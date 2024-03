Yeni padişah dizisi TRT 1'de başladı. Mehmed: Fetihler Sultanı... TRT, bir dönemin BBC'si gibi dünyaya tarih servis etme yolunda hızla ilerliyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı bir kez daha gösteriyor ki, Türk'ün kurduğu devletler güçlüdür. Hem içeriden hem dışarıdan sallarlar da kolay kolay yıkamazlar. İhanet, koltuk hırsı, askeri vesayet ve kişisel menfaatler düşmanlarımıza fazlaca iş bırakmaz. Yine de ayakta kalırız. Aynen bugünkü gibi...

Bir de... Her sultanın mutlaka bir el sanatı, zanaat ya da hüneri olması etkiledi beni. Kimi marangoz, kimi hattat, kimi nakkaş, kimi ebru sanatçısı ve pek çoğu da şairmiş. Sanat, Devlet- i Âli'nin olmazsa olmasıymış. Heyhat...







Bazı zayıf oyunculuklara ve rutinin peşine takılan beylik sahnelere rağmen prodüksiyonun azameti, eksiklikleri örttü. Yine de küçük bir çapak gözüme batmadı değil. Kış ortasında Sırbistan'da üzüm yiyen kral ve maiyeti, Bebek'teki ünlü sosyete manavına mı uğramışlardı acaba?

Aklıma takılan soruyu da sormadan edemeyeceğim: Dönem dizilerinde isimlerdeki t harflerini d'ye çevirmek o adlara ekstradan ağırlık mı veriyor acaba? Abdülhamid, Selahaddin, Nasreddin, Mehmed, Murad gibi... Bize okulda yıllarca Abdülhamit, Selahattin, Nasrettin, Mehmet, Murat diye öğretmişlerdi de o yüzden soruyorum...



Müdür müdür müdür?

"Aynı kelimeyi arka arkaya dizip anlamlı bir cümle oluştur" derdik okul yıllarında. Bilemeyenlere de kasıla kasıla cevabını söylerdik: "Müdür müdür müdür?"

Mersin Kasım Ekenler Lisesi'nin müdürü İsmet Turan ile oğlu Ahmet Oğuz Turan'ın bir belediye otobüsünde 77 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan adam ile eşini öldüresiye dövdüğü görüntüleri haber bültenlerinde izlerken yıllar sonra bir kez daha sordum kendi kendime: "Müdür müdür müdür?"

Yüzde 88 engelli adama uçan tekmeyle saldıran bir oğul yetiştiren, zavallı adamın üzerinde hunharca tepinen birinden nasıl okul müdürü olur? Bu adamın yetiştirdiği evlattan da öğrenciden de bu vatana hayır gelir mi?

Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haklı beklentim bu rezil müdürün ömür boyu meslekten men edilmesi. Yargılanacağı mahkemeden de bu baba oğula ibretlik bir ceza bekliyorum.

Bu arada o uçan tekmeleri atan oğul, yaşlı çiftten şikayetçi olmuş. Mahkeme de şikayetle ilgili dava açılmasını kabul etmiş.

Ya sabır...



Allah'lık futbolumuz

Futbol dünyamız allak bullak. Trendyol Süper Lig'deki her maç, hatta her pozisyon büyük tartışmalara yol açıyor. Kulüp yönetimleri neredeyse her gün Futbol Federasyonu'na, hakem kuruluşlarına ya da rakiplerine yönelik zehir zemberek açıklamalarda bulunuyorlar.

Kandil gecesi ise spor ekranlarında bir ilk yaşandı. KRT'de futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Evren Turhan stüdyonun ortasına seccade getirtip dizlerinin üzerinde futbolun düzelmesi, bu rezilliğe sebep olanların lâyığını bulması için Allah'a dua etti.

Futbolumuzun "Allah'lık" olduğu böylelikle kayıtlara da geçmiş oldu.



Gaf kürsüsü

"Yeni yol açmak trafiği rahatlatmıyor. Ankara'da gördük, ne kadar yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor." (Mansur Yavaş'ın Habertürk'teki akıl almaz teorisi)



Zap'tiye

Yaren Leylek 13'üncü yılında da Balıkçı Adem'e kavuştu. Bundan böyle vefanın sembolü leylek olsun.



Ne demiş?

"Kağıda gelen zammı kitap pahalandığı zaman değil, tuvalet kağıdı zamlandığında anlayan toplumun dünyaya neresiyle baktığı bellidir." (Sosyal medyadan)