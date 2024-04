LGBT hareketinin yeni hedefinin çocuklar olduğu artık iyice ortaya çıktı. Eşcinsellik konusunda minik beyinlere kötülük tohumları ekmek için kolları sıvayanlar, bunu gerçekleştirmek adına çizgi filmlerin içine gizli mesajlar yerleştirmeye başladılar.

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çocukların ilgiyle izledikleri animasyon serisi Bluey'in "The Sign" (İşaret) adıyla yayınlanan üçüncü bölüm finalindeki subliminal mesaj, dikkatli gözlerden kaçmadı. Bölümün bir sahnesinde Pretzel adlı karakter şu cümleyi kuruyor: "Farem kaçtığında annemler bana geri dönebileceğini söyledi ama geri dönmedi."







İlgili altyazıda özellikle tekil "annem" (my mum) yerine çoğul olan "anneler" (my mum's) kelimesinin kullanılmış olması da herhangi bir şüpheye yer bırakmıyordu. Zira İngilizcede, bizde kullanıldığı şekliyle "Ben annemlere gidiyorum" diye bir ifade bulunmuyordu.

Ayrıca Avustralyalı Bluey hayranı Margie adındaki sosyal medya kullanıcısı, yayınladığı TikTok videosunda bir LGBT çiftinin çizgi filme dahil edilmesini övdü. Paylaşımın altına yazılan yorumlarda ise pek çok kişi bu durumu alkışlayarak, lezbiyenliğin "dizide eksik olan tek şey" olduğu fikrinde birleştiler. Dizinin Avustralya merkezli yapım şirketi Ludo Studio ise bu bölümle büyük gurur duyduklarını ifade eden sosyal medya paylaşımları yaptı.

Benden uyarması: Aile mendireğini parçalamak için dalga dalga geliyorlar. Sıkı duralım...



Fener'in ilacı Shelvey

Bugün bir kez daha spor yazarı şapkamla huzurlarınızdayım. Konumuz yine Fenerbahçe.

Daha önce bu sütunlarda Fenerbahçe'nin en büyük probleminin saha içinde takımı yönetecek, yönlendirecek, oyun kuracak bir "beyin"den mahrum bulunması olduğunu yazmıştım.







Nitekim Fred'in yeniden kadroya dönmesiyle bu açık biraz olsun kapandı, Fenerbahçe ligde zorlanarak da olsa kazanmaya başladı. Kruniç'ten de bir türlü verim alınamayan bu mevkiye yeni sezonda bir adayım var. Hem Fred'in yükünü azaltacak hem de olası sakatlık dönemlerinde ona alternatif olacak bir isim, Çaykur Rizesporlu Jonjo Shelvey. İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen, bu sezon Rize'de kiralık oynayan Shelvey için Fenerbahçe yönetimi şimdiden Nothingam Forrest ile masaya oturmazsa seneye çok başı ağrır. Aha da şuraya yazıyorum.



Şort sıvamak da nedir?

Mutlaka sizin de dikkatinizi çekiyordur. Son zamanlarda futbolcular, şortlarının bir paçasını sıvayarak oynuyorlar.







Amacın ne olduğunu tam olarak anlamış değilim. Bacak adalelerini ya da bacaktaki dövmelerini göstermek için midir, yoksa topa daha iyi vurabilmek için mi bilmiyorum ama ortaya çok sakil bir görüntü çıktığından eminim. Hani ünlü çizgi kahraman Arap Kadri gibi görünüyorlar çimlerin üzerinde... Oldu olacak slip donla çıkın sahaya kardeşim...



Şeref kürsüsü

Kalp ameliyatı geçiren oğluna moral vermek için onun yara izini göğsüne dövme yaptıran baba sizce de Yılın Babası ödülünü hak etmiyor mu?









Zap'tiye

Millet, keyfi et zamlarından yıldı. Bize şişirilmiş etiket değil, etik-et lazım.



Ne demiş?

Gani Müjde: Son zamanlarda ünlülerden seri bir şekilde çocuk yapmış olan hanımefendi ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Zaten ünlü falan değilim, iyi yırtmışım yani..." Cem Ceminay: "Alfabetik sırayla gidiyor, sıranı bekle."