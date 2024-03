Bu köşenin müdavimleri "Uğurlu tik"in ne olduğunu biliyorlar. Beyazperdede ya da ekranda ilk kez izlediğim gelecek vaat eden genç yeteneklerin yanına tik atıyor ve onları bu sütunlarda sizlere tanıtıyorum. Benim için ne büyük şans ki, tik'im onlara uğur getiriyor ve hızla yükseliyorlar.

Dilara Aksüyek de onlardan biri. Dilara'yı 2021'de Atv'nin Baş Belası dizisinde izleyip, şu satırlarla değerlendirmiştim:

"Bu kez size Dilara Aksüyek'ten söz edeceğim. Dilara kim mi? Atv'nin keyifli polisiye dizisi Baş Belası'nda 'Nazlı Tüzün' karakterine can veren muhteşem oyuncu. Onun yıldızına bir cila da benden olsun.







Nazlı, baş kadın karakter İpek'in en yakın arkadaşı, can dostu. Tam bir şımarık sosyete dilberi. Ama kalbi kadife kaplı. Her ne şart altında olursa olsun sevdiklerini koruma güdüsüyle donatılmış. Başı ne zaman sıkışsa, İpek'in yardımına koşması da bu yüzden. Onu makyajsız ya da salaş kıyafetlerle görmek neredeyse imkansız. Amaçsız, kaygısız, boşlukta tutunacak dal arayan pek çok sosyete kadını gibi her bölüm kendine başka eğlence bulma peşinde. (Bu aralar sosyal medyada influencer olmak için çırpınıyor) Muhteşem bir espri anlayışı var. Laf sokmada üzerine yok. Bana göre dizinin eğlence katsayısını arttıran başlıca faktör. Bu rol sanki Dilara için özel yazılmış gibi duruyor. Ona giderek daha fazla rol yazılması da bu iddiamı kanıtlıyor zaten. Uğurlu tik'imi isminin yanına çoktan attım bile..."

Daha sonra Yürek Çıkmazı ve Baba gibi dizilerde önemli roller üstlenen Dilara şimdi Atv'nin bir başka dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ateş'in eski karısı Arzu olarak rol almaya başladı. Tam da ona göre ikircikli bir karakter. Karaman'ın koyununun sonradan çıkacak oyununu Dilara'dan izlemek çok keyifli olacak.



Habersiz haber kanalları

Geçenlerde sistem arızası nedeniyle ana haber bültenlerini izleyemedim. Saat 21.00 sularında fena halde merak ettiğim gündeme dair bir konudaki gelişmeleri öğrenmek için haber kanallarını dolaşmaya başladım. Ama aradığım haberi bulamadım. Çünkü hemen her haber kanalında "kelleler" tek bir konu üzerinde ahkâm kesip duruyordu. Yana yakıla "bülten" aradım ama nafile...

Yahu haber kanalı dediğin, saat başı bülten yayınlar ki adını hak etsin. Ama nerdeee? Topla bedavadan 4 kişiyi masanın etrafına (Zaten onlar da hemen her konuda her şeyi bildikleri için davet edilmek üzere hazır kıta beklerler) başlarına bir moderatör oturt, gevezelik et. Sade suya "kelle" çorbası. Haber kanalları için en ucuz televizyon öğünü...



Bezginlik hastalığı nasıl önlenir?

Siz de sabah uyandığınızda kendinizi bir kamyon dayak yemiş gibi yorgun, miskin, bezgin ve mutsuz hissediyor musunuz? Öyleyse Psikiyatrist Uzm. Dr. Merve Setenay Gürbüz'ün tavsiyelerine kulak vermenizde fayda var.

1- Kendinize vakit ayırmalı, "Hayır" diyebilmeli ve sınır çizebilmeyi bilmelisiniz.

2- Kaldırabileceğinizden fazla sorumlulukları destek alarak halletmelisiniz.







3- Vücudunuzun ritmine uygun saatlerde dinlenmeli, spor yapmalı ve sevdiklerinizle vakit geçirmelisiniz.

4- Günlük yaşama uyumunuz ileri derecede bozulduysa ve bununla kendi başınıza başa çıkmakta zorlanıyorsanız mutlaka psikolojik destek almayı denemelisiniz.

5- Unutmayın; eğer siz iyi olmazsanız etrafınıza da verimli olmanız söz konusu olmayacaktır, kendinizi ertelememelisiniz.



Gaf'let kürsüsü

Kuşadası'ndaki sokak röportajında bir kadın "Kapalıları istemiyoruz. Öcü öcü dolaşmasınlar burada" demesin mi?



Zap'tiye

Otobüste yaşlı ve engelli çifti döven müdür serbest... Tik Tok'ta çocukları taciz eden sapık serbest... Bir tek "aklımız" tutuklu...



Ne demiş?

"İnsan iki kere doğarmış. İlki göbek bağı kesildiğinde, ikincisi babası öldüğünde..." (Atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nden)