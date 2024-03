Oyunculuk son dönemin en gözde mesleği. Hem şanı şöhreti hem de parası iyi. Bölüm başına 200-300 bin lira alan oyuncular ekranda boy gösterince gençlerin de iştahı açılıyor. Şu anda oyunculuk hayali kurarak casting ajanslarına ve internet sitelerine başvuranların sayısı 3 milyon kişiyi aşmış durumda.

Peki oyuncu olmak kolay mı? Yoldaki tuzaklar neler? Gelin bunu son dönemin başarılı menajeri Gökhan Güneş'ten dinleyelim:









KANDIRILMAYIN!

"Son dönemlerde merdiven altı ajanslar türedi. Gerçek menajerlik şirketleri oyuncudan para talep etmez. Sizden kayıt adı altında veya dizilerde oynatmak vaadiyle para isteyen şahıs ve kurumlara kesinlikle güvenmeyin. Böyle bir taleple karşılaştığınızda hemen oradan kaçın."

"Sosyal medya üzerinden de kişilere 'Oyuncu olmak ister misiniz?' şeklinde mesajlar atılıyor. Aslında bunun bir gerçekliği yok. Çünkü iyi bir menajerlik şirketi çok nadir birine iş teklif eder. Genelde oyuncu adayları, iyi menajerlik şirketini bulur ve iletişim sağlar."



ESTETİĞE HAYIR

"Çok genç isimlerin estetik yaptırması kariyerleri için doğru değil. Doğallık her zaman tercih sebebidir. Yapımcı ve yönetmenler bu durumdan hoşlanmıyor. Duygu, ekrandan izleyiciye geçmiyor. Tarihte nasıl botokslu bir kraliçe yoksa, tarih dizisinde de tercih edilmiyor, bu kadar basit."

"Ben güzelim veya yakışıklıyım, dolayısıyla diziye zaten girerim ümidinde olmak çok şanslı biri değilseniz sadece bir hayal! Her meslekte olduğu gibi oyunculuk da eğitim olmadan altından kalkılması veya başarılması neredeyse imkansız bir iştir."



Yanar döner Akif

Harika senaryosu, başarılı rejisi ve genç oyuncuların müthiş yeteneğinin yanı sıra, Atv'nin dizisi Kardeşlerim'i sadece bizde değil, gösterildiği her ülkede zirveye taşıyan en önemli faktörün Akif karakteri olduğu bir gerçek.

Celil Nalçakan'ın parmak ısırtan bir başarıyla canlandırdığı Akif aslında bir katil. Ama ne yapıp edip kendisini sempatik göstermeyi başarıyor. Son bölümde hem sevgilisi hem ortağı olan kadınla restoranda karısına yakalandığı anda ortaya koyduğu müthiş manevra bir kez daha herkesi kendisine hayran bıraktı. Bir anda iş ortağıyla tartışıyor ve onu azarlıyor havasına giren Akif'in bukalemun özelliği zirve yaptı.







Yine son bölümde kendisine üç ay ömür biçen doktorun raporları karıştırdığını ve yakın zamanda ölmeyeceğini öğrenen Akif'in geri vitesleri de bölüme damga vurdu.

Akif şimdiden televizyon tarihimizin efsane karakterleri arasına girdi. Yazana da, oynayana da helal olsun...



Başkanlar istifa etmeli

Çok net bir teklifim var: Yerel seçimlere 6 ay kala belediye başkanları görevlerini kaymakamlara devretsin. Neden mi? Anlatayım:

Özellikle büyük şehirlerde il ve ilçe belediye başkanları, yönettikleri belediyenin mali ve idari kaynaklarını kendi kampanyaları için kullanıp haksız rekabete yol açıyorlar. Kaybedeceğini anlayanlar ise kendilerinden sonraki başkan ve ekibine enkaz devretmek için belediye bütçesini ve istihdam olanaklarını "özenle" çarçur ediyorlar.







İşte bunun içindir ki, milletvekili seçimi öncesi aday olan kamu görevlileri nasıl zorunlu olarak devlet görevinden istifa ediyorsa, mevcut belediye başkanları da koltuklarını seçim sonuçlanana kadar geçici olarak tarafsız kaymakam ya da kayyumlara devretmeli diye düşünüyorum.



Zap'tiye

Yıllardır teknolojideki geri kalmışlığımızı ifade etmek için "Elin Japon'u yapmış arkadaş" derdik. O Japonlar SİHA almak için Türkiye'ye geldiler.



Gaf kürsüsü

Otobüste yaşlı çifti oğluyla birlikte darp eden okul müdürü tahliye edildi. Kanayan toplum vicdanının bir suçlusu yok mu peki?



Ne demiş?

"Dünya üzerinde bir sevgilim yok. Andromeda Galaksi'de 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor. Şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın. Dünyaya göre yaşı 18..." (Şarkıcı Yusuf Güney'den Mustafa Topaloğlu'na taş çıkartan özel hayat açıklaması)