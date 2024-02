Gurbetteki Biliminsanları Derneği Başkanı Prof. Dr. A. Vural Cengiz'in hayat kurtaracak, ömür uzatacak müthiş açıklamasını İsveç'te yaşayan çocukluk arkadaşım Münir Yüceefegüç gönderdi. Özellikle 60 yaş üzerindekilerin dikkatle okumasını tavsiye ediyorum:

"60 yaşın üzerindeki insanlarda susuzluk hissi sürekli azalır ve sonuç olarak sıvı içmeyi bırakırlar. Kimse sıvı içmelerini hatırlatmak için etrafta olmadığında vücutları hızla susuz kalır. Dehidrasyon (bedenin susuz kalması) şiddetlidir ve tüm vücudu etkiler. Ani zihinsel karışıklığa, kan basıncında düşüşe, artmış kalp çarpıntısına, anjin (göğüs ağrısı), koma ve hatta ölüme neden olabilir. Bu 60 yaşın üzerindeki insanların su rezervleri daha düşüktür. Bu insanlar susuz kalsalar da su içme ihtiyacı hissetmezler, çünkü iç denge mekanizmaları çok iyi çalışmaz.







Sonuç: 60 yaşın üzerindeki insanlar, vücuttaki su eksikliğini hissetmedikleri için kolayca dehidrate (bedenin susuz kalması) durumu ile karşılaşırlar. 60 yaşın üzerindeki insanlar sağlıklı görünse de, yeterli su içmemekten kaynaklanan reaksiyonların ve kimyasal fonksiyonların performansı tüm vücutlarına zarar verebilir.

İşte iki uyarı:

1- Sıvıları içme alışkanlığına sahip olun, sıvılar arasında su, meyve suları, çaylar, Hindistan cevizi suyu, süt, çorbalar ve karpuz, kavun, şeftali ve ananas gibi su açısından zengin meyveler; portakal ve mandalina da işe yarıyor. Önemli olan, her iki saatte bir, biraz sıvı içmeniz. Hatırlayın bunu!

2- Aile üyeleri için uyarı: 60 yaşın üzerindeki kişilere sürekli sıvı verin ve aynı zamanda gözlemleyin. Sıvıları reddettiklerini ve bir günden diğerine, sinirli, nefessiz olduklarını veya dikkat eksikliği gösterdiklerini fark ederseniz, bunlar neredeyse kesinlikle tekrarlayan dehidrasyon belirtileridir."

Meğer insan da çiçekler gibi sulanmadıkça ölürmüş. Unutmayalım...



Germe bizi Gaddar!

Uzun bir aradan sonra "sahalara dönen" değerli okurum ve dostum Hakan Eracun eski günlerini aratmayan bir tespit ile huzurlarınızda:

"Abi selam, NOW dizisi Gaddar'da Dağhan (Çağatay Ulusoy) tertibinin pis işlere bulaşıp ölmesi sebebiyle mafyaya bulaştı. Tertibinin borcunu ödeyecek, evden ayrılan ve kurye olup pis işlere bulaşan erkek kardeşi ile mafya lideri sevgilisi olan kız kardeşini kurtaracak, babasının tefeciye borcunu ödeyecek, biz de her hafta izleyip strese gireceğiz. Dağhan'ın ailesi üç katlı, müstakil, zeminde kayıkhanesi olan, Boğaz'da denize sıfır bir evde oturuyor. Kardeşim, evin değeri sit alanı olsa bile (bankacılık tabiriyle ) gece üçte su içinde 5 milyon dolar yapar. Sat evi, al parayı, topla aileni, öde borçları, yerleş Ege'ye, bak keyfine... Bizi niye her hafta geriyorsun? Üstelik mafyaya bulaşanların hepsi, torbacısından tetikçisine kadar mahalleden arkadaşı. Yani oturdukları mahalle de yaramaz. Hâlâ niye orada oturmakta ısrar edip çatışmaya giriyorsun. Ege'de al bir çiftlik arazisi, gezen tavuk yetiştir, domates, biber, organik hayat, bak keyfine. Germe bizi her mübarek cuma gecesi."



Futbol sahtekarları

Değerli okurum Ahmet Balcı, tüm futbolseverlerin şikayetçi olduğu bir konuya değinmiş:

"Merhaba Yüksel bey, dört büyüklerin lig maçlarını seyrediyorum. Artık futboldan soğumaya başladım. Yapılan faullerden dolayı oyun o kadar çok durmaya başladı ki, keyfi kalmadı. Doğru dürüst faul yok ama ayağı kırılmış gibi yerde hareketler. Hele bir kafaya çıkmaya görsünler. Rakibin eli, omuzu, kafasına değmeye görsün. Sanırsın ki beyin sarsıntısı geçiriyor. Bunlara hakemi aldatmaktan sarı kart gösterilmeli bence. İyi günler diliyorum..."



Gaf kürsüsü

Taksicilere yönelik hakaret ve tehditlere bu kez yaşlı bir teyze katıldı: "Yaksalar onları keşke, ölülerini canlı canlı..."



Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye de okurumuz Memduh Öksüz'den: İktidarı zorlayamayan zayıf muhalefet, ülke gelişimini sekteye uğratır. Maalesef CHP çaydanlık gibi, altı fokur fokur kaynarken üstü DEMleniyor.



Ne demiş?

Tansu Sarı dostumun notu: "Gerilerden Beşiktaş'ın gizli golcüsü Omar Colley de geldi. Gerçi gizliliği de kalmadı, çünkü Colley'in ligde 5 golü var" (beIN Sports'ta Beşiktaş- Konyaspor maçını anlatan spiker Çağatay Uysal, kendi kendini anında tekzip ediyor)