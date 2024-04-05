Fenerbahçe yönetimi Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına gençlerden oluşan U 19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Bence son derece saçma ve anlamsız bir protesto yöntemi. Neden mi? Birincisi, U19 takımınızı küçük görüp onlara -söz meclisten dışarı- "mayın eşeği" muamelesi yaparak hakir gördünüz. İkincisi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Süper Kupa'yı oynama hakkı elde eden futbolcu ve teknik heyetinizin döktüğü tere, verdiği emeğe, yaptığı fedakarlığa ihanet ettiniz. Üçüncüsü, kupa maçlarında takımını tribünde desteklemek için haftalığını kuruş kuruş biriktiren tamirci çırağının hakkına girdiniz.









Şimdi beklediğim, Galatasaraylı dostların da bu maça U 19 takımıyla çıkmaları... Fenerbahçe'nin bu zayıf ve anlamsız protestosu kısa zamanda unutulur, gider. Ama Galatasaray'ın yapacağı jest, "ezeli rekabet ve ebedi dostluk" adına peygamberler şehri Şanlıurfa'ya dikilmiş bir anıt gibi sonsuza dek yaşar...



Çizgilerle 40 Hadis

Bu Ramazan Atv'de Prof. Nihat Hatipoğlu'nun önemli bir asistanı vardı: Çizgilerle 40 Hadis adlı animasyon film serisi. Hocamızın zaten ekran başında çok sayıda çocuk izleyicisi bulunuyordu ama bu şahane çizgi filmle ikiye, üçe katlandı.

Çizgilerle 40 Hadis'i sizlere Ramazan'dan 10 gün önce bu sütunlarda duyurmuştum. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim.







Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Hadis- i Şeriflerinin çizgi hikayelerle küçük izleyicilere anlatıldığı serinin son filmi de çok etkileyiciydi. Fakir çocuk, yırtık ayakkabıları yüzünden çok mutsuzdu. İkindi ezanı okunduğunda cami avlusuna girdi ve şadırvanda namaz öncesi abdest almaya başladı. Göz ucuyla yanındakini izlerken onun sadece tek ayağını yıkayıp kalktığını fark etti. O kişi kurulanıp camiye girmek için yürümeye başladığında gördü ki bir ayağı diz altından kesilmiş... Çocuk, yırtık ayakkabılarına rağmen iki ayağı olduğuna şükrederken şu Hadis-i Şerif ekrana düştü:

"Kanaatkâr ol, o zaman en iyi şükreden sen olursun."



Kalyon Holding'den örnek uygulama

Dün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'ydü. Sokaklardaki sessiz kullar için farkındalık yaratmak adına pek çok etkinlik düzenlendi. Bunlar arasında en anlamlı ve faydalı olanının altında Kalyon Holding'in imzası vardı.

Yürüttüğü "Kısırlaştıralım, Yaşatalım" kampanyasıyla bugüne kadar 2025 sokak hayvanının kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini yaptıran Kalyon Holding dün de Kalyon Üniversitesi ve Cahide Derneği ile işbirliği yaparak Gaziantep'teki sokak hayvanlarını barınaklarda ziyaret ederek yardımda bulundu.

Bu kapsamda İstanbul'da da çeşitli organizasyonlar düzenlenecek. 6-7 Nisan günlerinde Üsküdar Nevçarşı'da kedi ve köpeklere uygun kulübeler, ziyaretçi çocukların katılımıyla boyanacak. Atölye kapsamında kedi ve köpek mamaları paketlenerek, kalp şeklinde kuş yemleri hazırlanacak ve bu kedi-köpek mamaları ile kuş yemleri Fethi Paşa Korusu'nda sokak hayvanlarına dağıtılacak. Hazırlanan kedi-köpek kulübeleri ise Kurtaran Ev Derneği'ne bağışlanarak sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının giderilmesi yolundaki çalışmalar desteklenecek.

Umarım bu müthiş etkinlikler diğer holding ve kuruluşlara da ilham verir.



Gaf'let kürsüsü

Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni enkaza çeviren İsrail bu kez de açlık çekenlere yemek yardımı getiren yardım kuruluşunun aracını füzeyle vurup, gönüllüleri öldürdü.



Zap'tiye

İstanbul'da gece kulübü, Ankara'da Organize Sanayi Sitesi yandı. Belediyelerin denetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle memleket yangın yerine döndü.



Ne demiş?

"Yalnızca dertlerini, sorunlarını, felaket hikayelerini, yargılarını, korkularını anlatan insanları bırakın. Biri çöplerini atmak için çöp kutusu arıyorsa, bu sizin aklınız olmasın." (Dalai Lama)