Tabii ki başkaları gibi estetik operasyonlar yardımıyla değil. Değerli hocamız bu hafta stüdyosunu dolduran gençler sayesinde manevi olarak gençleşti, enerjisi tazelendi.

Atv'deki Kur'an ve Sünnet programı harika bir atılım yaptı. Prof. Nihat Hatipoğlu hem masasının etrafına hem de stüdyosuna gençleri topladı, onların görüşlerine yer verdi ve sorularını yanıtladı.







Ramazan'a kadar sürecek bu buluşmaları son derece anlamlı ve faydalı buldum. Zira gençleri zaman zaman yoldan çıkaran başlıca nedenin manevi boşluk ve din konusundaki bilgisizlik olduğuna inanıyorum. Sevgili hocamız da aynı görüşte olmalı ki programın eksenine gençleri oturttu.

Pazar günü yayınlanan ilk program, hocamız için zordu. Çünkü imam hatip lisesi öğrencilerinin tamamı hafızdı. Yani Kuran-ı Kerim'i hatmetmişlerdi. Yönelttikleri sorular da buram buram ilim kokuyordu. "Evrenin bir patlama ile oluştuğuna inanıyor musunuz?" gibi...

Daha sonraki bölümlerde meslek liseleri, Anadolu liseleri ve özel okullardan gelen öğrenciler de ağırlanacak.

Hocamızın işi zor ama bir o kadar da hayırlı. Allah yolunu açık etsin...



Son hamile bükücü

Nurgül Yeşilçay'ın YouTube paylaşımları beni çok güldürüyor. Nurgül, sosyal medyanın özgür ortamında mizah yeteneğini adeta yeniden keşfetmiş görünüyor.







Nurgül son olarak hamile olan iyi arkadaşı Gonca Vuslateri ile beraber "Son hamile bükücü Nurgül" adıyla harika bir skeç çekti.

Hani her şeylerine karışıp, hamilelere hayatı zindan eden çok bilmiş arkadaşlar vardır ya, işte Nurgül de tüm hünerini gösterip onları hicvetmiş. İzlemediyseniz, bir arama motoruna "Son hamile bükücü Nurgül" yazıp bu videoya mutlaka ulaşın. Özellikle hamilelik stresi yaşayanlara şiddetle tavsiye ederim. Bu arada komedi filmine başrol arayanlar, Nurgül'ün adını akıllarının bir köşesine mutlaka yazsın. Sağlam bir senaryo ve usta bir yönetmenle Nurgül'ün "ikinci baharını" yaşayacağına adım gibi eminim.



Kopya çekmek yok!

Kanal D'de yeni başlayan Taş Kâğıt Makas dizisinde mafya babası Fecir rolünü oynayan Burak Yörük dikkatimi çekti. İsminin yanıma uğurlu tik'imi atmakta tereddüt etmedim. Ancak buradan kendisini uyarmam gerekiyor. Karakterini fena halde bir başkasına benzetmiş. Hatta esinlenme, ilham alma ya da öykünme sınırlarını aşıp adeta taklit ediyor.







Kimi mi? Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Saruhan'ı...

Tipi, şivesi, mimikleri tıpkı Kıvanç. Oysa buna hiç de ihtiyaç duymayacak bir yeteneğe sahip. Bir an önce onu kuşatan bu fanusu kırması lazım.



Gaf kürsüsü

CHP Lideri Özgür Özel "Bedelli askerliğe kaçanlara oy vermeyin" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun askerliğini bedelli olarak yaptığı ortaya çıktı.



Zap'tiye

Cemre bir türlü düşemiyor. Çünkü düşeceği toprak yok!









Ne demiş?

Din ve insan ilişkileri üzerine kitaplar yazan Spiritüel Danışman Tuğçe Işınsu, sosyal medya paylaşımında "Evli biriyle birlikte olan çoğu kişi, farkında olmadan o kişinin evliliğini kurtarmış olur" deyince büyük tepki çekti.