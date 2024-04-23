Videoya sosyal medyada rastladım. Son seçimlerde DEM Parti'ye geçen Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin Bağcılar'daki bağ evinde belediye personeli PKK ve YPG'nin örgüt marşı eşliğinde sözde temizlik yapıyorlardı: "Biji biji serhildan. Biji raperin. Biji takoşina me." (Yaşasın başkaldırı. Yaşasın ayaklanma. Yaşasın mücadelemiz)

Neyse ki Mehmetçik bu marşı yazan YPG'lilerin hepsini o marşı yazdıkları yere gömdü.

Hepsi o kadar mı? DEM Parti yöneticilerinin Sur Belediye Başkanlığı'na girişlerinde yanındakiler Atatürk ve Erdoğan'ın duvarda asılı fotoğraflarını işaret ederek küfür ettiler. Tunceli'de belediyenin adını değiştirdiler. Mardin'de İstiklal Marşı okumayı reddettiler. Van'da "PKK sizi tükürüğüyle boğar" dediler.

Yerel seçimleri kazanabilmek için teröristlerle kolkola giren, bunu da "Kent Uzlaşısı" adıyla kamufle etmeye çalışan CHP, bir de kendini "Atatürk'ün Partisi" diye lanse etmez mi? Her fırsatta insanımızın Atatürk sevgisi ve hassasiyetinin arkasına sığınanlardan tüm bu olup bitenler için "çıt" çıkmıyor. Atatürk yaşasa, vallahi bunları partiden odunla kovalardı...

Bugün sadece "Çocuk" bayramını değil, "Ulusal egemenliği" de kutlayacağız.

Hatırlatırım...



Penaltı kepazeliği

Penaltı kaçırılır mı? Kaçırılır tabii... Dünyanın en iyi futbolcularının bile neler kaçırdığını gördük. Peki penaltı kaçırılır mı yoksa kurtarılır mı? Bir kaleci eskisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Atışa göre değişir.







Olympiakos karşısında üç penaltı kaçıran Fenerbahçe için de söyleyeceklerim var. Penaltı kaçıranlar kimlerdi? Sırf penaltı atabilsin diye 90 dakika sahada tutulan Tadiç -ki ligde pek çok penaltı kaçırmıştı-, yine penaltı atabilsinler diye son dakikalarda oyuna alınan Cengiz Ünder ve Bonucci... Abartmıyorum, attıkları üç penaltıyı da şu halimle kurtarırdım. (Bir maçta kurtardığım üç penaltı ile o yıllarda 2. ligde mücadele eden Tekirdağspor'dan teklif almış ama üniversite öğrenimim sekteye uğramasın diye kabul etmemiştim)

Atılan üç penaltı da birbirinden kötüydü. Belli ki maç öncesi haftasında ciddi bir penaltı antrenmanı yapılmamıştı.

Bu görüşümü doğrulayan bir de istatistik vereyim. İşte 21 yaşındaki Olympiakos kalecisi Tzolakis'in kariyerindeki penaltı karnesi: Toplam penaltı: 2 Kurtarılan penaltı: 2 Fenerbahçe karşısında kurtardığı penaltı: 3.

İddia makamının başka sözü yok.



Gazze'ye 23 Nisan gelir mi?

Görüntü, Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Çeşmenin başında bidonla su sırası bekleyen çocuklardan büyükçe olanı su dolduruyordu. Küçük olanı ise musluğun kenarından damlayan suyu, bidon kapağına doldurup içmeye çalışıyordu. Hiçbir film, hiçbir şiir "Bir damla suya muhtaç olmayı" bu kadar özlü ve etkili anlatamazdı.







Hem dışı hem içi kavruluyor Gazzeli çocukların. Fosfor bombasından ciğerini kurtarabilen, kendini açlığın, susuzluğun pençesinde buluyor. Düşmanın en alçağı, en ahlaksızı, çocuk parklarını bombalarken Gazzeli anneler, çocuklarının parçalarını salıncaklardan topluyor...

Sizi bilmem ama benim içim bu 23 Nisan'da bir türlü neşe dolamıyor...



Ne demiş?

"Bana hâlâ annem bakıyor. Akşam eve gittiğimde onun yaptığı yemeği yiyorum. Sabah buraya onun ütülediği tişörtle geliyorum." (Müge Anlı'nın itirafı)



Zap'tiye

Ajda Pekkan; 17 seçim, 19 başbakan, 45 hükümet, 8 cumhurbaşkanı, 3 darbe, 1 muhtıra, 3 darbe girişimi ve 2 savaş görmüştür. Devlet arşivi gibi özenle korunmalıdır.