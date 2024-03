Bu yazıya yine Kumandan adlı X hesabında rastladım. İbretlik olduğu için sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum:

"Gecenin ikisinde devriye gezerken yol üzerinde köpeklerin saldırısına uğramış bir Afganlı ile karşılaştık, Allah'ın takdiri işte. Tam o sırada devriyede rastladık. Gözleri korku dolu, yaşı 19, adı Hasan...

Vatandaşın biri bunu hamalların beklediği duraktan alarak köye götürüyor, koca bir ahırı temizlemesi karşılığında 100 liraya anlaşıyorlar, çocuk oruçlu, akşama kadar çalıştırıyor, tam 12 saat. İftarını açması için sadece iki adet yumurta veriyor, yanında ekmek yok, daha sonra da 'Hadi git buradan' diyor, parasını isteyince 'Ne parası? Defol buradan' diye bunu kovalıyor. Elazığ merkeze arabayla iki saat uzaklıkta, yürüme mesafesi yaklaşık 6 saat...









Dört saat yürüyor ve ayağındaki ayakkabı zaten yırtık, paramparça oluyor. Çocuk yürümekten başı dönmüş, bir türlü bu insanlıktan nasibini almamış olan şahsı bulamadık. Neticede karakola getirdik. Koca yürekli askerler; birkaç günlük harçlığını kendi ceplerinden para toplayarak cebine sıkıştırdı, Allah kabul etsin. Elbise ve ayakkabı da verdik... Asker montu da verdik...

Şu Ramazan günü yapılana bak, yazıklar olsun... Bu güzel yürekli kardeşlerimden Allah razı olsun..."



Bitmeyen çakar sorunu

Okurumuz Turgay Çınar pek çoğumuzun mustarip olduğu bir sorunun yeniden altını çizmiş:

"Yüksel bey merhaba, biz trafikte boğuşurken emniyet şeridini vızır vızır kullanan ve sayısı her geçen gün daha da artan çakarlı araçlar artık cidden can sıkıcı olmaya başladı. Vatandaşla dalga geçercesine kendilerine öncelik sağlıyorlar. Oysa modern devlet vatandaşın hukukunu koruyan devlettir.

Aslında çözüm bir genelgeye bakar. Ambulans, itfaiye ve polis dışında çakarlı araç kullanımı yasaklanmalıdır. Sadece cumhurbaşkanı, bakanlar ve devlet büyüklerine istisna getirilir. Ona da kimsenin bir diyeceği olamaz. İçişleri Bakanı sayın Ali Yerlikaya yersiz çakar kullananların denetlendiğine dair rakamlar açıkladı. Ama denetimle bunların bitmesi mümkün değil. Çünkü neredeyse herkes çakar kullanımına hak kazanmış gibi bir görüntü var.. Lütfen bu konuyu gündeme getirin. Büyük bir soruna parmak basmış olursunuz. Teşekkürler."



Çok para insanı bozar mı?

Sevgili okurum Ali Aktulga bu haftayı da boş geçmemiş:

"Katillerin, beyaz kadın ve uyuşturucu tacirlerinin işe başlarken birbirine hayırlı işler dileyip; iş bitip de illegal parayı paylaşırken 'Allah bereket versin' dedikleri dizilerdeki ahlak, namus ve helal/haram anlayışına BBCS'de bir yenisi eklendi. Cezayir'in parasına el koyan cinayet ve kaçakçılık çetesinin elemanlarının; bu kadar paranın insanı bozacağı ve günaha sokacağı endişesi içinde olmaları kara mizahtan da ötesi bence."



HAFTANIN ŞİİRİ

HASRET

Biçare ömrüm senin gurbetinde

Yanık bülbül bile ağlar şu halime

Ne gözüm var Karun servetinde

Ne başka duam var aşkın mabedinde



Gel ki bu cihan yeniden dönsün

Vuslatın olsun bana ab-ı hayat

Zülfünün bir telinde bin yıldız sönsün

Bezminde her günüm başka zayiat



Ayın şavkından medet umar oldum

Tahtına varan bir yol olsun diye

Bazen sahilinde yanan ateş oldum

Yalazımdan bir kıvılcım dibine düşer diye



Şu gönüle geçmez emr-i icazet

Sen dilersen bin kere söyle

Aşık Arifi'yim tarife yok hacet

Gel de beni bu dertten eyle



Aşık Arifi - 2023



Gaf kürsüsü

Okurumuz Muharrem Akduman'dan bir asist daha: Ülkemizde 922 ilçe var ama Habertürk'e göre 973 imiş.



Zap'tiye

Doktorlar ile etiketler el ele: Et yemeyeceksiniz, peynir-süt yemeyeceksiniz, ekmek yemeyeceksiniz, paketlenmiş gıda yemeyeceksiniz. Bağlayalım kolumuza serumu, olsun bitsin bari!



Ne demiş?

"Hoşçakal demek kolay, güle güle giden için..." (İnci Taneleri'nden bir şarkı sözü)