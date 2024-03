Hiperaktif çocuklara yetişebilmek pek çok ailenin ciddi sorunlarından biridir. Onu mutlu kılmak için ritmine ayak uydurmaya çalışmanız ise boşunadır. Çünkü bunu asla başaramazsınız. Diğerlerinden daha talepkârdırlar, daha zor tatmin olurlar, çabuk sıkılırlar, kural tanımazlar, isyankârdırlar. Gelin görün ki; yıldızlar ve dahiler de genellikle hiperaktifler arasından çıkar.

Bunu bize geçen hafta yayınlanan iki röportaj kanıtladı. Semiramis Pekkan, Günaydın'da yer alan röportajında ablası Ajda'nın "azılı" bir hiperaktif olduğundan söz etti. O kadar ki, Ajda bir gün kızkardeşi Semiramis'in başına elma koyup, arkadaşlarıyla birlikte taş atarak elmayı düşürmeye çalışmış. Giyom Tell'in "recm" versiyonu yani. Sonuç: Acil servis tabii.







Show'daki Pazar Sürprizi'nde ise Sezen Aksu'nun hayat hikayesi aktarılırken ilginç bir anı ortaya çıktı. Annesi; kabına sığmayan, yerinde duramayan, sürekli evden kaçmaya çalışan Sezen'i doktora götürmüş. Doktor demiş ki, "Can büyük, beden küçük. İçine sığamıyor ne yapsın? İleride durulur."

Ajda Pekkan ve Sezen Aksu... Müziğimizin en üretken, en istikrarlı, en ölümsüz dehaları. Siz siz olun, "Çocuğum hiperaktif" diye karalar bağlamayın. Büyük ihtimalle bir dehaya ebeveynlik yapıyorsunuzdur.



Trump'a ilk uyarı

Geçen hafta meslek hayatımın en iddialı yazılarından birini kaleme alıp "Trump suikasta kurban gidebilir" diye yazmıştım. Dayanak noktam ise ABD tarihiydi. Trump gibi, "gölgedeki kuklacılara" direnen pek çok ABD başkanı ve başkan adayı suikast ve komplolar ile etkisiz hale getirilmişlerdi. Azil de dahil pek çok davadan yakasını kurtaran, ekonomik darbelerin bile üzerinden atlamayı başararak seçilmesine kesin gözüyle bakılan Trump'ı devreden çıkartmak için bana göre geriye artık tek bir yol kalıyordu. Suikast...







Ben bu yazıyı yazdıktan üç gün sonra Trump'ın oğlu Jr. Trump'ın evine, içinde kuşkulu beyaz bir toz bulunan mektup gönderildi. Trump'ın oğlu zarfı açar açmaz küçük bir patlama ile toz eve dağıldı. Tozdan etkilenen Jr'ın eşi Vanessa Trump hastaneye kaldırıldı.

Bu gelişme, tezimi fena halde destekliyor. Trump'a bundan daha net bir "sarı kart" gösterilemezdi.



Tersine dünya

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Dipsizgöl köyünde şahane bir adet var. Her yıl şubat ayında erkekler ile kadınlar bir günlüğüne rollerini değiştiriyorlar. Kadınlar köy kahvesine gidip gün boyunca okey ve iskambil oynuyorlar. Erkekler de aynı gün içinde çocuk bakımı, ev işleri ve yemek pişirmekle uğraşıyorlar.







Bence yüzyıllardır hâkir görülen ama dünyanın en ağır işçileri olan ev hanımlarının değerlerinin daha iyi anlaşılması için harika bir etkinlik. Eminim o günün sonunda kocalar, fedakar ve cefakar eşlerine daha büyük bir saygı ve sevgi ile bağlanıyorlardır.

Temennim, cinsler arasında empati kurulmasına yardımcı olan bu şahane adetin ücra bir köyle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye'ye yayılması.



Gaf kürsüsü

Siren sesinden rahatsız olan motosikletli genç, hastaneye girmekte olan ambulansın kapısını açıp içeride gerçekten hasta olup olmadığını kontrol etti. İçerideki kadın hastayı görünce de sordu: "Ablacım gerçekten acil durumun var mı?"



Zap'tiye

Acun Ilıcalı ünlü futbolcu Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için 150 bin dolar ödemiş. Keşke biraz daha verip Hull City'ye getirseydi, birkaç basamak yukarı çıkarlardı.



Ne demiş?

"Az önce 1200 kalori yaktım. Keki fırında unutmuşum." (Sosyal medyadan)