Aile geleneğini takip edip koyu bir Fenerbahçeli olan kızım, okuldan gelir gelmez heyecanla yanıma koştu: "Baba, Salı günü Fenerbahçe bitecekmiş, bir arkadaşım söyledi, öyle mi gerçekten?.." Durumu hemen kavradım tabii. Bir arkadaşı, Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği konusunda bugün yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısından bahsetmiş olmalıydı bizimkine...

Durumu henüz ilkokul ikinci sınıfta okuyan kızıma izah etmeye çalıştım. Başkan Ali Koç'un yapılan haksızlıklara karşı protesto amacıyla takımı ligden çekmek istediğini söyledim. Hiç tereddütsüz cevap verdi:







"O zaman gidip hakemlere kızsın, Fenerbahçe'nin ne suçu var ki?.."

Keşke dünyaya çocuklar kadar net, duru ve basit bakabilsek. Öyle ya, nihayetinde bundan en büyük zararı taraftar görecek. Takımı Süper Lig'den ve Avrupa kupalarından mahrum kalacak, adı "küme düşen ilk büyük" olarak anılacak.

Bugünkü tarihi toplantı öncesinde en küçük ama en mantıklı taraftarın sesini Fenerbahçe yönetimine duyurayım istedim.



BU NE KORSANLIK?

İşlerine geldiği zaman "Hak, hukuk, adalet" diye yaygara kopartırlar. Her fırsatta demokrasiden, özgürlükten "dem" vururlar. Ama işlerine gelmediğinde hakları ilk gasp eden, yasaları ilk çiğneyen onlar olurlar.

CHP'nin yayın organı Halk TV'den söz ediyorum. YSK'nın seçim akşamı yayın yasağını kaldırmasından çok önce yüzdeleri vermeye başladılar. Neredeyse tüm kanallar yasağa uyarken onlar yasa tanımazlıkta zirve yaptılar. Bu çirkin tiyatronun başrolünde ise bir zamanların eşitlik ve demokrasi havarisi İsmail Küçükkaya vardı. Demek ki bu memlekette insanlar boşu boşuna küme düşmüyormuş...



Ünlüler kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde çeşitli partilerden aday olan sanat, spor, magazin ve medya dünyasının ünlüleri de belediye başkanı olmak için ter döktü. Peki ünlülerin seçim karnesi nasıldı?









CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu (%56,53) seçimi kazandı. Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli'de (%53,75) CHP'nin Çeşme Belediye Başkanı seçildi. Nasuh Mahruki (%11,61), CHP adına Beşiktaş'ta ancak üçüncü sırayı alabildi. Yeniden Refah Partisi'nden Düzce belediye başkan adayı olan Davut Güloğlu (%29,58) ikincilikle yetindi. Hakan Peker (%3.59), Safranbolu'da İYİ Parti adına ancak beşinci olabildi. TİP renkleriyle aday olan İrfan Değirmenci (%5,96), Çankaya'da üçüncü sırayı alabildi. Datça'nın bağımsız belediye başkan adayı Mesut Yar (%7,64) da üçüncülüğe razı oldu. Kadıköy'den BTP adına adaylığını koyan gazeteci Nurcan Sabur da (%0,42) dokuzuncu olabildi.

NOT: Bu derleme, geçici seçim sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır.



SEÇİMLER BİRLEŞMELİ

Ülke genelinde bir anket yapılıp "Yerel seçimde adaya mı, partiye mi oy veriyorsunuz?" diye halka sorulsa, eminim samimi cevap verenlerin en az yüzde 80'i desteklediği partiye oy verdiğini söyleyecektir.

Madem bu bir Türkiye gerçeği, o zaman devletin parasını ve milletin zamanını niye boşa harcıyoruz? Tek seçim yapılsın, bu sonuca göre hem milletvekilleri, hem de yerel bazda belediye başkanları belirlensin. Böylelikle merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında daha koordineli ve dolayısıyla daha verimli bir çalışma ortamı oluşur. Ayrıca memleketin iki-üç yılda bir yüksek seçim gerilimine kapılıp, iktisadi ve sosyal açıdan yıpranması da engellenmiş olur.

Sonunda bu söylediğim gerçekleşecek. Umarım daha fazla kaynak, zaman ve enerji harcanmadan dediğime gelirler.



Gaf kürsüsü

"Seda Sayan estetik konusunda beni kovboy olarak kullanıyor." (Safiye Soyman "Kobay" demeye çalışırken)



Zap'tiye

Otobüs itmeye, trafikte saatler geçirmeye, üflesen yıkılacak evlerde oturmaya, kaynağı meçhul paraları saymaya, vatan hainleriyle kol kola yürümeye tam yol devam!..



Ne demiş?

"Televizyonu, kitaplığından büyük olan biriyle asla tartışmayın." (İngiliz oyuncu Emilia Clarke)