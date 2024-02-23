Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı Kaan göklerde... Allah'ıma bin şükürler olsun, bugünü de bana gösterdiği için... Bizler 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında göbekten bağlı olduğumuz ABD lastik vermediği için savaş uçaklarımızı kaldıramadığımız günlerden gelen bir nesiliz. Benim askerlik yaptığım İzmir Narlıdere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma eski püskü bir tankın önüne nöbet yazılırdı. O tank orada öylece durur, asker de önünde nöbet tutardı. Merak edip sormuştum "Neden?" diye... Komutan dedi ki "Bu tank Kıbrıs Barış Harekatı sırasında arıza yaptı. Onun için cezalı..."

Benim neslim Top Gun filmini dudaklarını ısırarak izlemişti, "Neden biz böyle uçaklar yapamıyoruz?" diye... Şimdi Kaan, Kızılelma, Bayraktar TB 2, Atak, Gökbey ve diğerleri için dünya medyasında manşet üstüne manşet atılıyor. "Top Gun" Tom Cruise'u unutalı çok oldu. Şimdi onun yerinde dünyayı kendine hayran bırakan Solotürk Pilotu Emre Mert ile uzaya çıkan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı var.







Kaan'ın parçalarını kalorifer peteğine benzetip, burun kıvırmışlardı. İlk İHA'larımız için "uçurtma" demişlerdi. Gemlik'teki koca fabrikayı inkar edip, ilk yerli otomobilimiz TOGG'un yurtdışından getirildiği yalanını uydurmuşlardı. 1915 Çanakkale Köprüsü için "20 yılda yapılamaz" buyurmuşlardı. Donanmamızın gururu, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya hiç utanmadan "İki bombalık işi var" diye adeta beddua etmişlerdi. "Palet fabrikası yabancılara satıldı" diye yaygara koparmış ama ilk Türk tankı Altay'ı görmezden gelmişlerdi.

Tüm ihanetlere, kıskançlıklara, hazımsızlıklara, kumpas ve baltalamalara karşı yaptık. Dahasını da yapacağız evvel Allah...



DEM'in planı nasıl bozuldu?

DEM Parti'nin seçim öncesi ülkeyi karıştırma, çatışma yaratma planı sağduyu ile bozuldu. DEM'ciler İstanbul adaylarını YSK'ya bildirmek için son dakikayı seçmiş hatta süre tahdidini bir dakikalığına aşmayı denemişlerdi. Peki üç aylık süreleri olmasına rağmen aday listesini neden geciktirmişlerdi? Sebebi, kirli bir oyundu. Geciktikleri için YSK, DEM'in başvurusunu süre aşımı nedeniyle kabul etmeyecekti. DEM ve Kandil'deki uzantıları da bunu seçim öncesi kaos ve çatışma yaratmak için bir gerekçeye dönüştürecek ve ortalık karışacaktı.

Gelin görün ki kimse bu adi oyuna gelmedi. YSK, başvuruyu reddetme hakkı ve yetkisi olmasına rağmen olumlu bir tavır sergiledi. Terör odaklarının ve onların parti görünümlü temsilcilerinin ülkeyi karıştırmalarına izin vermedi.

Birileri demokratik yollarla kazanamayacaklarına iyice ikna olup, çirkin planları devreye sokmaya çalışıyor. Aman ha, uyanık olalım...



Ah şu TV4 filmleri

Son günlerde yeni bir izleme alışkanlığım oluştu. Prime time kuşağında ne zaman fırsat bulsam TV4'e göz atmak.

Belki henüz tanışmayanlar vardır. TV4, 360'ın kardeş kanalı. Ağırlıklı olarak retro diye tabir edilen eski film ve dizileri yayınlıyor. Benim ilgimi ise hemen her akşam yayınlanan eski Yeşilçam filmleri çekiyor.







Her türlü klasiği severim. Filmin de, otomobilin de, insanın da... Yeşilçam filmleri bana özlediklerimi geri getiriyor. İstanbul'un bakir halini, 59 Chevrolet'in taksi olarak kullanıldığı (Ah o Japon gözlü arka stoplar) trafiksiz caddeleri, aşkın el değmemiş saflığını, kabadayılığın mafyaya dönüşmemiş mertliğini, şarkıların eski sevgiliye sövmediği o nahifliği...

Nostalji delisi olalım, eskinin bir yerinde takılıp kalalım, modern çağın teknoloji ve konforunu tümden reddedelim demiyorum tabii. Ama unutulmuyor işte, ne yapayım?..

Umarım çocuklarımız ve torunlarımız eskiyi yani bugünü bizim kadar özlemez...

Gaf kürsüsü

Milyoner'deki İrem kızımız "Alfabedeki ilk 5 ünsüz harfi sayınız: A) 1, 2, 3, 4, 5 B) B, C, Ç, D, F) Do, Re, Mi, Fa, Sol D) Proton, Nötron, Elektron" şeklindeki ikinci soruda seyirci jokeri kullanmasın mı?



Zap'tiye

Fenerbahçe sahilindeki bu evin mimarına çevre ödülü verilmeli.



Ne demiş?

"Kaldırım taşlarını çaldı, hırsızlıkta Nirvana'ya çıktı." (Show Ana Haber'den)