Köşemizin en aktif okurlarından, değerli dostum Ali Uygur bu hafta da Gazze katliamını tarihi gerçeklerin ışığında değerlendirmiş:

"Yüksel beyciğim, bildiğiniz gibi insanlık tarihi ülkelerin yaptığı vahşet, katliam ve soykırımlarla doludur. 10 bin yıllık -bilebildiğimiz kadar- tarihimizde sıralamak gerekirse bir çırpıda aklıma gelenler:

Haçlı seferlerinin üçüncüsünde Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirilmesi sırasında yüzbinlerce Müslüman'ın katledilmesi...

Moğol hakanı Cengiz Han'ın İslam ülkelerini kılıçtan geçirip kanlarını dökmesi...

Yakın tarihteki en büyük soykırımlardan olan Kuzey Amerika kıtasının yerli halkları olan Kızılderilileri, oraya yerleşmek isteyen Avrupalıların büyük bir soykırıma uğratmaları.







Afrika kıtasında Ruanda, Kongo, Cezayir ve Libya'da büyük bir katliam gerçekleştiren ama insan haklarını korumakla, demokratik olmakla övünen İngiltere, Fransa, Belçika ve de İtalya.

Aklıma son gelen, tarih boyunca Yahudiler'in uğradığı korkunç soykırımlar...

Dikkat ediyor musunuz, tarihte yapılan bütün vahşet, katliam ve soykırımlarda Müslümanların bilhassa Müslüman Türklerin hiçbir dahli olmamıştır. Müslüman Türkler gittikleri her yere barış, huzur ve adalet götürmüşlerdir.

Yahudiler uğradıkları bütün katliamların ve soykırımların acısını kendi topraklarını savunan Gazzeliler'den çıkarmaya çalışıyor, hem de dünyanın gözü önünde bu insanlık suçunu fütursuzca işlemekten çekinmiyor. Bunu da 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diye dünyayı aldatmaya çalışıyor. Eee, ne de olsa arkalarında kendisine kol kanat geren ABD ve Batılı ülkeler var.

Son söz olarak; İslam ülkeleri, Türkiye'nin liderliğinde bu duruma müdahale etmelidir. Artık kınamak, tepki göstermek, boykot etmek zamanı geçti. Kısaca söz bitti, şimdi eylem zamanı.

Eğer İslam ülkeleri bu iradeyi göstermezse, bir gün tarih onları utanç sayfalarında kara bir leke olarak yazacaktır. Saygılarımla..."



Bu kriz Koç'a ne kadara mal olur?

Sosyal medyada dikkatle takip ettiğim Abesle İştigal'de yer alan yorum, gündem oluşturacak cinstendi:

"Koç ailesinin başının belası Ali Koç'un Riyad'da çıkardığı krizin Türkiye'ye maliyeti ne olacak acaba? Koç Holding, TÜPRAŞ'ın sahibi, TÜPRAŞ'ın ham petrol aldığı tedarikçilerin başında da Suudi Arabistan geliyor.







Koç Grubu, Suudi Arabistan'a aylık 22 milyon dolar da ihracat yapıyormuş. Şimdi Koç Ailesi'nden bazı kişiler Suud ile anlaşmaların bozulmasından korkuyor. Holdinge zarar vermesin diye başlarından atıp Fenerbahçe'ye bela ettikleri küçük oğlan, oradan da hem ülkeye hem de holdinge zarar vermeyi başardı. Uluslararası kriz çıkaramayacağı 'Sincap Sevenler Derneği Başkanlığı' falan gibi bir pozisyon vermeleri lazım Ali Koç'a."



Ah şu emeklilerin çilesi (!)

Köşemizin simge isimlerinden Muharrem Akduman bu hafta da emeklilerin "gün yüzü görmemiş" bir sorununu ortaya çıkarmış:

"Yükselciğim, kadın programları saçma sapan da olsa çok faydalı bir yönleri de yok değil hani... Eşleri barıştırıyor, izleyiciyi güldürüyor... Dün bir adam 'Ne olur beni eşimle barıştırın. 65 yaşındayım, eşimin yanına sokulunca kaçıyor benden. 'Utanmıyor musun, torunlarımız var' diyor.. Israr edince de 'Ayakkabı alırsan olur, çanta alırsan olur' diyor ama para yetmiyor ki buna... Emekliyim zaten zor geçiniyoruz' deyince stüdyodaki kadınlar gülme krizine girdi. Biz ekran başındakiler de keza dertlerimizi unuttuk vallahi..."



Zap'tiye

Magandalar için en etkin yöntemi açıklıyorum: Trafikte kavgaya karışan sürücülerin ehliyetleri 6 aylığına alınsın. Bagajdaki beyzbol sopalarıyla 6 ay boyunca beyzbol oynamaya mahkum edilsinler.



Gaf'let kürsüsü

Ardahan'da jandarmanın yaptığı yol kontrolünde muskanın içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Tövbe estağfurullah!..



Ne demiş?

Kadim okurlarımdan Ali Aktulga, Dilek Taşı'ndaki ilginç repliği not etmiş: "Bir kadının kalbinde ölen erkek, mahşerde bile dirilemez."