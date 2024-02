Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu büyük badire atlattı. Sevenleri merak etmesin, şükür ki başına gelen; hastalık, kaza ya da felaket gibi musibetler değildi ama onu bir hayli hırpaladı. Pazar gecesi Milyoner'i izleyenler neden bahsettiğimi anlamışlardır.

Neslihan Kanaç (26) adlı yarışmacı izleyen herkeste Bahar Candan etkisi yarattı. -Allah sonunu benzetmesin- her haliyle, konuşmasıyla, mimikleriyle izleyenlere onu hatırlattı. Hatta Bahar'ın moda yarışmasında kullandığı unutulmaz cümleye öykünüp, "Işıkları biraz kısabilir miyiz? Daha iyi görünürüm o zaman" bile dedi.







Neslihan'ın her sözü ayrı olaydı. Kenan İmirzalıoğlu "Hobilerin nedir?" diye sordu. "Yatarım" cevabını verdi. Meğer evde yatıp uyumayı severmiş... "Pilot olmak istiyorum. Beni hemen pilot yapsınlar" şeklinde hedefini açıklayınca İmirzalıoğlu, fırsatı kaçırmadı: "Uçacağın kesin de, konma konusunda sıkıntı yaşayabilirsin."









4 yıl sağlık bilimleri okuyan kızımız bir soruyla ilgili "Baldır neresi?" deyince ekran başındakiler bir kez daha saçını başını yoldu. Neslihan bir ara "Kenan bey siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Tecrübeli sunucu, yaşadığı büyük stresi o anda açık etti: "Vallahi bir süredir düşünemiyorum."

Gelin görün ki zeka küpü, genel kültür gurusu Neslihan kızımız yarışmadan 200 bin lira ödülle ayrıldı. Ekran başındakilerin beynine de "Acaba soru baremini düşürmek için safa mı yattı?" sorusu takıldı...



"BEKAR EMEKLİ BIRAKMAYACAĞIM"

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında vatandaştan gelen ilginç bir istekle şaşkına döndü. Bir vatandaş, Yılmaz'dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Başkan adayı ise "Nereden bulayım ben?" diye cevap verdi.

Başkan adaylarının seçim kampanyalarına yön veren beyin takımları için bundan daha net bir veri olamaz. Buna göre "Bekar emekli bırakmayacağım" vaadiyle yola çıkan, şimdiden mührü cebine koymuş demektir.

Bu arada Kırklareli'nin MHP'li belediye başkan adayı Derya Bulut'un 9/8'lik kampanya şarkısı çok beğenildi. Roman havası eşliğinde mevcut belediye başkanına kinayeli ve esprili sorular soran şarkı, kampanyalarda yerel olmanın, yöre insanıyla aynı dili konuşmanın değerini bir kez daha ispatladı.

Bakarsınız, Kırklareli'de seçimin kaderini tek bir şarkı belirler.



BU ÇEKİMLERLE ÇOK ZOR

Futbola artık VAR yön veriyor. Peki VAR'a kim yön veriyor? Kameramanlar.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında son dakikalarda galibiyete ulaşmasını sağlayan penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Topun defans oyuncusunun eline değip değmediği üç kamera açısıyla bile net bir şekilde görülemedi. Orta hakem, muhtemelen topun hafifçe yön değiştirmesini baz alarak penaltıya hükmettiler.

Buradan çıkartılacak dersler olmalı. Kameramanlar özel bir eğitimden geçirilmeli. FIFA, yayıncılarla toplantılar yapıp kameraların hangi açıyla yerleştirilecekleri konusunda kriterler belirlemeli. Ofsayt pozisyonlarında belirleyici olan yarı otomatik sistem, insan hatasından tamamen arındırılarak tam otomatik hale getirilmeli.

Özetle; bizdeki çekim tekniği ve yeteneği, bu kadar şaibeli bir ligi kaldıracak gibi görünmüyor.



Gaf'let kürsüsü

ABD'li kongre üyesi, "Her gün Gazze'de vücutları parçalanmış çocuk cesedi görüyorum. Bu benim vergilerimle oluyor" diyen vatandaşa "Bence hepsini öldürmeliyiz" dedi.



Zap'tiye

İlk yerli otomobile, ilk yerli savaş uçağına, ilk yerli uçak gemisine, uzaya çıkan ilk Türk astronota sevinemeyenler için "kan testi" talep ediyorum. Varsa tabii...



Ne demiş?

"İnsanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Önce yapıyorlar, sonra biliyorlar." (İnci Taneleri'nde Azem Hoca'nın sözü)