu. Merak edip denedim ve sadece bir hafta tahammül edebildim. Öyle ki, bir hafta içinde düzeysizlikte o çok eleştirilen TikTok'u bile fersah fersah geride bıraktı.

İşte size bu yeni mecraya yarı çıplak pozları eşliğinde rezil mesajlar iliştirenlerden bazıları:

Ekin Alp "Vereceğim sana da."

Deli_dolununbiri94 "Bana aşık olmamak mümkün mü kurt bakışlım?"

Pinarcajirr "Gel sana eş olayım."

Seldauzuun "Ofiste tek kaldım patronumla..."

Bunları gördükten sonra can havliyle kendimi bu rezil ortamdan dışarı attım. Hesabımı kapatmadan önce de son bir mesaj paylaşarak herkesi uyardım:

"An itibarıyla Threads aboneliğimi kapatıp bu alanı terk ediyorum. Teşhircilik ve eskort reklamlarından usandım. Bu rezilliği başta kendi köşem olmak üzere her platformda dile getireceğim. Siz de bir an önce bu lağımdan uzaklaşın."

Dini kötüleyen diziler, Ermeni lobisinin uşağı dijital platformlar, ahlak, namus, örf, adet bırakmayan sosyal paylaşım platformları... Erkekseniz teker teker gelin...



Masalar...

Bu yıl gözümüz masalardaydı... Önce seçim için kurulan, bir kez devrilen, sonra kırık bacakları yeniden yapıştırılan Millet İttifakı'nın 6 buçuk sandalyeli masasını konuştuk. HDP (Şimdiki DEM Parti) ise masanın altına gizlenmeyi tercih etmişti. Seçim hezimetinin ardından ise o masanın sandalyeleri havada uçuştu, sözde aynı lokmayı bölüşenler birbirinin boğazını sıktı.

Sonra bir başka masa çıktı karşımıza... Halay başı, Dilan Polat adındaki fenomendi. Etrafına da kendi gibi para içinde yüzen, gösteriş meraklısı fenomenleri toplamış, fotoğrafın üzerine de "Şampiyonlar Ligi Masası" yazmıştı. Şimdi o masayı paylaşanların bazıları hapishane hücrelerinde tek kale maç yapıyorlar...

Son masa fotoğrafı ise yılın son günlerinde önümüze çıktı ve hepimizi derin bir kedere boğdu. PKK'nın kalleş saldırısında şehit olanların da içinde bulunduğu Mehmetçiklerimiz, bir arada son akşam yemeklerini yiyorlardı. Ne menfaat için bir araya gelmişlerdi, ne para pul için... Karavanadan çıkan yemeği hak etmek, helâl kılmak için vatan görevini lâyıkıyla yerine getirmekti tek amaçları. Getirdiler de... Vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koştular. Altlarında ne makam arabası ne Ferrari vardı. Piyadeydi onlar. Hem askerde, hem sivilde...

Hakkınızı helâl edin yiğitlerim...

NOT: Yarın ve pazar günü bu köşede her yıl yaptığım Yılın En'leri derlemesini bulacaksınız. Yılın Lafları, Gafları ve Safları ile bazen eğlenecek, bazen hüzünleneceksiniz.



Azrail'in sarışın olanı

Fotoğrafı salı günü Sarıyer'deki işlek bir çift yönlü yolda çektim. Bir iş makinesi, kepçesine yüklediği demirleri taşıyordu. Demirlerin sivri uçları da kepçeden taşmış, karşı yoldan gelenleri tehdit eder biçimdeydi. Sanki Azrail kendini sarıya boyamış, caddede alacak can arıyordu. Allah korusun, karşı yönden gelen bir otobüs ya da minibüs bu çıkıntıları fark etmese güne yeni bir trafik faciası ile uyanabilirdik.







Sakarya'da 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası da benzer bir aymazlığın eseri belli ki... Sisli havada hız kesmemişlerdi. Sol şeritte bir otomobili aralarına alıp tost yapan bir otobüs ve TIR da gördüm. O şeritte ne işleri varsa?

Kuzey Marmara Otoyolu, ülkemizin en geniş, en modern, en iyi bakılan ve kontrol edilen yolu ama işin içine "sorumsuz sürücüler" girince ne yapsanız, fayda etmiyor.



Gaf kürsüsü

Değerli okurum Muharrem Akduman'dan bir sobe daha: Habertürk muhabiri Elif Yavuz şöyle diyor: "Sahte içki üretenler maalesef yakalandı!.." Yahu kimden yanasın? Domuzdan sanırım.



Zap'tiye

Tesla fabrikasında bir robot, mühendise saldırmış. Gelecekte toplu iş görüşmeleri daha çetin geçeceğe benziyor.



Ne demiş?

"Trafik kuralları kan ile yazılmıştır. Uymazsanız, sonucu bu olur." (A Haber canlı yayınında Sakarya'daki kazayı yorumlayan İleri Sürüş Uzmanı Özgür Şener'in ibretlik sözü)