Yılmaz Erdoğan'ın Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin, yıllar önce Yavuz Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği Gönül Yarası filmiyle büyük benzerliği şaşırttı.

YouTube kanalında dizi ve film eleştirisi yapan Murat Soner, başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in yer aldığı Gönül Yarası filmi ile İnci Taneleri'nin arasındaki benzerlik hakkında olay yorumlarda bulundu:







"O filmde de başrolümüz bir öğretmen, bu dizide de. Oranın öğretmeni 15 yıl sonra Güneydoğu'dan, buranın öğretmeni 10 yıl sonra hapisten dönüyor. O karakterin de bir kızı, bir oğlu var, bu karakterin de. O filmde de kadın karakter pavyonda çalışıyor, bu dizide de. O filmde de kadın eski kocasından kaçıyor, bu filmde de kadın bir otelde kalıyor ve neredeyse iki yapımdaki otellerin adı bile aynı. Eczanede çalışan arkadaşları geçtim, oyuncunun biri bile aynı. Bu Yavuz Turgul hikayesi, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri oldu öyle mi şimdi? 'Ya Murat o uyarlamadır o zaman.' Yok, biri bana bu dizinin uyarlama olduğunu yazan bir yer göstersin hadi bakalım."



İlişkiler nasıl laçka oldu?

"Kıyameti beklemeye gerek yok, yaşanıyor zaten" diye boşuna yazıp durmuyorum. Her gün sosyal medyada karşıma çıkan rezillikler, insanlığın nasıl yoldan çıktığını belgeliyor.

Bir süredir sosyal medya marifetiyle yeni ve birbirinden sapkın sözde ilişki türleri dayatılmaya başlandı. Bunlardan biri de "bariyer ilişki" diye anılan saçmalık. Aldatmayı meşru kılan bir ilişki türüymüş. Hayatına üçüncü birini alıyormuşsun. Bu ikisi birbirine bariyer oluyormuş. Ne demekse?

Bir de "GAP ilişki" var. Çiftler birbirlerine serbest gün hakkı tanıyormuş. O özel günde (!) yaptıklarından birbirlerine karşı sorumlu olmuyorlarmış.

Bu olan biten bana Pompei'nin son günlerini anımsattı. Taş kesilecekleri gün pek yakında...



Survivor zengin ediyor

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretlerini duyunca "Aç kalmaya, sefil olmaya değermiş" diye düşündüm. Birkaç hafta önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.







Haydi o zaman zenginin

parası züğürdün ağzını yorsun.

İşte yarışmacıların haftalık kazançları...

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar Saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Özgür Tetik: 60 bin TL



Gaf kürsüsü

İnci Taneleri'nde Hatıran Yeter şarkısının sözlerinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi. Oysa Ahmet Selçuk İlkan'ındı. Yapım şirketi daha sonra özür diledi.



Zap'tiye

Sosyal medyada ayakkabı şeklindeki pastalara rastlayınca hayalimde iğrenç bir diyalog canlandı. Müşteri: Tıpkı gerçek gibi. Pastacı: Öyle olmalı, kalıp olarak kendi ayakkabılarımı kullandım.







Ne demiş?

"Keşke dinozor olsaydım da bugünleri görmeseydim." (Bursa'da bir minibüsün camında yer alan yazı)